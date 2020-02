Erämaajärven kaloista kiistelleille kyläläisille takaisku – joutuvat maksamaan kalastuksesta ainakin seuraavat 4 vuotta

Kalastuskielto jatkuu Kukuljärvellä Loviisan Ruotsinpyhtäällä. Varsinais-Suomen ely-keskus ratkaisi tilanteen kalastusmatkailuyrittäjän eduksi.

Kiista Kukuljärven kalastusoikeuksista nousi pintaan, kun kotkalainen kalastusmatkailuyritys Fishventures Oy haki jatkoa Kukuljärven yleiskalastusoikeuksien rajoittamiselle.

Paikalliset vastustivat rajoitusta muun muassa luontoarvoihin vedoten. Asiasta jätettiin kolme muistutusta. Niissä toivottiin Kukuljärven palauttamista yhteiseen käyttöön. Paikalliset ovat huolissaan myös kalanistutusten vaikutuksesta vedenlaatuun.

”Päätös oli odotettavissa”

Fishventures Oy:n yrittäjä Niko Lehtola kertoo odottaneensa elyltä myönteistä päätöstä.

– Olemme toimineet aikaisempien lupaehtojen mukaisesti eikä mikään ole muuttunut, joten päätös oli odotettavissa, Lehtola kertoo.

Kukuljärvi on ollut vuodesta 2015 lähtien niin sanottu erityiskalastusalue, jossa jokamiehenoikeuksiin perustuva kalastaminen on kielletty.

Kalastaminen on ollut sallittua Fishventuresin myymillä luvilla. Niitä on yrittäjän mukaan myyty kaikille halukkaille ympäri vuoden. Yritys on istuttanut järveen vuosittain noin 800–1000 kiloa onkikokoista kirjolohta.

Yritys on Kukuljärvellä vuokralaisena, ja järveä vuokraa Ahlström-Munksjö. Ennen Fishventuresia järveä vuokrasi kalastusseura Ruotsinpyhtään kalaveikot.

Yrittäjä Niko Lehtola pitää mahdollisena, että kalastusoikeuksien rajoittamisesta tulee valitus. Pyry Sarkiola / Yle

Ely: Kalastamaan pääsee lupamyynnin kautta

Varsinais-Suomen ely-keskus perusteli päätöstään muun muassa kalavesien hoidon tuloksellisuudella ja kalaistutusten kaupallisella hyödyntämisellä.

Kalastuslain mukaan (siirryt toiseen palveluun) ely-keskus voi rajoittaa onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta, jos se on esimerkiksi kaupallisten kalaistutusten takia tarpeellista.

Ely totesi myös, ettei kalastus Kukuljärvellä lopu, vaan kalastamaan pääsee lupamyynnin kautta. Alueella voi edelleen ulkoilla, ja kalastajille löytyy myös muita kalapaikkoja.

Päätöstä varten pyydettiin lausunnot myös Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöltä ja Kymen kalatalousalueelta.

Keskusjärjestö suhtautui kalastusoikeuksien rajoittamiseen myönteisesti. Se ei ollut kuullut, että kalastusrajoitus olisi haitannut vapaa-ajan kalastusta.

Lausunnon mukaan Kukuljärvi on myös tuonut lisäarvoa keskusjärjestön ylläpitämälle kalastusohjaustyölle. Nuoret ovat päässeet kokemaan hienoja saaliselämyksiä, ja yritys on suhtautunut nuorisotoimintaan myönteisesti. Myönteisyys on näkynyt esimerkiksi kalastuslupien maltillisena hinnoitteluna.

Myöskään Kymen kalatalousalue ei vastustanut kieltoa.

Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys, Ruotsinpyhtään Kalaveikoilta ja yksityishenkilö jättivät ely-keskukseen muistutuksen Kukuljärven kalastusoikeuksista. Pyry Sarkiola / Yle

”Sen mukaan eletään, että homma jatkuu entisellään”

Kalastuskielto Kukuljärvellä on voimassa heti.

– Tämä antaa mahdollisuuden jatkaa kalastusmatkailuyrityksen nykyistä toimintaa ilman mahdollisia pitkiäkin katkoja, johtava kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo.

Kielto on voimassa vuoden 2024 loppuun asti eli yhtä pitkään kuin Fishventuresin vuokrasopimus järven kalastusoikeudesta.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Fishventuresin yrittäjä Niko Lehtola pitää mahdollisena, että valitus olisi tulossa.

– Sen mukaan kuitenkin eletään, että homma jatkuu entisellään, ja aletaan suunnitella tulevaa.

Kalastuskiellosta Ylen aiemmassa jutussa puhunut Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys ei halunnut keskiviikkona kommentoida ely-keskuksen päätöstä.

Ely-keskuksessa on käsittelyssä myös toinen Kukuljärveen liittyvä hakemus, jossa haetaan lupaa istuttaa järveen siikaa ja lohta. Sitä käsitellään elyssä lähiviikkoina.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 6. helmikuuta kello 23.00 asti.