Koronapotilas pääsi sairaalasta Rovaniemellä – kiinalaisnaisesta otetut uusimmat näytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi

Koronapotilas on ollut yli viikon Lapin keskussairaalan eristyshuoneessa.

Maija-Liisa Juntti / Yle

Viime viikon tiistaina Lapin keskussairaalaan tuotu kiinalaismatkailija on hyväkuntoinen eikä hänellä ole enää oireita.

Koronaviruksen takia eristyksissä ollut kiinalaisnainen on päässyt pois Lapin keskussairaalasta keskiviikkona. Potilaasta otettujen uusimpien näytteiden tulokset olivat negatiivisia, kertoo Lapin sairaanhoitopiiri.

– Kahtena peräkkäisenä päivänä otettujen testien tulokset ovat negatiivisia. Nainen on hyväkuntoinen eikä hänellä ole enää oireita, Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Uusimmat testit otettiin maanantaina ja tiistaina. Tulokset saatiin keskiviikkona.

Lapin sairaanhoitopiiri ei kerro, mihin nainen menee sairaalasta tai hänen matkasuunnitelmistaan.

Noin 30-vuotias Kiinan Wuhanista saapunut turisti oli lomailemassa Inarin Saariselällä, josta ensihoito toi hänet Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle viime viikon tiistaina. Häntä on pidetty siitä asti sairaalan eristyshuoneessa. Potilaan koronavirustartunta varmistui laboratoriotutkimuksissa viikko sitten keskiviikkona. Kyse oli ensimmäisestä Suomessa vahvistetusta koronavirustapauksesta.

Koronavirukselle altistuneita henkilöitä on Broaksen mukaan kaikkiaan 21. Heistä 14 on karanteenissa, osa Lapin keskussairaalassa ja osa Inarissa. Infektioylilääkäri arvioi, että nämä henkilöt pääsevät näillä näkymin karanteenista ensi lauantaina ja maanantaina.

Viime viikolla otettiin kolmesta karanteenissa olevasta altistuneesta koronavirusnäytteet, jotka osoittautuivat myös negatiivisiksi.

Lapin sairaanhoitopiirin kolmen altistuneen tiedetään poistuneen jo maasta. THL on ollut yhteydessä näiden matkailijoiden kotimaan terveysviranomaisiin. Neljää altistunutta ei ole tavoitettu. Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että altistuneiden henkilöllisyyden selvittäminen osoittautui vaikeaksi, koska he olivat osallistuneet sairastuneen kanssa samaan matkailuaktiviteettiin ja osa ilmoittautuneista on käyttänyt vain etunimeä tai nimimerkkiä.