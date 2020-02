Näistä kriiseistä et viime vuonna todennäköisesti lukenut – miljoonan ihmisen ruokapula Madagaskarissa oli vähiten uutisoitu valtava ahdinko

Äiti ja aliravitut lapset odottivat pääsyä hoitoon Ambovombessa Madagaskarissa. Kuva on vuodelta 2015.

Äiti ja aliravitut lapset odottivat pääsyä hoitoon Ambovombessa Madagaskarissa. Kuva on vuodelta 2015. Shiraaz Mohamed / EPA

Muistatko lukeneesi viime aikoina Madagaskarin ongelmista?

Tuoreen selvityksen mukaan juuri Madagaskarin saarivaltion ruokapula oli viime vuonna vähiten uutisoitu humanitaarinen kriisi.

Maailman ruokaohjelma WFP arvioi lokakuussa, että 900 000 madagaskarilaista oli välittömän avun tarpeessa pitkään jatkuneen kuivuuden takia.

Kriisistä uutisoitiin netissä viime vuonna kuitenkin vain noin 600 kertaa viidellä maailman paljon puhutulla kielellä, kertoo Care International -järjestön tuore selvitys.

Madagaskar-uutisten määrä oli vähäinen, kun sitä vertaa vaikkapa siihen, että Kongon demokraattisen tasavallan kriiseistä kirjoitettiin 277 000 artikkelia.

Julkisuus tuo avustusrahaa

Koko maailmassa kymmenet miljoonat ihmiset kärsivät luonnonkatastrofeista ja konflikteista, jotka jäävät mediassa vähäiselle tai suhteellisen vähäiselle huomiolle.

Noin sadassa maassa toimiva Care International -avustusjärjestö selvitti neljättä kertaa (siirryt toiseen palveluun), mistä kriiseistä uutisoitiin vähiten kansainvälisessä mediassa.

Kriisin saamalla julkisuudella on järjestön mukaan paljon merkitystä, sillä pienimmälle huomiolle jäävät humanitaariset katastrofit saavat usein myös niukimmin avustuksia ja siten jatkuvat pisimpään.

Care International listasi ensin kriisit ja konfliktit, jotka vaikuttavat ainakin miljoonan ihmisen elämään. Tällaisia kriisejä on järjestön mukaan maailmassa 40.

Sen jälkeen analysoitiin mistä humanitaarisista kriiseistä oli uutisoitu netissä vähiten.

Yhdeksän kymmenestä vähiten julkisuutta saaneesta humanitaarisesta katastrofista ovat Afrikassa. Afrikan ulkopuolelta kymmenen joukossa oli ainoastaan Pohjois-Korean pitkäkestoinen nälänhätä. Näistä kymmenestä kriisistä kärsii yhteensä yli 50 miljoonaa ihmistä.

Care International -järjestö kiinnittää huomiota siihen, että ilmastonmuutos on sen mukaan yhä suurempi tekijä monissa vähemmän julkisuudessa olevissa humanitaarisissa kriiseissä.

Sambialainen pienviljelijä Habaamba Munangandu tarkasteli kuivuuden takia heikoksi jäävää maissisatoa Lusakan lähistöllä tammikuun alussa. Yli kaksi miljoonaa sambialaista on ruoka-avun tarpeessa huonojen satojen takia. China Mwemba / EPA

Vähiten uutisoidut humanitaariset kriisit olivat viime vuonna Madagaskarin, Keski-Afrikan tasavallan, Sambian, Burundin, Eritrean, Pohjois-Korean, Kenian, Burkina Fason, Etiopian ja Tšadjärven maiden kriisit.

Vastaavasti eniten uutisoitiin Syyrian sodasta, 425 000 artikkelia, Venezuelan kuohunnasta, 313 000 artikkelia ja Kongon demokraattisen tasavallan kriiseistä, 277 000 artikkelia.

Seuraavaksi eniten media kertoi Turkin pakolaistilanteesta, Kolumbian sekasorrosta ja Mosambikiin iskeneistä sykloneista, Care Internationalista kerrotaan.

Analyysissä 2,4 miljoonaa uutista viidellä kielellä

Analyysissä tarkasteltiin englannin-, ranskan-, saksan-, espanjan- ja arabiankielisiä verkkomedioita. Mukana olivat nettiuutiset ja toimitukselliset blogit.

Aineistossa oli yli 2,4 miljoonaa uutista, jotka oli julkaistu viime vuoden alun ja viime vuoden marraskuun puolivälin välillä. Jokaisessa huomioidussa artikkelissa oli mainittu maa ja kyseessä oleva kriisi.

Espanjan ja arabiankieliset uutiset olivat ensimmäistä kertaa mukana tutkimuksessa. Analyysissä ei selvitetty sitä, miten uutisointi mahdollisesti painottui eri kielillä.

Burundissa poliittiset levottomuudet ovat osasyynä ongelmiin. Kuvassa poliisin kiinniottamia aktivisteja pääkaupunki Bujumburan laitamilla. Rex Features

Kymmenestä vähiten mediahuomiota saaneesta kriisistä ainakin Burkina Faso, Burundi, Eritrea ja Tšad ovat olleet YK:n listauksissa vähiten rahoitusta saaneista kriiseistä (siirryt toiseen palveluun).

– Useimmat kymmenestä vähiten uutisoidusta kriisistä ovat myös saaneet kroonisesti liian vähän avustuksia. Uutisoinnin lisääminen auttaisi helpottamaan kärsimystä, toteaa tiedottaja Katharina Katzer Care Internationalin Wienin toimistosta sähköpostitse Ylelle.

Katzerin mukaan Care International pyrkii selvityksensä avulla saamaan tiedotusvälineet, avustusjärjestöt ja päättäjät kiinnostumaan enemmän vähälle huomiolle jääneistä kriiseistä.

Care International peräänkuuluttaa laajempaa keskustelua siitä, miten apua eniten tarvitsevat saataisiin esille. Järjestön mukaan sen tutkimus osoittaa, ettei ilmastonmuutoksen kehitysmaissa aiheuttamia kriisejä noteerata mediassa riittävästi.

Keskustelu ilmastonmuutoksesta keskittyy edelleen liikaa rikkaisiin “globaalin pohjoisen” maihin.

– Julkisuudella ja avustusrahalla on läheinen yhteys. Humanitaarisessa avustuksessa pitäisi huomioitava myös julkisuus ja tiedottaminen erityisesti kriisimaissa, jotka eivät ole paljon esillä, Care Internationalin Katharina Katzer ehdottaa ratkaisuksi.

Konfliktin lisäksi ankarat luonnonolosuhteet ovat koetelleet Burkina Fasoa. Viime syyskuussa maassa oli rajuja tulvia. Panapress / EPA

Vähiten uutisoidut humanitaariset kriisit lyhyesti (lähde Care International):

Madagaskarissa yli 2,6 miljoonaa ihmistä kärsi kuivuuden aiheuttamista ongelmista. Välittömän ruoka-avun tarpeessa oli arviolta 916 000 saarivaltion asukasta. Maassa on aliravittuja neljänneksi eniten koko maailmassa.

Keski-Afrikan tasavallassa on pitkään jatkunut konflikti ja yli 2,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa. Neljännes väestöstä on joutunut pakenemaan kotoaan. Ruokapulasta kärsii lähes puolet väestöstä.

Sambiassa pitkään jatkuneen kuivuuden takia ruoka-avun tarpeessa on 2,3 miljoonaa ihmistä. Ruokapulasta kärsitty aikaisemminkin, mutta viime vuosina kuivuus on pahentunut eikä kunnon satoja ole saatu.

Burundia koettelevat pitkään jatkuneet levottomuudet. Köyhässä ja konfliktin repimässä maassa ruokapulasta kärsii 1,7 miljoonaa ihmistä eli yli 15 prosenttia väestöstä, vaikka viime vuoden sadot olivat aiempia paremmat.

Keniassa puoli miljoonaa lasta kärsii aliravitsemuksesta. Kuvan lapselle tehtiin terveystarkastusta Kakuman pakolaisleirillä Kenian pohjoisosassa. Dai Kurokawa / EPA

Eritrea kärsii sekin kuivuuden aiheuttamasta ruoka- ja vesikriisistä. Suljetusta maasta ei saada riittävästi tietoa. Viimeisimpien tilastojen mukaan puolet alle viisivuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta.

Pohjois-Koreassa 10,9 miljoonaa ihmistä eli vajaa puolet väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Luonnonkatastrofit, kuten kuivuus ja tulvat ovat lisänneet ruokapulaa.

Keniaakin koettelee kuivuus. Yli miljoona ihmistä kärsii ruokapulasta, aliravittuja lapsia on puoli miljoonaa.

Burkina Fasossa konflikti vaikuttaa yli viiden miljoonan ihmisen elämään. Humanitaarista apua tarvitsee 1,5 miljoonaa ihmistä.

Etiopiassa kahdeksan miljoonaa ihmistä kärsii kuivuuden aiheuttamasta vakavasta aliravitsemuksesta.

Tšadjärven maiden kriisissä kolmen valtion alueella lähes kymmenen miljoonaa ihmistä tarvitsee apua muun muassa konfliktien, köyhyyden ja ruokapulan takia.

