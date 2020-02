Äidin ja lasten käännytystä pelännyt Azimin perhe sai turvapaikan – sisäministeri Ohisalo selvityttää perheenyhdistämisen toimintavaihtoehtoja

Kyyjärvellä betonielementtitehtaalla työskentelevän Esmatullah Azimin perhe saa jäädä Suomeen. Yle kertoi neljä vuotta Suomessa asuneen perheen tilanteesta tiistaina julkaistussa jutussa.

Maahanmuuttovirasto myönsi turvapaikan koko Azimin perheelle eli isälle, äidille, lapsille ja isän siskolle kansainvälisen suojelun perusteella.

Perhe sai tiedon turvapaikasta tiistaina iltapäivällä, kun perhe kutsuttiin kuultavaksi Migrin Oulun toimistoon. Esmatullah Azimi kertoo puhelimessa, että perhettä pelotti kovasti mennä paikalle, koska aikaisemmat päätökset ovat tulleet kotiin kirjeitse.

Vaikka perheen asianajaja oli rohkaissut ja vakuuttanut kutsun tarkoittavan hyviä uutisia, Esmatullah Azimi oli hyvin huolissaan.

Azimi kuvailee, että turvapaikka oli niin suuri uutispommi, että hän reagoi siihen fyysisesti.

– Sydän hakkasi kovasti ja tuli huono olo. Vaimo haki minulle vettä.

Virkailijakin oli huolestunut ja kysynyt, että pitäisikö pitää tauko. Azimi ei ollut suostunut, vaan hän oli pyytänyt virkailijaa kertomaan päätöksen uudestaan.

Valitus tuotti tulosta

Azimin perhe sai ensimmäisen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa kolme vuotta sitten. Perhe valitti hallinto-oikeuteen ja viime vuonna hallinto-oikeus palautti asian Maahanmuuttovirastoon.

Azimin perheeseen kuuluvat isän lisäksi äiti Viktorya, lapset Hikmat, 11, Husnia, 10, Husna, 7, ja Rhmat, 3, sekä Esmatullah Azimin 19-vuotias sisko. Migrin katsoi päätöksessäään, että perheeseen kohdistuu uhka Afganistanissa ja että perhe on asettunut Suomeen.

Vaikka Azimin perhe sai turvapaikan, perheenyhdistämisen tulorajaan liittyviä ongelmatilanteita muiden perheiden osalta se ei helpota. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ilmoitti keskiviikkona Twitterissä pistäneensä virkamiehet töihin.

Tulorajat eivät saisi muodostua esteeksi, jos perhe pystyy itsensä elättämään.



Perheenyhdistämiseen liittyy paljon ongelmia ja, jos perheet hajoavat, myös kotoutuminen kärsii. Olen pyytänyt virkamiehiä selvittämään toimintavaihtoehtoja.https://t.co/gdiIQJjL0O — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 5. helmikuuta 2020

Esmatullah Azimilla on jo vuosia ollut työperäinen oleskelulupa, koska hänellä on vakituinen työpaikka. Työperäinen oleskelulupa peruttiin, koska myös Esmetullah sai turvapaikan.

Ehkä unettomuuskin helpottaa

Pelko perheen käännyttämisestä on ollut niin kova stressi, että Azimi on kärsinyt pitkään unettomuudesta. Viime yönäkään uni ei tullut. Pitkän ajomatkan Oulusta Kyyjärvelle jälkeen iloisista uutisista häkeltynyt perhe valvoi myöhään ja ihmetteli oleskelulupapapereitaan.

Azimi uskoo, että kun huojentavan uutisen vähitellen sisäistää, alkaa stressikin helpottaa.

– Eilen alkoi meidän perheemme elämä uudelleen. Se oli meidän uusi syntymäpäivämme.

Azimi on varma, että turvapaikka pelasti koko perheen hengen. Hän sanoo rukoilevansa, että myös hänen työkaveriensa perheet saisivat luvan jäädä Kyyjärvelle.

Azimin työpaikalla betonielementtitehdas Betsetillä nähtiin tehdaspäällikkö Jari Pohjosahon mukaan keskiviikkona iloisia kasvoja. Azimi on ensimmäinen turvapaikanhakija, joka tehtaalle palkattiin. Hän on myös ensimmäinen, joka on saanut myönteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen.

– Hieno juttuhan tämä on. Varsinaiseen työhön päätös ei tietenkään vaikuta, mutta toki nyt Esmetin varaan voi ihan eri tavalla miettiä työtehtäviä tai koulutuksia, Pohjosaho sanoo.

Azimin perhe aikoo juhlistaa päätöstä vasta myöhemmin, sillä edessä on paperitöitä. Ensimmäiseksi perheenjäsenet rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Sen jälkeen he saavat henkilötunnuksen, ja he voivat hakea Kela-kortteja.

