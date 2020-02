Paavo Väyrystä ollaan nostamassa keskustan puoluehallitukseen – ruotsinkielinen piiri uskoo Väyrysen nostavan puolueen kannatusluvut

Paavo Väyrysestä voi tulla keskustan ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja ja edustaja puoluehallitukseen. Puolueen johdossa suunnitelma on jo herättänyt vastustusta.

Keskustaan palaava Paavo Väyrynen voi saada puolueessa selvästi rivijäsentä isomman aseman. Väyrynen liittyy puolueeseen ruotsinkieliseen piiriin kuuluvan Maalahdenseudun Keskustan kautta.

Ruotsinkielisen piirin toiminnanjohtaja Peter Albäck kertoo, että Väyrysestä voi tulla piirin puheenjohtaja ja edustaja puoluehallitukseen.

– Moni meidän hallituksessa on ehdottanut, että Väyrynen voi ottaa puheenjohtajan paikan. Ja on aika luonnollista, että puheenjohtaja istuu puoluehallituksessa, Albäck sanoo.

Väyrysen paikka puoluehallituksessa on herättänyt vastustusta

Piirin henkilövalinnat tehdään ensi syksynä. Se tarkoittaa, että puoluehallituksessa Väyrynen voisi istua ensi vuonna. Albäckin mukaan Väyrysen paikka puoluehallituksessa on jo herättänyt vastustusta puolueen johdossa.

– Minutkin yritettiin kerran saada pois puoluehallituksesta käyttämällä naiskiintiötä. Meillä piti olla ehdolla mies ja nainen ja nainen valittiin. Mutta senkin voi kiertää. Voidaan tehdä herrasmies-sopimus, jonka mukaan varamies lähtee kaikkiin kokouksiin. Näin ei voida savustaa Paavoa ulos.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen on puhunut naiskiintiöstä Ilta-Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Pääsääntöisesti mennään piirien esitysten mukaisesti, mutta meillä on sukupuolisäännökset, naisia ja miehiä pitää olla puoluehallituksessa vähintään 40 prosenttia, joten puoluevaltuusto joutuu joskus poikkeamaan esityksistä, Pirkkalainen sanoo lehden haastattelussa.

Kääntääkö Väyrynen keskustan kannatuksen nousuun?

Albäck on erittäin pettynyt keskustan johdon toimintaan.

– Olen ollut erittäin vihainen puolueen johdolle. He yrittävät koko ajan savustaa ulos niitä ihmisiä, joilla on ideoita ja mielipiteitä. Mitä sillä voitetaan? Nyt nähdään, että puolue on kuoleman partaalla.

Hän on vakuuttunut siitä, että Väyrynen kääntää keskustan kannatuksen nousuun.

– Olen aivan varma, että jo seuraava kannatusluku on pari prosenttiyksikköä ylempänä Paavon valinnan takia. Olen kuullut, että esimerkiksi Seinäjoelle on jo tullut useampi uusi jäsen, Albäck kertoo.

Ruotsinkielinen piiri ei ole väleissä puoluetoimiston kanssa

Keskustan ruotsinkielinen piiri on ollut jo pidempään napit vastakkain puolueen johdon kanssa.

– Meillä tuli riita puoluesihteeri Timo Laanisen kanssa, kun vuonna 2012 pyysimme Paavoa presidenttiehdokkaaksi. Puolueen liberaalit ajattelivat varmaan, että Olli Rehn olisi lähtenyt ehdokkaaksi. Pilasimme suunnitelman ja sen jälkeen olimme puoluetoimistolla vähän niin kuin tappolistalla, Albäck sanoo.

Väyrynen sai vuoden 2012 presidentinvaaleissa kolmanneksi eniten ääniä. Hyvän vaalituloksen on ajateltu kääntäneen keskustan silloisen nousuun.

Viime eduskuntavaaleissa piiri jopa kehotti boikotoimaan keskustaa. Puolue puolestaan on katkaissut piirin rahoituksen jo ennen sitä.

– Se johtuu nimenomaan siitä, että olemme kritisoineet Sipilän toimia, Albäck sanoo.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että puoluetuen jäädyttäminen ei liity linjariitoihin.

