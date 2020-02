Suuret ratahankkeet ovat yhä raiteillaan – liikenneministeri Timo Harakka: "Hyvässä järjestyksessä saamme EU-tukihakemukset liikkeelle"

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tyynnyttelee suurten ratahankkeiden EU-rahahakemuksista syntynyttä hämmennystä.

Sekä Turun Tunnin juna että Tampereen Suomi-rata ovat etenemässä suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluun on mahdollisuus hakea EU-rahaa helmikuun lopulle asti.

Ministeri Harakka varoitti Suomen Kuvalehden haastattelussa viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että Suomelta uhkaa mennä kymmenien miljoonien eurojen EU-rahat ohi kuntien vitkastelun takia. Vireillä olleita hankeyhtiöitä ei ole vielä saatu perustettua.

Haastattelussa viitattiin ratavarsikuntien väliseen erimielisyyteen niiden keskinäisestä kustannustenjaosta. Ministeri kaipasi varmuutta sopuisasta jyvityksestä helmikuun alkupäivinä, jotka ovat jo käsillä.

Timo Harakka vakuuttaa nyt Ylelle, että hankkeet ovat yhä aikataulussa. Hankeyhtiöiden virallinen perustaminen ei ole välttämätöntä vielä tässä vaiheessa.

– Tässä vaiheessa tarvitaan vain kuntien sitoumus siitä, miten kustannustenjako toteutetaan. Juristit saavat sitten sorvailla pykäliä pitkin kevättä. Ihan hyvässä järjestyksessä saamme EU-tukihakemukset liikkeelle helmikuun lopussa, sanoo Harakka.

Ministeri Timo Harakan vitkastelulausunnot Suomen Kuvalehdessä hämmensivät suuria ratahankkeita ajavia tahoja. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Hän tarkentaa vielä, että hankeyhtiöiden ollessa puolittain kuntien, puolittain valtion, rahanjakoa ei ole voinut jättää avoimeksi.

– Sitoumus kuntien suunnasta on tarvittu ja tarvitaan ennen kuin valtio lähtee hakemaan tukea. Tietenkään mitään avointa sekkiä tässä ei kirjoiteta.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo ymmärtävänsä, että kuntien väliset jako-osuudet ovat eläneet matkan varrella.

– Ei ymmärtääkseni ole mitään suurempia erimielisyyksiä. Yksinkertaisesti on niin monta neuvotteluosapuolta ja ihan ainutlaatuisia hankkeita, että eivät ne ihan yön yli valmistu.

Turun kaupunginjohtaja kiistää erimielisyydet

Ministerin lausunnot Suomen Kuvalehdessä ehtivät aiheuttaa hämmennystä sekä Turussa että Tampereella.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve hämmästeli, että Tunnin junan osalta radanvarren kunnat ovat vieneet asiaa tarmolla eteenpäin jo vuosikausia.

– Kunnilla ei ole mistään asiasta erimielisyyttä keskenään, eikä nähdäkseni myöskään valtion kanssa mistään olennaisesta asiasta. Neuvottelut alkavat olla loppusuoralla Tunnin junan hankeyhtiön osalta, sanoo Arve.

Hän huomauttaa kaikilla osapuolilla olevan yhteiset tavoitteet koko Etelä-Suomen kattavan työssäkäyntialueen, yhteyksien ja saavutettavuuden osalta. Ilmastoystävällisyyttä unohtamatta.

Minna Arve uskoo edelleen Tunnin junan liikennöivän Turun 800-vuotisjuhlien aikaan. Historioitsijat tosin ovat olleet armeliaasti siirtämässä juhlavuotta tuonnemmaksi vuodesta 2029. Andy Ödman / Yle

Esimerkiksi Turussa hankeyhtiön perustaminen ehtinee valtuustokäsittelyyn vasta hankerahoituksen hakuajan umpeuduttua.

Asialla ei Minna Arven mukaan ole merkitystä, sillä Brysselissä kiinnostaa vain kansallisen tason sitoutuminen hankkeeseen – ja että hakemus ylipäätään tulee.

Ratkaisu lähellä Tampereen suuntaankin

Suunnitteluvaiheen hankeyhtiön perustaminen on tiukasti työn alla myös Suomi-radan osalta, vakuuttaa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Nurminen huomauttaa, että liki parinkymmenen kunnan ja kaupungin rinnalla neuvottelupöydässä istuvat myös muun muassa Liikenne- ja viestintäministeriö, Valtiovarainministeriö sekä Väylävirasto. Radan kulkiessa Helsinki–Vantaan lentoaseman kautta myös Finavia on neuvottelukumppani.

– Neuvotteluja on käyty vasta muutama kuukausi. Tavoitteena on, että ratkaisu löytyisi ihan lähiviikkoina, jopa lähipäivinä. Pieni patistelu ei ole pahitteeksi, mutta kyllä tämä on kaikista osapuolista kiinni, ei pelkästään kunnista.

EU-rahoituksen hakeminen ei Mikko Nurmisen mukaan voi olla muutamasta päivästä kiinni.

– Lähtökohta on koko ajan ollut, että valtio tulee tässä vaiheessa hakemaan EU-avustukset. Valtio on toivonut, että nyt olisi varmuus hankeyhtiön perustamisesta ja valtio on viemässä avustushakemusta täysillä eteenpäin.

Hallitusten vaihtuminen vauhdilla hidastanut valmisteluja

Hankeyhtiöitä oltiin perustamassa jo viime vuoden keväällä. Tuolloin valmistelut tyssäsivät Juha Sipilän (kesk.) hallituksen eronpyyntöön.

Sen jälkeisen Antti Rinteen (sd.) ja nykyisen Sanna Marinin (sd.) hallitusten todellisesta halukkuudesta edistää ratahankkeita on esitetty kirjavia arveluja.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo, että molempien ratahankkeiden varsinaiset toteuttamispäätökset tehdään aikanaan omina kokonaisuuksinaan.

– Ei ole mitään syytä epäillä, että toinen syrjäyttäisi toisen. On täysin mahdollista, että molemmat toteutuvat. Olemme halunneet tässä vaiheessa olla tasapuolisia, sillä suunnittelutöiden käynnistyminen yhtä aikaa on tärkeää.

Lue lisää:

Kaksi kaupunkia unelmoi omasta tunnin junasta lähivuosina – lobbaus täydessä vauhdissa Turussa ja Tampereella

Turun ja Tampereen nopeiden ratojen suunnitteluun tulossa hankeyhtiöt – päätöksiä rakentamisesta tuskin luvassa tällä hallituskaudella

Kiirettä pitää, mutta Suomi-rata voisi vielä ehtiä EU-rahanjakoon 2020