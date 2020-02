Kiinassa osakekurssit toipumassa viruskaaoksen keskellä

Shanghain pörssin osakekurssit nousivat kolmatta päivää peräkkäin, vaikka vielä ei ole merkkejä maailmaa kourissaan pitävän Koronaviruksen laantumisesta.

Shanghain pörssin CSI 300 -indeksi päätyi tänään torstaina kaupankäynnin päätteeksi 1,9 prosentin nousuun. Indeksi kuvaa 300 suuren yrityksen kurssikehitystä Manner-Kiinassa. Myös Shenzhenin pörssi päätyi plussalle 2,9 prosenttia.

Samaan aikaan Peking ilmoitti, että se aikoo puolittaa tuontitullit joiltakin yhdysvaltalaistuotteilta osana Yhdysvaltain ja Kiinan ensimmäisen vaiheen sopua kauppasodassa.

Myös Hongkongissa osakekurssit nousivat 2,6 prosenttia. Kurssinousu vähentää pelkoja paniikista, jonka on epäilty iskevän sekä Aasian että Yhdysvaltain ja sieltä Euroopan pörsseihin.

Koronaviruksen aiheuttama huoli on painanut kursseja alas sen jälkeen, kun kaupankäynti alkoi Kiinan lomakauden jälkeen. Tämän viikon maanantaina osakekurssit syöksyivät peräti 9 prosenttia.

Myös Japanissa ja Koreassa osakekurssit ovat toipuneet. Samalla Kiinan valuutta yuan suhteessa dollariin on vahvistunut.

Positiivinen vire pörsseissä on tarttunut myös Eurooppaan ja Suomeen, ainakin toistaiseksi.

Koronavirusta on pidetty isona uhkana maailmantalouden kasvulle, koska Kiinan osuus globaalista bruttokansantuotteesta on noussut, ja on nyt lähes viidennes. Kiinassa tehtaita on kiinni ja alihankintaketjut takkuavat viruksen takia. Myös jotkut suomalaisyritykset ovat rajoittaneet toimintaansa viruksen takia.

Financial Times talouslehden mukaan Yhdysvalloilta odotetaan ilmoitusta kiinalaistuotteiden tulleista parin viikon kuluessa.

Lähteet: Reuters, AP, AFP