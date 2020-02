Jalkapallon EM-finaali osuu samaan viikonloppuun Suomen MotoGP-kisan kanssa – Venäjältä odotetaan silti "viisinumeroista katsojamäärää"

Leuto talvi on jouduttanut rakennustöitä Iiitin Kymiringillä. Näkymä Kymiringin radalle ratayhtiön tiloista varikolta.

Leuto talvi on jouduttanut rakennustöitä Iiitin Kymiringillä. Näkymä Kymiringin radalle ratayhtiön tiloista varikolta. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kymiringin MotoGP-viikonloppuun on aikaa viisi kuukautta.

Heinäkuussa Iitin Kymiringillä kisattavaan MotoGP-viikonlopuun on myyty tähän mennessä 30 000 lippua.

Tapahtuman lipunmyynnistä vastaava Lahti Events on tyytyväinen myytyjen lippujen määrään. Suurin osa myydyistä lipuista on mennyt suomalaisille.

15 prosenttia lipuista on kaupattu ulkomaille. Iso osa ulkomaille menneistä lipuista on ostettu Pohjoismaihin, Venäjälle ja Sloveniaan.

Lahti Events aikoo promota Iitin MotoGP-viikonloppua kevään aikana vielä Pietarissa ja Tallinnassa.

– MotoGP markkinoi itse itseään varsin hyvin. Meille strategisesti tärkeimmät markkina-alueet ovat Pohjoismaat, Baltian alue ja Venäjä, Lahti Eventsillä Kymiringin MotoGP:stä vastaava projektipäällikkö Markku Vihtilä sanoo.

Vihtilän mukaan venäläisvieraiden määrälle ei ole asetettu tavoitetta.

– Olisimme tyytyväisiä, jos Venäjältä tulisi katsojia viisinumeroinen lukema.

Iitin MotoGP-viikonloppuna pelataan samanaikaisesti jalkapallon EM-kisojen loppuottelu. Vihtilä ei usko jalkapallokisojen vaikuttavan Kymiringin yleisömääriin.

– Emme näe sitä haasteena.

Varikkorakennuksen loppuosaa pystytetään kovaa vauhtia. Kisajärjestäjille tuleva kolmannes on töiden osalta loppusuoralla. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Lahti Eventsiltä kerrotaan, että järjestelyihin käydään ottamassa mallia muilta paikkakunnilta vielä tänä keväänä.

Projektipäällikkö Markku Vihtilä odottaa Kymiringin MotoGP-viikonlopusta kansainvälistä spektaakkelia, mitä ei ole ennen nähty Suomessa.

– Mielestäni Suomi voi erottautua muista MotoGP-paikkakunnista hyvin tehdyillä järjestelyillä. Puhutaan hyvin hoidetuista yleisjärjestelyistä, esimerkiksi radalla saapumisen helppoudesta. Haluamme tehdä yleisökokemuksesta miellyttävän, Vihtilä kertoo.

Kaikkiaan Lahti Eventsin lipunmyyntitavoite kolmelle päivälle on 75 000 lippua.

Kymiringin varikolla on tällä hetkellä valmiina muun muassa ratayhtiön käyttämät toimistotilat. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Lue lisää: MotoGP-kisojen varmistuminen Suomeen aiheutti valtavan varauspiikin: "Kaikki myydään loppuun"

Varikolla työt etenevät

Ratayhtiö Kymiring Oy:n mukaan rata-alueen rakentaminen on tällä hetkellä edellä aikataulua. Isoin huomio rakennustöissä on varikkorakennuksessa, josta on tällä hetkellä valmiina yksi kolmannes.

– Me olemme tällä hetkellä jonkin verran edellä omasta aikataulusta. Syy siihen on hyvinkin yksinkertainen. Tämä vähäluminen talvi on nopeuttanut aikataulua, koska olimme laskeneet, että työt hidastuvat tai pysähtyvät kokonaan keskellä talvea, Kymiring oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä.

Parhaillaan varikolla maalataan suurta mediatilaa, jonne valmistuu median työskentelytilat. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Ratayhtiön saamat avustukset Suomen suurimpia

Vaikkei varikko olekaan vielä valmis, niin itse moottorirata on.

Radan rakentamista varten Kymiring on käyttänyt yksityistä rahaa, mutta vuosien saatossa sille on myönnetty rakennustöihin myös merkittävä summa valtion liikuntapaikka-avustusta.

Vuosikymmenen lopussa Veikkauksen voitoista varsinkin suurille rakennushankkeille on suunnattu miljoonia lisää. Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirasto ovat myöntäneet tavallisimmin avustusta kaupunkien ja kuntien omistamille lähiliikuntapaikoille, yleisurheilukentille ja uimahalleille.

Avustusta annetaan hankkeille tavallisesesti noin kahdeksasosan rakennuksen tai liikuntapaikan rakennuskustannuksista.

Tyypillisesti yksittäiset tukisummat ovat pyörineet 10 000 – 50 000 euron välillä.

Suurimmat liikuntapaikka-avustusten saajat. Yle

Kymiring on tässä seurassa poikkeus.

Ylen tiedonkeruusta käy ilmi, että Kymiringin moottorirata on yksi suurimmista yksittäisistä hankkeista, joka on saanut liikuntarakentamiseen tukea veikkausvaroista viimeisen 16 vuoden aikana – yhteensä kolme miljoonaa euroa. Vuonna 2015 ratayhtiölle myönnettiin miljoona euroa ja vuonna 2016 kaksi miljoonaa avustusta.

Kolmen miljoonan lisäksi Kymiringille on myönnetty erillistä valtion myöntämää tukea 3,5 miljoonaa euroa.

Kymiringiä enemmän samaista liikuntapaikka-avustusta ovat saaneet Helsingin Olympiastadionin remontti ja Tampereen monitoimiareena. Olympiastadionin remontista vastaava Stadion-säätiö on saanut noin 22 miljoonaa euroa ja Tampereen monitoimiareenalle tukea on myönnetty 18 miljoonaa euroa.

Veikkausvaroin maksetut avustukset on haettu Jyväskylän yliopiston Veikkauksen liikunta-avustuksia listaavasta Lipas- tietopalvelusta (siirryt toiseen palveluun). Liikuntarakentamisen avustusaineisto näyttää mihin rakennusprojekteihin rahoja käytetään Veikkauksen saamista voittovaroista.