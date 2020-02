Vanhusten hoivan hoitajamitoitus eduskuntaan – Miten rahoitustapa vaikuttaa apteekkeihin ja Kela-korvauksiin, katso suorana kello 13.55

Vanhuspalveluiden sitovan hoitajamitoituksen yksityiskohdat ja rahoitussuunnitelmat julkistetaan torstaina iltapäivällä. Hallitus lähettää valtioneuvoston istunnossa lakiesityksen eduskunnan käsiteltäväksi.

Vuosikymmenen kiistelyn jälkeen siis sitova hoitajamitoitus on askeleen lähempänä toteutumistaan.

Katso perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tiedotustilaisuus suorana kello 13.55 alkaen Yle Areenassa.

Hallituksen esityksessä hoitajamitoitus on sitovasti seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti vanhusten ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa. Hallintokielellä ilmaistuna hoitajamitoitus on 0,7. Nykyisin on voimassa vain suositus hoitajamitoituksesta, joka on 0,5 eli viisi hoitajaa kymmentä vanhusta kohti.

Hoitajamitoitus tulee voimaan aprillipäivänä eli 1. huhtikuuta vuonna 2023. Uusi mitoitus tarkoittanee, että vanhusten hoivaan tarvitaan noin 4 400 hoitajaa lisää.

Hallitusneuvotteluissa hoitajamitoitukseen ohjattiin rahaa noin 70 miljoonaa euroa. Se ei kuitenkaan riitä. Kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2023 pitkälti yli 200 miljoonaa euroa.

Hallitus etsii rahaa apteekkarien ja yksityisen hoidon suunnalta

Yle kertoi tiistaina, että hallitus on etsinyt puuttuvan rahoituksen valtaosin sosiaali- ja terveysministeriön muista menoista.

Tarkoitus on tehostaa lääkehuoltoa ja laajentaa alkuperäislääkkeiden rinnakkaisvalmisteiden käyttöä. Ratkaisu tarkoittanee jollakin tavalla puuttumista apteekkien ja lääkevalmistajien toimintaan tai tuloihin lääkkeiden myynnistä.

Lisäksi hallitus haluaa tehostaa tavalla tai toisella terveydenhoidon ostopalvelujen hankintaa, jotta syntyisi säästöjä hoitajamitoitusta varten.

Suunnitelmissa on myös vähentää terveydenhoidon niin sanottua monikanavaista rahoitusta. Käytännössä tämä saattaa merkitä yksityisen hoidon Kela-korvausten pienentämistä.

Sosiaali- ja terveydenhoidon digitaalisten palvelujen käytön lisäämisestä etsitään myös säästöjä.

Näillä keinoilla hallitus pyrkii siihen, ettei se joudu etsimään vanhuspalveluiden hoitajamitoitukseen rahaa muista vanhusten tai sairaiden palveluista.

Esimerkiksi Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen arvioi tiistai-iltana Twitter-viestissään, että ainakin kunnissa digitaalisten palvelujen säästöhyöty on jo laskettu muiden menojen kattamiseen.

Kaksi ensimmäistä keinoa voi tuodakin rahoitusta. Digitalisaatio on jo aivan varmasti kaikkien kuntien säästöohjelmissa sisällä. #sote https://t.co/u37I20MP6w — Olli Naukkarinen (@NaukkarinenOlli) 4. helmikuuta 2020

Odotan mielekiinnolla #hoitamitoitus rahoituksen yksityiskohtia. Palkat 4400 henkilölle maksetaan pankkitililtä, ei digihankkeiden esiselvitysdioilla. #kuntatalous



Toivottavasti huoleni on turha ja @STM_Uutiset todella löysi eurot siten, että se kestää tarkastelun. — Olli Naukkarinen (@NaukkarinenOlli) 4. helmikuuta 2020

Hoitajamitoituksen rahoituksen yksityiskohdat on tarkoitus viimeistellä hallituksen kehysriihessä eli neuvottelussa julkisen talouden suunnitelmasta huhtikuun alussa.

