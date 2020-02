Monika Fagerholm sai suuren kirjallisuuspalkinnon – summa ohittaa Finlandia-palkinnon

Svenska litteratursällskapetin jakama Karl Emil Tollanderin palkinto on arvoltaan 40 000 euroa.

Kirjailija Monika Fagerholmille Tollanderin palkinto on paitsi paljon rahaa, myös suuri tunnustus.

– Tämä on hienoin kunnianosoitus, mitä kirjailija voi saada suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa. Olen todella otettu, kertoo Fagerholm puhelimessa.

Palkinto annettiin Fagerholmin elämäntyöstä, sekä viime vuonna julkaistun romaaniin Vem dödade bambi? ( suom. Kuka tappoi bambin?) ansiosta.

Palkintoperusteissa todetaan, että Fagerholm on uudistanut kaunokirjallista kieltä ja ilmaisua sekä tullut esikuvaksi etenkin monille nuorille naiskirjailijoille.

Fagerholm tarttuu vaikeisiin aiheisiin

Kuka tappoi bambin? kertoo, mitä kaikkea väkivallanteko aiheuttaa yhteisössä, uhrissa ja ennen kaikkea tekijässä. Romaanin tapahtumat kiertyvät nuorten bileissä tapahtuneeseen joukkoraiskaukseen. Kirja ei niinkään kerro tapahtumasta, vaan millaisia seurauksia sillä on.

– Tämä kirja oli minulle hyvin tärkeä, koska mielestäni aihe on tärkeä. Halusin nostaa esiin sen hiljaisuuden, mikä usein seuraa tällaisen teon jälkeen. Halusin kuvata rikoksen tekijän reaktioita. Tällaisten vaikeiden aiheiden takia kirjallisuus on olemassa.

Kuka tappoi bambin? oli myös Finlandia-ehdokkaana viime syksynä.

– Jo pelkkä ehdokkuus oli minulle iloinen yllätys, sillä minulla ei ole ollut oikein onnea Finlandia-ehdokkuuksien suhteen.

Fagerholm on kirjoittanut pitkän uransa aikana kahdeksan teosta. Hän on saanut useita palkintoja. Etenkin Ruotsissa hän on saanut merkittäviä kirjallisuuspalkintoja kuten August-palkinnon vuonna 2005 ja Ruotsin akatemian pohjoismaisen palkinnon vuonna 2016.

Tollanderin palkinnon perusteluissa mainitaan myös Fagerholmin kirjoittajakoulu, jossa monet suomalaiset ja ruotsalaiset kirjailijat ovat päässeet kehittymään.

Svenska littereraturskällskapet i Finland jakoi myös useita muita tunnustuksia kirjailijoille, taiteilijoille ja tutkijoille. Kaiken kaikkiaan palkintoina jaettiin 308 000 euroa.