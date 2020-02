Valkoisen talon edellisestä tiedotustilaisuudesta on yli 300 päivää – lehdistöpäällikön mielestä tapaamiset ovat "teatteria"

Trumpin kaudella Valkoisen talon päivittäiset, lehdistöpäällikön pitämät tiedotustilaisuudet ovat lakanneet kokonaan.

Viime vuoden kesäkuussa pestissään aloittanut Stephanie Grisham ei ole pitänyt ainuttakaan tiedotustilaisuutta. Hänen edeltäjänsä, Sarah Sanders, asteli puhujankorokkeen taakse viimeistä kertaa yli 330 päivää sitten.

Grisham on kolmas lehdistöpäällikkö Trumpin aikana. Hän ei ole ilmaissut aikovansa jatkaa perinteisiä tiedotustilaisuuksia. Grisham pitää niitä "teatterina (siirryt toiseen palveluun)" ja toimittajien väylänä kuuluisuuteen.

Tiedotustilaisuuksien järjestämisellä on merkitystä kahdesta syystä, arvioi CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tiedotustilaisuudet ovat hallinnolle tehokas tapa käsitellä useita eri aiheita lukuisien tiedotusvälineiden kanssa. Ne ovat myös symbolinen avoimuuden ele.

Useat tahot, kuten CNN:n tähtitoimittaja (siirryt toiseen palveluun) Anderson Cooper ja lukuisat entiset Valkoisen talon lehdistöpäälliköt sekä korkeassa asemassa olleet lehdistövirkamiehet ovat vedonneet tiedotustilaisuuksien puolesta.

– Sotilaallisten konfliktien ja kansainvälisten kriisien aikakaudella nämä lehdistötilaisuudet ovat entistä tärkeämpiä. Villit huhut voivat levitä sosiaalisessa mediassa ja meidän vihollisemme voivat manipuloida tietoja edukseen, lukee CNN:llä julkaistussa vetoomuksessa (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltalaiset kirjailijat ovat luvanneet lahjoittaa 200 000 dollaria hyväntekeväisyyteen, jos Grisham suostuu pitämään tiedotustilaisuuden.

Twitter-presidentti Trump

Toisin kuin lehdistöpäällikkönsä, presidentti Trump lausuu mielipiteitä asioista hyvin aktiivisesti – Twitterissä.

– Tilastojen mukaan presidentti on tviitannut tai uudelleentviitannut yli 300 kertaa viiden viime päivän aikana. Amerikkalainen yleisö kuulee hänestä joka ikinen päivä, monta kertaa päivässä, Grisham sanoi tammikuun lopulla Fox Newsille (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin hallinnon mediaotteissa on merkkejä populismista, arvioi aiheeseen perehtynyt vanhempi tutkija Antto Vihma Ulkopoliittisesta instituutista.

Populismin ytimessä on aina kansa–eliitti-vastakkainasettelu, hän muistuttaa. Journalistinen media nähdään vihollisena, osana eliittiä, jolta otetaan valta takaisin.

– Populistinen demokratiakäsitys näkee journalismin kansan vihollisena, liberaalina ja mätänä. Tämä toistuu Trumpin puheessa, sanoo Vihma.

Viime vuonna presidentti Trump käytti ilmaisua ”valeuutinen” 273 kertaa, noin puolet enemmän kuin edellisenä vuonna, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

– Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on äärimmäisen jakautunut ja presidentti Trump katsoo, että hänen ei tarvitse puhutella vastapuolta, vaan hänelle riittää, että hän viestii omillensa, Vihma sanoo.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Stephanie Grisham kuuntelee Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puhetta elokuussa 2019. AOP

Trump voi ohittaa kriitikot ja valtamedian

Presidentti Trump on viestintään erikoistuneen professorin mukaan luonut someläsnäolollaan paitsi pysyvän ja jatkuvan yhteyden äänestäjäkuntaansa myös tietynlaisen suojakuoren.

– Lojaalien Twitter-seuraajien joukko tarkoittaa sitä, että Trump voi ohittaa kriitikot ja valtamedian, sanoo viestinnän professori Kathleen Jamieson Pennsylvanian yliopistosta Politico (siirryt toiseen palveluun)-lehdelle.

Lehden mukaan Trump haluaa ennen kaikkea hallita uutisointia ja sanella sen, mitä kirjoitetaan. Hän puhuu toimittajille mielellään kävellessään äänekkäästi käynnistyvään helikopteriin tai presidentin virkahuoneen pöydän takaa.

– Oli kyse veroleikkauksista tai säännösten muuttamisesta tai Robert Muellerin Venäjä-tutkinnasta, hän on puskenut niistä läpi, ja joka kerta omalla tavallaan, sanoo Trumpin entinen lehdistöpäällikkö Sean Spicer Politico-lehdelle.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan varapääministeri Liu He toimittajien ympäröimänä presidentin virkahuoneessa Valkoisessa talossa. AOP

Rattijuopumuksia, väärentämissyytöksiä ja plagiointia

Äärimmäisen lojaaliksi ja hurjaksi presidenttiparin puolustajaksi luonnehdittu Grisham on toiminut Yhdysvaltojen ensimmäisen naisen Melania Trumpin tiedottajana vuodesta 2017.

Grishamin yhteistyö Trumpien kanssa alkoi presidentinvaalien alla. Hänen roolinsa oli paimentaa ja avustaa Trumpin vaalikampanjaa seuraavaa mediaa.

Grishamin menneisyydestä on kaivettu esiin luurankoja, joita voitaisiin pitää huolestuttavina monissa hallinnoissa, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Grisham on lehden mukaan saanut potkut yksityisen sektorin yrityksestä kululaskujen väärentämissyytösten jälkeen. Grishamia on myös syytetty plagioinnista ja hänet on pidätetty kaksi kertaa huumaavan aineen alaisena ajamisen takia. Tapauksista toinen sattui Trumpin vaalikampanjan aikana.

Presidentti Donald Trump kertoi Sarah Sandersin jättävän tehtävänsä kesäkuussa 2019. Shawn Thew / EPA

Valkoisen talon lehdistöpäällikkönä toimiminen Trumpin aikana ei ole ollut helppo pesti.

Grishamin edeltäjät Spicer ja Sanders saivat osakseen julkista naljailua, myös presidentti Trumpilta. Spicer ehti olla tehtävissään vain muutaman kuukauden ennen eroaan.

Molemmista heistä luotiin irvailevat henkilöhahmot Saturday Night Live -viihdeohjelmaan.

– Sanders meni sinne (tiedotustilaisuuteen) ja vastasi kaikkeen mahdollisimman rehellisesti ja hänet leimattiin valehtelijaksi ja hänestä tuli sketsihahmo. Ajattelin, että ehkä teen asiat oikein, sillä osaltani näin ei ole käynyt, Grisham sanoi Fox Newsin Media Buzz -mediakritiikkiohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

Sean Spicer jakaa puheenvuoroja lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa tammikuussa 2017. Sean Spicer jakaa puheenvuoroja lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa 23. tamikuuta.

Paini pohjoiskorealaisten turvamiesten kanssa

Pian sen jälkeen kun Grisham aloitti pestissään, presidentti Trump matkusti Pohjois-Koreaan tapaamaan maan johtajaa Kim Jong-unia.

Tuolloin pohjoiskorealainen turvallisuushenkilöstö yritti estää median pääsyä Kimin ja Trumpin tapaamispaikalle, ja Grisham kirjaimellisesti paini itsensä mustelmille (siirryt toiseen palveluun) kun hän avusti mediaa.

Tämän jälkeen spontaanit kohtaamiset median kanssa ovat jääneet vähiin ja Grisham antaa televisiohaastatteluja lähinnä Trump-myönteisille televisiokanaville kuten Fox Newsille ja One America Newsille.

Grishamin mukaan media tavoittaa Trumpin ennätyksellisen hyvin.

– Presidentti Trump on rikkonut sääntöjä kaikessa, mitä hän on tehnyt. Hän on kirjoittanut uusiksi politiikan säännöt. Hänen lehdistöpäällikkönsä ja muut hallinnon jäsenet heijastavat tätä, Grisham sanoo Axios-verkkomedialle (siirryt toiseen palveluun).

Populistit mylläävät perinteet uusiksi

Populismiin perehtyneen tutkijan mukaan populistit Trumpista Marine le Peniin ja Viktor Orbániin ovat valtaan päästessään myllertäneet perinteitä, pitkäkestoisia tapoja ja käytäntöjä.

– Tämä haastaa vanhat ajatukset siitä, että missä valta ja auktoriteetti yhteiskunnassa ovat, Vihma sanoo.

Atlantin toisella puolella Britanniassa myös pääministeri Boris Johnson on rajoittanut toimittajien työtä.

Paikalliset politiikan toimittajat boikotoivat tiedotustilasuutta pääministerin virka-asunnossa sen jälkeen kun pääministeri Johnsonin tiedotusosasto yritti sulkea joitain medioita ulos virallisesta hallinnon tiedotustilaisuudesta maanantaina.

Tiedotustilaisuuteen saapuneet toimittajat jaettiin nimenhuudon kautta kahteen ryhmään, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tämän jälkeen muun muassa Mirrorin, The Independentin, Huff Postin ja Politics Homen toimittajia käskettiin poistumaan. The Independentin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseiset mediat eivät tue Johnsonin konservatiiveja.

– Johnsonin avustajat voivat nähdä poliittisille toimittajille julistetun sodan osana populistisista me vastaan he -taistelua. Se toimi vaaleissa. Epäilen, että kyse on laajemmasta strategiasta, jossa Johnsonin esiintymistä säännöstellään ja vältellään kiperiä kysymyksiä niiltä, jotka tietävät mitä kysyä, kirjoittaa lähes 40 vuotta politiikan toimittajana toiminut Andrew Grice Independentissä (siirryt toiseen palveluun).

