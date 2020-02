Ylen kannatusmittaus: Keskustan kannatus sukeltaa jälleen, vihreiden suosio kasvaa ja perussuomalaisten kannatushuippu takana

Keskustan ilo kannatuksen noususta näyttää jäävän lyhyeksi.

Edellisessä mittauksessa puolueen kannatus nousi 1,4 prosenttiyksiköllä ja tieto otettiin puolueessa helpottuneina vastaan.

Nyt tammikuun mittauksessa keskustan kannatus laskee 10,8 prosenttiin, ja se on lähellä puolueen kaikkien aikojen heikointa mittaustulosta.

Heikoimman kannatuksen puolue sai viime vuoden marraskuun mittauksessa. Silloin sen kannattajiksi ilmoittautui 10,6 prosenttia vastanneista.

– Keskusta on menettänyt kannatustaan kolmeen suuntaan: perussuomalaisiin, kokoomukseen ja katsomoon. Erityisesti viimeisin mittausviikko oli keskustalta huono, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo.

Keskustan heikon kannatuksen on nähty tuovan hallitustyöskentelyyn sisäisiä paineita, koska puolueen pitäisi nostaa suosiotaan ollessaan vallassa.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 944 suomalaista. Haastattelut tehtiin 13.1.2020–4.2.2020. Puoluekantansa kertoi 2 058 vastaajaa. Mittauksen virhemarginaali on +/- 2 prosenttiyksikköä. Lataa kannatusmittauksen aineisto tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) puolusti hallitukseen lähtemistä puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksessa tammikuun lopussa. Hänen mukaansa hallitus on ”tavallisille suomalaisille parempi”, jos keskusta on siinä mukana.

– Keskustan uusi nousu edellyttää hallituksen onnistumista. Se täytyy olla jokaisen keskustalaisen vilpitön toive ja tavoite, Kulmuni sanoi.

Kulmuni nosti hallituksen tavoitteista esille rahalliset satsaukset perusväylänpitoon, takuueläkkeeseen, vanhempainpäivärahaan, koulutukseen ja lapsilisiin.

Perussuomalaisten kannatus laski

Perussuomalaisten kannatus oli viime vuoden lopun mittauksissa hieman yli 24 prosenttia. Nyt kannatus tulee huippulukemista yhden prosenttiyksikön verran alas.

– Huomionarvoista on se, että perussuomalaisten kannatus ei ole noussut pariin kuukauteen. Puolueen kannatus on edelleen muita puolueita huomattavasti korkeammalla tasolla, mutta se on saavuttanut nyt jonkinlaisen lakipisteensä, Turja sanoo.

Kyselyn tausta-aineistoista selviää, että perussuomalaisten kannattajia on siirtynyt SDP:hen, kokoomukseen ja katsomoon.

Myös SDP:n kannatuksen on nähtävissä pientä trendiä. Puolueen kannatus nousee nyt toisen kerran peräkkäin.

SDP on onnistunut pitämään vanhat äänestäjät kannattajinaan. Samalla kannattajia tulee hieman vihreistä ja vasemmistoliitosta.

SDP:n kannatusnousun on arvioitu johtuneen uudesta pääministeristä Sanna Marinista (sd.), joka korvasi Antti Rinteen (sd.) joulukuun alussa.

Kokoomukselle pudotusta, vihreille nousua

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) on alkuvuodesta arvostellut hallituksen työllisyyspolitiikkaa.

Puolueen laskelmien mukaan tällä hallituskaudella pitäisi syntyä 120 000 uutta työpaikkaa, jos hallitus haluaa toteuttaa tavoitteensa julkisen talouden tasapainosta vuoteen 2023 mennessä.

Sanoma ei ole täysin purrut kansaan, sillä kokoomuksen kannatus laskee mittauksessa 1,8 prosenttiyksiköllä.

– Kokoomus vuotaa tällä hetkellä kahteen suuntaan, eli perussuomalaisiin ja vihreisiin. Erityisesti tammikuun mittauksessa vuoto vihreisiin näyttää lisääntyneen, Turja sanoo.

Vihreiden kannatus puolestaan nousee 1,3 prosenttiyksiköllä. Puolueen nousua selittää myös heikko mittaus viime kerralla, jolloin puolueen kannatus putosi 12 prosenttiin.

Kristillisdemokraattien kannatus palaa lähemmäs puolueen keskimääräisiä kannatuslukemia. Puolueen kannatus on nyt mittauksessa 3 prosenttia ja se nousee 0,8 prosenttiyksiköllä.

Vasemmistoliiton, RKP:n ja nyt-liikkeen kannatusmuutokset ovat hienoisia.

