Toimittajalta: Iowa ei lakkaa yllättämästä – Myrskyvaroitus tuli nyt Buttigiegilta

Gary He / EPA

Pete Buttigieg astelee lavalle kannattajiensa eteen Des Moinesissa Iowassa. Gary He / EPA

Yhdysvaltain demokraattien presidenttikisassa on tästä eteenpäin neljä kärkinimeä, Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

DES MOINES Iowa saattoi käynnistää Yhdysvaltain presidentinvaalivuoden viimeistä kertaa. Sekaannus ääntenlaskennassa oli monille demokraateille jo liikaa. Vaatimukset esivaalien paalupaikan siirtämisestä toiselle osavaltiolle kasvoivat tiistaina sitä mukaa, kun tulosten julkistaminen siirtyi.

Iowassa on ollut sekaannuksia ääntenlaskennassa jo kolmissa esivaaleissa peräkkäin. Kaksi kertaa demokraateilla, kerran republikaaneilla. Käytössä oleva valitsijamieskokousmenetelmä on hauskaa katsottavaa, mutta se on auttamattoman vanhanaikainen.

Paikallinen demokraattipuolue oli hankkinut ääntenlaskua nopeuttaakseen mobiilisovelluksen, joka oli ilmeisesti väärin koodattu ja sotki koko laskennan.

Demokraattien hartaana toiveena on, että Iowan kaikki tulokset saadaan vielä laskettua eikä ikävä episodi vaikuta ratkaisevasti siihen, kenestä lopulta tulee Donald Trumpin haastaja ensi marraskuun presidentinvaalissa.

Ehdokkaat olivat kuitenkin pöyristyneitä. He olivat satsanneet Iowaan kymmeniä miljoonia dollareita, ja amatöörit lässähdyttivät vaalin. Suurin uutinen Iowasta 2020 on sekaannus vaalien ääntenlaskennassa.

Toiseksi suurin uutinen on Pete Buttigieg. Kun kaksi kolmasosaa äänistä oli julkistettu, kisan nuorin ehdokas oli yllättäen niukassa johdossa ennen kisan nestoria Bernie Sandersia.

38-vuotiaasta Buttigiegista tuli heittämällä demokraattien kärkinimi. Asetelma ensi viikolla pidettävää New Hampshiren esivaalia ajatellen on kutkuttava. Buttigiegin, Sandersin, Elizabeth Warrenin ja Joe Bidenin kisasta odotetaan tasaista.

Buttigieg kampanjoi paljon Iowassa. Hän on Keskilännestä, indianalaisen South Bendin kaupungin pormestari, joten Iowa oli häntä suhteellisen lähellä niin maantieteellisesti kuin kulttuurisesti. Toivoa ja uutta poliittista kulttuuria ajava kampanja onnistui täydellisesti.

On vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä, onko Buttigiegin menestyksen taustalla Yhdysvalloissa muhiva liberaalien jytky, vai johtuiko se vain suurista satsauksista Iowaan. Tulevat esivaalit kertovat totuuden.

Joka tapauksessa hän tuo nyt kaivatun tuulahduksen vanhusehdokkaiden kisaan. Buttigieg on monella tapaa erilainen poliitikko Yhdysvalloissa: Hän on Harvardin huippuyliopistosta valmistunut Afganistanin sotaveteraani, homoseksuaali ja kaiken kukkuraksi tunnustava kristitty.

Erilaisuudelle voi olla nyt kysyntää varsinkin nuoren äänestäjäkunnan keskuudessa. Buttigieg antoi Iowassa myrskyvaroituksen siitä, että kilpailusta demokraattien presidenttiehdokkudesta tulee raju.

