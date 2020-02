Suomalaisyrittäjä on motissa koronaviruksen takia eristetyssä Hangzhoussa – Lauri Tammi hoitelee bisneksiä videopuheluilla kotoaan käsin

Kiinassa toimivalle suomalaiselle yrittäjälle tilanne on vaikeampi kuin työkomennuksella olevalle.

– Älä koskaan hukkaa hyvän kriisin tuomia mahdollisuuksia!

Kiinassa toimiva suomalaisyrittäjä Lauri Tammi pursuaa intoa, vaikka Kiinan talous kouristelee koronavirusepidemian seurauksena.

Tammella on Kiinan Hangzhoussa koulutus- ja konsultointiyritys. Sen liikeideana on auttaa suomalaisia yrityksiä, koulutusalan toimijoita ja kuntia pääsemään sisään kiinalaiseen toimintaympäristöön.

Koronavirus muutti kuitenkin bisneksenteon edellytykset täysin.

– Nyt helmi-maaliskuun osalta kaikki mahdolliset ajatellut vierailut ovat kaikki keskeytyneet tai peruuntuneet. Ihmiset ovat tiedostaneet Suomessa, että nyt ei ole se kaikkein paras aika tulla Kiinaan.

Kymmenien miljoonien asukkaiden megapolin Shanghain katunäkymä tiistaina illansuussa. Normaalisti tässä paikassa kiemurtelisi loputon autojono ja kadut pursuaisivat ihmisistä. Jenna Öhrnberg

Lauri Tammi haluaa kääntää tilanteen voitoksi. Hän sanoo, että nyt on aikaa miettiä toiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti ja harjoitella digitekniikan, kuten videopuheluiden, käyttöä työelämässä tosissaan. Ylipäätään nyt on Tammen mukaan aika tehdä asioita, jotka normaalissa arjessa jäävät jalkoihin.

Hän myös uskoo, että suomalaiset palaavat Kiinaan heti, kun virusepidemia on ohi.

Liikkumisrajoitukset laajenevat

Ihan heti se ei kuitenkaan tapahdu, jos ennusteita katsoo.

Keskiviikon tuoreimpien tietojen mukaan Manner-Kiinassa on kuollut ainakin 490 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Tartuntoja Kiinassa on yli 24 000. (siirryt toiseen palveluun)

Keskiviikkona Taizhoun kaupungissa sekä osissa Hangzhouta ja Ningboa kiristettiin asukkaiden liikkumisrajoituksia (siirryt toiseen palveluun). Jo aiemmin koronavirusepidemian keskipiste Wuhan eristettiin virustartuntojen estämiseksi. Wuhanista on matkaa Hangzhouhun vajaat 600 kilometriä.

Suomalaisen yritysmaailman suurin keskittymä Kiinassa sijaitsee maan taloudellisen pääkaupungin Shanghain seudulla. Matkaa koronavirusepidemian keskukseen Wuhaniin on alueelta kuutisensataa kilometriä. Joonas Haverinen / Yle

– Kiinan hallinto toimii nyt tosi päättäväisesti. Jos täytyy laittaa talo karanteeniin, se laitetaan, Tammi kuvailee.

Kiinan suurin suomalainen yritysmaailman keskittymä sijaitsee Shanghain jättiläiskaupungin läheisyydessä. Lauri Tammen kotikaupunki Hangzhou sijaitsee myös tällä alueella. Kaupunki tunnetaan muun muassa kiinalaisen verkkokaupan suurkonsernin Alibaban kotipaikkana.

Tammi kertoo, että monet Kiinassa asuvat suomalaiset bisnesihmiset työskentelevät yritysten palveluksessa työkomennuksella. Tällaisen työntekijän on kriisin sattuessa helpompi irtautua tilanteesta esimerkiksi muuttamalla takaisin Suomeen. Oman yrityksen pyörittäjälle, kuten Tammelle, tilanne on vaikeampi.

– Kun itse elättää itsensä ja perheensä, kyllä se vaikuttaa, jos menisi paljon projekteja sivu suun [virusepidemian yhteydessä]. Kyllä minä kuitenkin uskon, että kun tehdään töitä hyvällä asenteella, kyllä niitä mahdollisuuksia avautuu tilanteessa kuin tilanteessa. Aina tarvitaan yrittäjiä, oli sitten minkälainen kriisi tahansa.

Bisnesten sujumisen rinnalla Tammen mielessä pyörivät myös terveysasiat.

– Heinäkuussa pitäisi esikoisen syntyä. Kiinassa on tärkeää, että perhe ja kotiasiat ovat kunnossa. Ne vaikuttavat myös suoraan yritystoimintaan. Tärkein työkalu olemme me itse, me ihmiset.

