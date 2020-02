Antti Tuisku ratsastaa nyt uskonnolla – laulaja kritisoi musiikillaan tapauskovaisuutta ja tekopyhyyttä

"Mauttomuuden huippu"

"Tää biisi pilkkaa jumalaa"

"Niin törkeä, että on aivan paras"

"Nyt on kova! Aamen!"

Antti Tuiskun Valittu kansa -kappaleen musiikkivideo (siirryt toiseen palveluun) kirvoitti odotetusti ristiriitaisen vastaanoton YouTubessa. Kappale julkaistiin keskiviikkona.

Videolla Tuisku nähdään hengellisenä johtajana, joka ratsastaa härällä Jeesus-hahmon kanssa. Laulaja makaa myös alasti seuraajiensa öljyttävänä.

Kappaleen teksti provosoi lisää:

”Valittu kansani kuunnelkaa; Antti Tapani teidät pelastaa"

Antti Tuisku kohauttaa jälleen. Sen hän osaa parhaiten. Lisää on varmasti tiedossa, kun perjantaina julkaistaan albumillinen uskonnolla leikittelevää poppia.

Aiemmin laulaja provosoi syömällä banaania keikoillaan irstaasti, mutta enää se ei riitä. Ja sen tietää popmusiikin armottoman uusiutumistarpeen tunteva Tuisku.

Hengellistä tematiikkaa

Levy-yhtiön sohvalla istuu levollisen oloinen Antti Tuisku. Hän on uusinut tyylinsä. Blondatut hiukset ovat laineilla, yllä on kokomustaa ja jaloissa huippusuunnittelijan designkengät.

Poptähti kertoo uudesta Valittu kansa -albumistaan. Lauseissa vilahtavat useaan kertaan sanat: kantaaottava, hengellinen, itseironia, omat virheet ja tekopyhyys.

Yli 15 vuotta musiikkibisneksessä ja julkisuudessa marinoitu artisti osaa hommansa. Samat sanat löytyvät levy-yhtiön tiedotteesta.

– Odotan, että uuden levyn myötä ihmiset uskaltavat tarkastella omia virheitään ja myöntää tekopyhyytensä, Antti Tuisku sanoo. Marja Väänänen / Yle

Hieman Tuiskua kuitenkin jännittää, sillä hän otti puolitoista vuotta pesäeroa artistiminästään. Hän vetäytyi Espanjaan ja opiskeli samalla liikunta-alaa. Uutta musiikkia julkaistaan ensimmäistä kertaa pariin vuoteen.

Laulaja tosin teki jo kevyen laskun takaisin parrasvaloihin, kun hän oli mukana Vain elämää -ohjelman 10. kaudella.

Marraskuussa Antti Tuisku ilmoitti esiintyvänsä elokuussa Olympiastadionilla. Oli odotettavissa, että laulaja julkaisee sitä ennen uutta musiikkia.

– Olin viestinyt levy-yhtiölle, että jos multa ei tule mitään uutta, niin mulla ei ole intressiä palata takaisin vain lämmittelemään vanhaa.

Uusia kappaleita alkoi syntyä vuosi sitten Espanjassa kahdelta edelliseltä levyltä tutulla tiimillä. Mukana olivat tuottaja Jurekin lisäksi biisinkirjoittajat Saara Törmä, Aku Rannila, Kalle Lindroth ja Henna Sarriola.

Antti Tuiskulla oli idea levyn teemaksi.

– Mulla oli pitkään muhinut ajatus yhdistää inhimilliset ja universaalit laulunaiheet niin, että niistä voisi laulaa uskonnollisen ja hengellisen tematiikan kautta. Siinä voisi olla jotain uutta.

"Jesse tarjoo salmarii"

Uskonnon yhdistäminen popmusiikkiin ei ole uusi asia. Tunnetuin esimerkki lienee Madonnan Like a prayer -kappale ja sen video palavine risteineen.

Madonna-fanina tunnetun Tuiskun mielestä uskonto oli siinä päälleliimattua.

– Tuntuu, että uskonto on vain lyöty siihen popmusiikin päälle, jotta saadaan joku reaktio aikaiseksi.

Tuisku itse halusi tehdä uskontoon liittyvää musiikkia sisältö edellä. Vaikka kappaleissa on uskonnollista symboliikkaa, ne ovat samaan aikaan henkilökohtaisia ja kantaaottavia. Laulajan omasta elämästä kumpuavissa tarinoissa muun muassa biletetään ja sekstaillaan.

– Laitan myös itseni sellaiselle alttarille, missä mie myönnän omat virheeni.

Antti Tuisku tanssii lähes sata tuntia kuukaudessa stadionkeikkojaan varten. – Miulle sanottiin, ettei näissä kalliissa kengissä kannattais kuitenkaan treenata koko aikaa, laulaja nauraa. Marja Väänänen / Yle

Valittu kansa -albumin kappaleet ovat tutun kuuloista tuiskumaista tarttuvaa poppia. Erotuksena laulajan aikaisempaan musiikkin ovat tekstit, jotka vilisevät uskonnollisia viittauksia.

Levyn biisejä ovat esimerkiksi Kerran vuodes kirkkoon ja Jumalan kämmenellä. Kappaleilla artisti tuo esiin suomalaisille tyypillistä tapauskovaisuutta.

– Mennään kerran vuodessa kirkkoon ja sillä verukkeella voidaan ottaa loput 364 päivää iisisti. Toisaalta itketään edellisyön virheitä seuraavana aamuna vessassa oksennus suussa Jumalan kämmenellä.

Yksi keskustelua herättävistä kappaleista on varmasti Jesse on mun frendi. Se on bailubiisi, missä Jesse tarjoaa baarissa salmaria eli salmiakkikossua. Jesseä käytetään myös Jeesuksen kutsumanimenä.

Tuisku jättää kappaleiden tulkitsemisen kuulijoille. Hän kuitenkin painottaa, ettei halua rienata mitään uskontoja.

– Tämä levy on ennen kaikkea kritiikki ihmiselle ja ihmisen luomille normeille. Ja sille tekopyhyydelle, mitä me nähdään jokaisen ihmisen elämässä.

Levyn nimikkokappaleessa Antti Tuisku nostaa itsensä jalustalle hengellisenä johtajana. Laulajan mukaan kyseessä on itseironia, ja taustalla piilee isompi teema.

– Meillä on tosi paljon esimerkkejä päättäjistä ja korkeassa asemassa olevista ihmisistä, jotka kieltävät täysin faktat ja ilmastonmuutoksen ja niin me vaan tuolla niitä seurataan. Mutta sitten saatetaan loukkaantua mun biisistä, artisti kuittaa.

Kroppa on Tuiskun temppeli

Antti Tuisku kuvailee omaa suhdettaan uskoon henkilökohtaiseksi ja monimutkaiseksi. Hän kertoo uskovansa jonkinlaiseen kohtaloon ja johdatukseen. Laulajalla on tarve nojata johonkin suurempaan.

– Toisaalta en ole koskaan suostunut nielemään pureskelematta valmiiksi annettuja normeja tai oppeja tai miten täällä tulisi olla ja elää.

Hän ei pysty konkreettisesti sanomaan, mihin hän uskoo.

– Mun ei edes tarvitse tietää, että kelle mie juttelen illalla, kun mie käteni ristin.

Antti Tuisku päivitti Espanjassa ollessaan sosiaaliseen mediaan estoitta bile-illoista. – En tiedä, olenko ollut synninpäästön edessä. Ehkä uusi albumi kertoo siitä, artisti nauraa. Marja Väänänen / Yle

Samaan aikaan kun Antti Tuisku puhuu hengellisistä asioista, hänen elämänsä on tällä hetkellä äärimmäisen fyysistä. Pian 36 vuotta täyttävä artisti tanssii lähes sata tuntia kuukaudessa treenatessaan stadionkeikkojaan varten. Hän on kuin huippu-urheilija valmennustiimin kanssa, johon kuuluu myös oma lääkäri.

Treenitahti ja uskontoon liittyvän albumin julkaiseminen tuo väistämättä mieleen Madonnan.

– Madonna on ollut sellainen artisti, jota mie oon ihaillu työmoraalissa vuosikausia. Mutta kyllä mun omat esikuvat ja idolit tulee urheilun, ja nimenomaan kestävyysurheilun ja hiihdon puolelta.

Tuisku myöntää, että hän on koukussa treenaamiseen. Laulajan mukaan itsensä fyysinen haastaminen on yksi parhaista tavoista tutustua itseensä. Onko urheilu Tuiskun uskonto?

– Kun puhutaan, mikä mun identiteetti on, niin yleensä ajatellaan aina henkistä puolta. Harvoin ajatellaan sitä, että itsensä fyysinen haastaminen avaa sulle monia ovia.

Tuiskun oma sanoma

Antti Tuiskun uskonnolliseen tematiikkaan nojaava albumi ei ole pelkkä levy artistin katalogin jatkeena. Se kertoo popmusiikin alituisesta vaateesta uudistua kerta toisensa jälkeen.

Uusi albumi auttaa myös virittämään Tuiskun fanit kohti kesän stadionkeikkoja. Lavashow'ssa tullaan varmasti näkemään uskontoteemaa ja laulaja voi saattaa hengellisen johtajan elkein tuiskuttajat hurmostilaan.

Siihen johdattaa myös artistin oma sanoma. Hän on jo vuosia hokenut keikoillaan mantraa siitä, kuinka jokainen kelpaa sellaisena kuin on, ja ketään ei tarvitse lokeroida.

– Ainakaan mun keikkojen aikana ei kenenkään tarvitse miettiä sitä, että osoitellaanko sormella tai pitäisikö itsessään muuttaa jotain.

– Niin kauan kuin olemme hukassa itsemme kanssa ja vähän erilainen pelottaa, se ajaa meidät riitelemään keskenään ja osoittelemaan muita sormella. Siksi on tosi tärkeetä tutkiskella, kuka mie oikeesti oon, Antti Tuisku sanoo. Marja Väänänen / Yle

Tuisku itse tietää, että uskontoon koskeminen tulee jakamaan ihmisten mielipiteet puolesta ja vastaan. Maan ykkösartisteihin kuuluvana hän voi ottaa riskejä.

Mikään ei ole sattumaa. Tuisku tietää jo nyt, mitä aikoo tehdä seuraavat pari vuotta. Niistä hän ei pukahda.

Kuulostaa laskelmoivalta.

– Mie oon laskelmoiva oman hyvinvointini suhteen. Varjelen sitä, että voin hyvin henkisesti ja fyysisesti. Artistina laskelmointi lähtee sisällöstä ja halusta kehittää itseään.

Laulaja on häpeilemättömän itsevarma. Hän sanoo tulevien visioidensa olevan realistisia toteuttaa, sillä ovathan aikaisemmatkin toteutuneet.

– Mun toive on edelleen olla se artisti tässä maassa, joka määrittää popmusiikin suunnan. Ei enempää tai vähempää.