Herätys: Trump kehui taloutta puheessaa kansakunnan tilasta, valtiopäivät avataan, kielten opiskeluinto tyssää lukiossa

Trump kehui taloustilannetta Kansakunnan tila -puheessaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt vuosittaisen puheensa kansakunnan tilasta. Hän kehui taloustilannetta ja varoitti, ettei terveydenhuoltoa pidä antaa valtion hoidettavaksi. Trump lupasi, että Yhdysvaltain joukot vedetään Afganistanista. Puheen yhteydessä huomio kiinnittyi Trumpin ja edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin väleihin. Saliin tullessaan Trump ei kätellyt Pelosia, joka puheen jälkeen repi oman kappaleensa puheesta.

Buttigieg johdossa Iowassa

Pete Buttigieg CNN-kanavan vaalikeskustelussa 15. tammikuuta 2020. Robyn Beck / AFP

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaan esivaalista on viimein saatu ensimmäisiä tuloksia atk-ongelman jälkeen. Kun äänistä oli laskettu 62 prosenttia johdossa on yllättäen Pete Buttigieg 27 prosentin ääniosuudella. Toisena on Bernie Sanders, kolmantena Elizabeth Warren ja vasta neljäntenä ennakkosuosikki Joe Biden.

Valtiopäivät avataan juhlallisin menoin eduskunnassa

Presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa Helsingissä torstaina 25. huhtikuuta 2019 Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa vuoden 2020 valtiopäivät iltapäivällä eduskunnassa. Juhlallisuudet alkavat jo puolilta päivin ekumeenisella avajaisjumalanpalveluksella Helsingin Tuomiokirkossa. Presidentti julistaa valtiopäivät avatuksi eduskunnan juhlaistunnossa, joka alkaa noin klo 13.40. Yle näyttää juhlaistunnon eduskunnasta suorana lähetyksenä TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 13.30 alkaen.

Opettajat huolestuivat, kun pitkän kielen opiskeluinto tyssää juuri lukion kynnyksellä

Kuntien asettamat minimiryhmäkoot eivät useinkaan tule täyteen, koska innostuneita oppilaita ei ole tarpeeksi. Kalle Purhonen / Yle

Ylen kyselyn perusteella varsinkin monessa keskikokoisessa ja pienessä kaupungissa pitkän valinnaisen kielen opiskelun jatkaminen lukiossa on haastavaa, vaikka oppilaalla olisi haluja jatkaa. Kunnat ovat asettaneet valinnaisille aineille minimiryhmäkoon. Esimerkiksi jos alle kymmenen opiskelijaa valitsee saksan, kurssia ei järjestetä. Kaupunkien eriarvoinen tilanne huolestuttaa kieltenopettajia.

Puoli tuntia päivittäistä yhteistä leikkiä opetti Emilia Särkisen vilkkaan pojan rauhoittumaan

Uuden tutkimuksen mukaan vanhempien ja lasten yhdessä leikkimisestä näyttäisi olevan apua vilkkaiden lasten keskittymiseen ja rauhoittumiseen. Yhteiset säännölliset leikkihetket vaikuttivat myönteisesti myös vanhempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Niilo Mäki Instituutin kolmivuotisessa tutkimuksessa oli mukana 90 perhettä, joissa oli huolta lasten ylivilkkaudesta, impulsiivisuudesta tai tarkkaamattomuudesta.

Hetki talvea koko maahan

Seija Paasonen / Yle

Pohjoisessa ja länsirannikon tuntumassa tulee keskiviikkona päivällä lumikuuroja. Illalla ja yöllä lumisadealue kulkee lännestä maan etelä- ja keskiosien yli kaakkoon, ja lunta kertyy paikoin 1–3 cm. Lounaassa käväistään plussan puolella, mutta yöllä koko maassa on jälleen pakkasta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.