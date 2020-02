Spotify panostaa voimakkaasti podcast-tarjontaan – osti jo neljännen podcast-yrityksen vuoden sisällä

Spotify on ilmoittanut ostavansa amerikkalaisen verkkomedia The Ringerin. Urheilupodcasteista tunnettu The Ringer on neljäs yhtiö, jonka Spotify hankkii lyhyen ajan sisällä kasvattamaan podcast-tarjontaansa.

Amerikkalaisen urheilutoimittaja Bill Simmonsin vuonna 2016 perustama The Ringer julkaisee podcastien lisäksi artikkeleita urheilusta, pop-kulttuurista, politiikasta ja teknologiasta. Yhtiön 90-henkinen toimitus jatkaa töitä Spotifyn alaisuudessa. The Ringer -verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun) jatkaa myös toimintaansa entiseen tapaan.

Kaupan myötä Spotify saa katalogiinsa lähes 40 podcast-sarjaa, jotka tällä hetkellä keräävät noin 54 miljoonaa latausta kuukausittain.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, kuinka paljon kauppa tulee maksamaan Spotifylle.

Spotify uskoo podcastien suosioon

Spotify on keskittynyt viime aikoina kasvattamaan voimakkaasti podcast-tarjontaansa. Tasan vuosi sitten ruotsalaisyhtiö osti amerikkalaisen tuotantoyhtiö Gimlet Median noin 230 miljoonalla dollarilla. Samoihin aikoihin yhtiö kertoi ostavana podcast-työkalun Anchor FM:n.

Myöhemmin keväällä Spotify hankki rikos- ja mysteeriaiheisiin podcasteihin keskittyvän Parcastin.

Yhtiö on myös solminut yhteistyösopimuksen Barack ja Michelle Obaman tuotantoyhtiön kanssa podcast-sarjan tekemisestä (siirryt toiseen palveluun).

Tänään julkistettu The Ringer -kauppa vahvistaa Spotifyn urheilutarjontaa. Nähtäväksi jää, pysyvätkö The Ringerin podcastit kuunneltavina myös muilla alustoilla, vai sulkeeko Spotify ne omaan palveluunsa. Sekä Gimlet Median että Parcastin sarjat ovat yhä vapaasti kuunnteltavissa myös muilla alustoilla.

Podcast-menestys ei näy Spotifyn tuloksessa

Spotify julkaisi tänään viime vuoden lopun osavuosikatsauksensa (siirryt toiseen palveluun). Paperin mukaan Spotifylla on tällä hetkellä noin 700 000 podcastin kirjasto. Samassa raportissa yhtiö toteaa, että yli 16 prosenttia sen käyttäjistä kuuntelee podcasteja alustalla.

Spotifyssa podcastien kuuntelu onkin kolminkertaistunut viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Podcast-menestyksestään huolimatta Spotify ei onnistunut tekemään voittoa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen sijaan yhtiö otti takkiin 209 miljoonaa euroa.

Viime vuoden loppussa Spotifylla oli 124 miljoonaa kuukausimaksun maksavaa käyttäjää. Yhtiön tavoitteena on nostaa määrä 150 miljoonaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Sillä aikaa yhtiö varoittaa tappiollisen toiminnan jatkumisesta. Yhtiö nimittäin aikoo jatkaa isoja hankintoja läpi vuoden.