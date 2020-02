Vauvakato uhkaa pienten kuntien kouluja – Luhangassa Keski-Suomessa ei syntynyt viime vuonna yhtään vauvaa

Heini Seppälä ja Peetu Lämsä käyvät alakoulua Luhangan ainoassa koulussa noin 45 muun oppilaan kanssa.

Seppälän koti on naapurikunnassa Hartolassa ja hänelle Luhanka on lähempänä kuin Hartolan koulu.

– Pienessä koulussa on mukavampaa.

Lämsä puolestaan kehuu, että Luhangan koulussa saa hyvin kavereita ja uudessa koulussa on hyvät tilat.

700 asukkaan Luhanka on manner-Suomen pienin kunta. Eläkeläisiä on paljon, lapsia vähän, mutta 2017 valmistunut uusi koulu on hieno.

– Meille tulee oppilaita Jyväskylän Putkilahdesta, Hartolasta ja Joutsan Pappisista oman kunnan oppilaiden lisäksi, kertoo johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson

Koulun oppilaista noin 30 on Luhangasta ja muut tulevat naapurikunnista.

Luhanka päätti rakentaa uuden koulun kunnan sivukylälle Tammijärvelle, jonne on matkaa Luhangan keskustaajamasta noin kymmenen kilometriä.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä perustelee uuden koulun sijaintia sillä, että näin saadaan naapurikuntien oppilaita helpommin.

– Tämä on aito seutukoulu. Oppilaita saadaan neljän kunnan alueelta ja näin koulu pysyy virkeämpänä pitempään, sanoo Kärnä.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä Jarkko Riikonen / Yle

Naapurikuntien oppilaita tarvitaankin, sillä viime vuonna Luhankaan ei syntynyt yhtään vauvaa.

– Viime vuosi oli nollavuosi. Pidetään sitä välivuonna, koska tänä vuonna tulee taas lapsia, sanoo Kärnä.

Johtajaopettaja Qvist-Pettersson kertoo, että ensi lukuvuonna Luhangan kouluun tulee todennäköisesti 10 uutta esikoululaista.

– Sen jälkeen Luhangassa syntyy ennusteiden mukaan vuosittain yhdestä kolmeen vauvaa.

Luhanka ei ole ongelmineen yksin. Suomessa on noin 40 kuntaa, joissa vuosittain syntyy alle kymmenen vauvaa. Keski-Suomessa tällaisia kuntia on viisi.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan (siirryt toiseen palveluun)(Iltalehti) jokaiseen kuntaan ei välttämättä jää peruskoulua. Hän patistaakin kuntia yhteistyöhön opetuksen järjestämisessä.

Luhangan kunta antaa jokaisesta syntyvästä vauvasta vuosittain tuhannen euron vauvarahan kymmenen vuoden ajan eli yhteensä 10 000 euroa.

Vanhemmat pitävät kunnan tarjousta positiivisena kädenojennuksena.

Kunnanjohtaja ei vielä osaa sanoa, miten viime syksynä tehty tarjous on otettu vastaan.

– Vielä ei ole näyttöä siitä, että miten hyvin se puree, sanoo Kärnä.