Fortum sotkeutui sakeaan soppaan Saksassa – Toimitusjohtaja Pekka Lundmark, miksi te ette estä kohutun hiilivoimalan käynnistämistä?

Uniper on luvannut sulkea suurimman osan Saksassa sijaitsevista kivihiilivoimaloistaan viiden vuoden kuluessa. Yksi niistä on kuvassa näkyvä Scholvenin voimalaitos Gelsenkirchenin kaupungissa.

Suomalainen energiayhtiö Fortum on joutunut Saksassa väkivahvan ilmastoliikkeen hampaisiin. Tämä johtuu sitä, että Fortumin tuleva tytäryhtiö Uniper käynnistää ensi kesänä uuden hiilivoimalan Dattelnin pikkukaupungissa.

Datteln 4 -voimalan avaamista on arvosteltu kovasanaisesti myös vaikutusvaltaisissa lehdissä, kuten Der Spiegelissä (siirryt toiseen palveluun).

Saksassa ympäristöjärjestöt ovat vedonneet Fortumiin ja Suomen pääministeriin Sanna Mariniin (sd.) hankkeen pysäyttämiseksi.

Fortum julkaisi torstaina tuloksensa. Sen perusteella Uniper on tahkonnut Fortumille mukavasti rahaa. (siirryt toiseen palveluun)

Tulosjulkistuksen yhteydessä myös toimitusjohtaja Pekka Lundmark astui median eteen kommentoimaan hiilivoimalakohua.

1. Saksassa Datteln 4 on nousemassa vahvan ilmastoliikkeen ykkösviholliseksi. Kuinka pahasti tämä kolhii Fortumin mainetta?

– Olisi hyvä, että keskustelu käytäisiin faktojen eikä mielikuvien perusteella. Jos katsotaan Fortumin puolella, niin pelkästään viime viikon aikana julkistimme hiilen alasajosuunnitelmat Tukholman kaukolämmössä, Espoon kaukolämmössä, Naantalin-Turun seudun kaukolämmössä. Sen lisäksi puretaan Inkoon hiilivoimala ja Meri-Porin hiilivoimala menee tänä kesänä kapasiteettireserviin.

Lundmark lisää vielä, että viime viikolla Uniper julkisti suunnitelman sulkea kaikki vanhat kivihiiltä polttavat laitoksensa Saksassa. Ne sulkevat 2,9 gigawattia kapasiteettia, samalla kun Dattelnin 1,1 gigawattia kapasiteettia otetaan käyttöön. Hän korostaa, että kaiken tämän nettovaikutus on voimakkaasti positiivinen ympäristön kannalta.

Tyypillisen ydinvoimalan hyötyteho on noin yksi gigawatti.

Lundmark ei suostu tivattaessakaan myöntämään, että Datteln kolhisi Fortumin mainetta. Hän kehottaa katsomaan kokonaisuutta, joka on "voimakkaasti positiivinen".

2. Datteln on saanut ihmisiä liikkeelle Saksassa ja Suomessa, miten Fortum suhtautuu ilmastoväen mielenosoituksiin?

– Totta kai otamme heidän huolet vakavasti, koska meillä on aivan sama tavoite: Päästöjä pitää saada alas ja hiilivoimasta pitää luopua. Euroopan hiilivoiman käyttö sähkön tuotantoon tippui 20 prosenttia viime vuonna, ja sen pitää jatkua edelleenkin alaspäin.

Lundmark viittaa isoihin toimenpiteisiin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, jotta hiilivoimasta voidaan luopua.

– Sillä linjalla pitää jatkaa, hän painottaa.

3. Miksi Fortum ei Uniperin suurimpana omistajana estä Datteln 4:n käynnistämistä?

– Emme näe siihen mitään syytä, koska Saksa joutuu käyttämään hiiltä sähkön huoltovarmuuden turvaamiseksi. Meidän mielestä on paljon järkevämpi sulkea vanhoja laitoksia. Uniper on juuri julkaissut, että se sulkee vanhoja laitoksia lähes kolminkertaisen kapasiteettimäärän verrattuna Dattelniin, joka tulee käyttöön.

Datteln 4 on jo käynnistetty, mutta säännöllisessä kaupallisessa käytössä se on kesällä.

4. Miksi laitos kannattaa käynnistää?

– Tämä on osa Saksan hallituksen suunnitelmaa, he ovat laskeneet hyvin tarkkaan, millä vauhdilla hiilivoimasta on mahdollista luopua. Sitä tullaan tarvitsemaan markkinoilla ja sen takia se kannattaa käynnistää, mutta niin että käytetään moderneja uusia laitoksia ja suljetaan vanhat saastuttavat pois, Lundmark toistaa.

Toimitusjohtaja Lundmark kuvailee Saksan energiapolitiikassa tapahtunutta käännöstä vaikeaksi asiaksi. Saksa on ilmoittanut lakkauttavansa ydinvoiman kahden vuoden kuluttua. Lundmarkin mielestä se tarkoittaa sitä, että Saksan hallituksen laskelmien mukaan – kun he joutuvat huolehtimaan sähkön toimitusvarmuudestaan – he eivät pääse kovin nopeasti eroon hiilivoimasta.

5. Mitä Saksan päästöille tapahtuu, kun Datteln 4:n käynnistyy?

– Saksan kokonaispäästöt vähenevät systemaattisesti kohti hiilineutraaliutta. Uniper itse on ilmoittanut että heidän osuutensa päästöistä tulee vuoteen 2025 mennessä vähenemään noin 40 prosenttia.

6. Alkanut vuosi on tärkeä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Millainen viesti lähtee Kiinalle ja Intialle, nyt kun Euroopan vaurain maa käynnistää uuden hiilivoimalan?

– Tärkeä viesti Euroopasta on se, että viime vuonna hiilellä tehdyn sähkön määrä laski 20 prosenttia, ja päästiin noin 80 miljoonan tonnin päästövähennyksiin. Se on vahva viesti siitä, että Eurooppa on sitoutunut hiilestä luopumiseen ja päästöjen alasajoon.

Lundmark painottaa, että hiilivoimasta luopuminen on erittäin tärkeätä, ja Fortum tukee voimakkaasti Euroopan tavoitetta luopua hiilivoimasta vuoteen 2050 mennessä.

7. Miten Euroopan hiilivoima suhteutuu Intian ja Kiinan hiilivoimaan?

Lundmark muistuttaa suurista mittakaavaeroista näiden välillä.

– Asiat täytyy laittaa mittakaavaan: Euroopan hiilikapasiteetti on 90 gigawattia ja viime vuonna hiilivoiman käyttö sähkön tuotantoon Euroopassa laski noin 20 prosenttia, eli Eurooppa on pieni ja menee kovaa vauhtia alas. Samaan aikaan Kiinan kapasiteetti on 1 000 gigawattia, eli yli kymmenkertainen Eurooppaan verrattuna. Ja siellä on rakenteilla tai suunnitteilla 200 gigawattia uutta (hiilivoimaa) eli kahden Euroopan verran.

Lundmark vertaa vielä Intian kapasiteettiin, joka on noin 200 gigawattia. Intiassa on rakenteilla tai suunnitteilla 90 gigawattia uutta, eli yhden Euroopan verran.

8. Fortum ei saa määräysvaltaa Uniperista ennen kuin Venäjä hyväksyy kaupan. Venäjän hallitus kaatui hiljattain. Mitä tämä tarkoittaa Uniper-kaupan kannalta?

– Todellakin lupa tarvitaan Venäjän valtiolta enemmistön ostamiselle. Lupa saatiin jo periaatteessa marraskuussa, mutta vielä selvitetään joitakin yksityiskohtia. Hallituksen vaihdos on hiukan hidastanut prosessia, mutta uskomme edelleen että tämä saadaan valmiiksi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

9. Uniper-kauppa on ollut tuskien taival, onko tämä kaikki sen arvoista?

– Kyllä on. Uniper on iso yhtiö ja sen myötä meidän hiilidioksidivapaan sähköntuotannon määrä kasvaa noin 60 prosenttia. Meistä tulee todella iso päästöttömän sähköntuotannon yhtiö. Sen lisäksi Uniperissa on paljon kaasuvoimaa, jota tullaan tarvitsemaan siirtymäkautena, kun luovutaan hiilivoimasta ja kun Saksa luopuu ydinvoimasta.

Lundmarkin mukaan yhdistettyjen yhtiöiden koko kapasiteetista hiilivoiman osuus tulee aluksi olemaan noin 16 prosenttia, mutta se alenee hyvää vauhtia, kuten jo julkaistuista suunnitelmista käy ilmi.

– Olemme ostamassa Uniperia ei hiilen takia, vaan siitä huolimatta. Hiilen osuus on hyvin pieni, Lundmark tähdentää.

10. Mikä oli Uniperin vaikutus Fortumin tulokseen?

–Uniperin merkitys oli jo kohtalaisen suuri. Meidän tulos parani myös ilman Uniperia, mutta vähitellen sen merkitys kasvaa, koska nyt olemme nostamassa omistusosuutta yli 70 prosenttiin ja tänä vuonna tavoitteena on, että Uniper konsolidoidaan meidän lukuihin tytäryhtiönä, Lundmark sanoo.

Hän oli hyvin tyytyväinen yhtiön viime vuoden tulokseen. Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi noin 200 miljoonalla eurolla 1,2 miljardiin.

