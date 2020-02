Merkeliltä raju kannanotto: oman puolueen päätös on kumottava – CDU esiintyi samassa rintamassa äärioikeiston kanssa

Saksassa on puhjennut raju poliittinen myrsky eilen keskiviikona pidetystä äänestyksestä, jossa valittiin pääministeri Thüringenin osavaltion hallitukseen.

Liittokansleri Angela Merkel on Etelä-Afrikan-matkansa yhteydessä vaatinut, että vaalin tulos on peruttava. Hän moittii ankarasti oman puolueensa, kristillisdemokraattisen CDU:n toimintaa.

Jos Thüringenissä olisi noudatettu lokakuussa käytyjen osavaltiovaalien tulosta, pääministeriksi olisi noussut vasemmistopuolue Linken edustaja Bodo Ramelow.

Osavaltion CDU ja liberaalipuolue FDP kannattivat FDP:n ehdokasta Thomas Kemmerichiä. Äärioikeistopuolue Vaihtoehto Saksalle AfD lyöttäytyi samaan rintamaan, minkä seurauksena Kemmerich tuli valittua.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sodanjälkeisessä Saksassa osavaltion pääministeriksi nousee äärioikeiston kannattama ehdokas.

– Tapaus on anteeksiantamaton ja vaalin tulos on voitava muuttaa, Merkel jyrisi Etelä-Afrikassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Myös CDU:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer on moittinut Thüringenin puolueosastoa puolueen periaatteiden rikkomisesta.

Saksassa yhteistyö äärioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfD:n kanssa on ollut tabu. Tilannetta ei ole helpottanut se, että Kemmerich on vakuuttanut vastustavansa AfD:tä ja fasismia kaikissa muodoissaan.

Keskisessä Saksassa sijaitseva Thüringen on AfD:n vahvaa aluetta. Osavaltion pääkaupungissa Erfurtissa ja muissa suurimmissa kaupungeissa on ollut mielenosoituksia äänestystulosta vastaan.

Lähteet: Reuters, AFP