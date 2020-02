Kiinan Hubeissa 70 uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemantapausta

Kaikkiaan kuolemantapauksia on Kiinassa raportoitu nyt 560.

Kiinassa uudenlainen koronavirus on vaatinut tähän mennessä jo 549 ihmisen hengen viruksen levinneisyyden ydinalueella Hubein maakunnassa. Kaikkiaan kuolemantapauksia on Kiinassa raportoitu nyt 560.

Hubeissa kerrottiin 70 uudesta kuolemantapauksesta ja 2 987 uudesta tautitapauksesta. Kaikkiaan virustartuntoja on Hubeissa vahvistettu nyt 19 665. Koko Kiinassa tartuntoja on vahvistettu ainakin 27 300.

WHO ilmoitti tiistaina, ettei viruksen leviäminen yli 20 maahan vielä merkitse pandemiaa. WHO on kuitenkin julistanut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi.

Ensimmäiset tiedot ennestään tuntemattomasta koronaviruksesta saatiin Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.

Lue myös:

Sankarilääkäri Li Wengliangia suitsutetaan Kiinassa: varoitti koronaviruksesta jo varhain, poliisi kolkutteli heti – ja sitten Li sairastui itse

Koronavirus haittaa matkailua: Tuhansia risteilymatkustajia jumissa ja suuri lentoyhtiö lomauttaa lähes koko henkilöstönsä

Suomalaisyrittäjä on motissa koronaviruksen takia eristetyssä Hangzhoussa – Lauri Tammi hoitelee bisneksiä videopuheluilla kotoaan käsin

Koronapotilas pääsi sairaalasta Rovaniemellä – kiinalaisnaisesta otetut uusimmat näytteet ovat osoittautuneet negatiivisiksi

Lähteet: Reuters