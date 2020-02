Nukkuuko lapsesi hyvin? Tutkijat selvittivät pikkulasten unta ja ohjeistavat, milloin uniongelmiin kannattaa hakea apua

Vauvojen ja taaperoiden unen laadussa on hyvin paljon yksilöllistä vaihtelua.

Pikkulasten unen laadussa ja määrässä on kahden ensimmäisen ikävuoden aikana hyvin suurta vaihtelua.

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin unen kehitystä varhaisimpina ikävuosina laajemmin kuin aiemmin on tehty. Samalla haluttiin selvittää, kuinka suuret vaihtelut kuuluvat vauvojen ja taaperoiden unen normaaliin vaihteluun.

– Vanhemmat ovat hirveän usein huolissaan lasten nukkumisesta ja siihen toivotaan apua. Tällaiset ohjeet selkeyttävät sitä, keiden kohdalla kannattaa toimia aktiivisemmin ja keiden kohdalla voi kaikessa rauhassa seurailla tilannetta, tutkimuspäällikkö Juulia Paavonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo.

Jos lapsen unen laatu poikkeaa selvästi keskimääräisestä, perhe todennäköisesti hyötyy tilannearviosta esimerkiksi neuvolassa.

Mikä kuuluu pikkulapsen normaaliin uneen?

Kahden ensimmäisen ikävuoden aikana lapsen uni muuttuu vakaammaksi ja yhtenäisemmäksi.

Pikkulapsen unen laadussa on tärkeää kiinnittää huomiota yöheräilyyn, nukahtamiseen kuluvaan aikaan sekä lapsen öiseen valvomiseen.

– Tilapäistä vaihteluahan voi olla. Esimerkiksi jokin sairaus voi heikentää unta. Jos on huolta lapsen uneen liittyen, voi vähän aikaa pitää vaikkapa unipäiväkirjaa ja ottaa sitten asian puheeksi neuvolassa tai muualla, Juulia Paavonen sanoo.

Seuraavissa taulukoissa on ohjeellisia tietoja yhden ja kahden vuoden ikäisten lasten unen laadusta. Yksittäisinä öinä uni voi olla levottomampaa ja luvut kertovatkin siitä, miten lapsi tavallisesti nukkuu. Tiedot perustuvat Lapsen uni ja terveys -tutkimuksen sekä Finnbrain-tutkimuksen yhteishankkeeseen.

THL, Jyrki Lyytikkä / Yle

Jos lapsen nukahtamiseen kuluu tavallisesti alle puoli tuntia, kyse on normaalista nukahtamisviiveestä. Jos nukahtamiseen menee tyypillisesti puolta tuntia pidempi aika, voi olla tarvetta kiinnittää asiaan huomiota ja saada tarvittaessa apua.

THL, Jyrki Lyytikkä / Yle

Yöheräily helpottaa usein vasta toisella ikävuodella. Vuoden ikäisen lapsen useampikin öinen heräily on vielä hyvin tavallista.

THL, Jyrki Lyytikkä / Yle

Jos lapsi säännöllisesti valvoo öisin poikkeuksellisen pitkään, asia kannattaa ottaa puheeksi neuvolassa. Vuoden ikäiselle aivan tavallista on alle 20 minuutin yövalvominen, kaksivuotiaalle hieman lyhyempi aika.

Taulukoissa kerrottuja lukuja nuorempien osalta lapsen nukkumiseen voi olla tarpeellista saada apua esimerkiksi silloin, jos kuusi kuukautta täyttänyt lapsi herää öisin 3–4 kertaa tai useammin. Samoin on silloin, jos kahdeksan kuukautta täyttäneen lapsen nukahtaminen kestää tavallisesti yli 40 minuuttia tai hän valvoo öisin yli tunnin.

Pikkulasten unen määrä vaihtelee paljon

Unen riittävä määrä on lapselle hyvin tärkeää, mutta unen kokonaismäärästä on Juulia Paavosen mukaan vaikeaa antaa yleistä suositusta. Olennaista on katsoa kokonaisuutta ja sitä, kuinka lapsi voi.

– Riittävä uni on välttämätöntä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Siinä on todella paljon vaihtelua erityisesti varhaisvaiheessa, mutta vaihtelu vähenee kahden vuoden paikkeilla, Juulia Paavonen sanoo.

THL, Jyrki Lyytikkä / Yle

Kolmekuinen vauva nukkuu keskimäärin vajaasta 13 tunnista runsaaseen 16 tuntiin vuorokaudessa. Tämän ikäisillä uni ajoittuu vuorokauden kaikkiin aikoihin, ja näin pieninä vauvat nukkuvat vielä paljon päiväaikaan. Pienimpien lasten unen määrässä on hyvin suuria yksilöllisiä eroja.

Kaksivuotiaina lasten unen määrä on vähentynyt keskimäärin noin 11–13 tuntiin vuorokaudessa ja erot yksittäisten lasten nukkumisen määrässä ovat ylipäätään vähentyneet vauva-aikaan verrattuna. Kaksivuotiaista suurin osa nukkuu yhdet päiväunet.

Uniongelmiin kannattaa hakea apua jo varhain

Uniongelmiin on Juulia Paavosen mukaan tarjolla runsaasti apukeinoja. Hänen mielestään olisi tärkeää, että perhe saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin pulmat ehtivät pitkittyä.

– Aina ei tietenkään päästä sellaiseen tilanteeseen, että kaikki ongelmat saataisiin heti korjaantumaan. Joskus vie usean kuukauden, että päästään hiljalleen parempaan tilanteeseen, mutta keinoja ja tietoa lasten uniongelmien lievittämiseen on tänä päivänä olemassa todella paljon, Juulia Paavonen sanoo.

Vaikka pikkulapsen uniongelmissa ei olisi kyse mistään poikkeavasta, nukkumiseen kannattaa aina hakea tukea myös silloin, jos vanhempien jaksaminen on koetuksella.

Tutkimus perustuu lasten vanhempien antamiin tietoihin. Tutkimuksessa on käytetty kahta aineistoa, joissa on mukana yhteensä 5700 suomalaislasta. Toinen aineisto kerättiin Pirkanmaalla vuosina 2011-2017 (CHILD-SLEEP) ja toinen Turun seudulla vuosina 2013-2017 (FinnBrain).

