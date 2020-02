Oppositio pääsee röykkyyttämään hallitusta, seuraa kevään ensimmäistä kyselytuntia suorana klo 16 alkaen

Kevätistuntokauden ensimmäinen kyselytunti kokoaa kansanedustajat eduskunnan suureen saliin kello 16. Kansanedustajat palasivat tällä viikolla ennen joulua alkaneelta istuntotauolta.

Opposition kysymyksiin vastataan pääministerin sijaisen Katri Kulmunin (kesk.) johdolla. Pääministeri Sanna Marin vierailee Brysselissä tapaamassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa Charles Micheliä ja komission varapuheenjohtajaa Frans Timmermansia sekä Suomen EU-komissaaria Jutta Urpilaista.

Ensimmäisen kysymyksen esittää suurin oppositiopuolue perussuomalaiset.

Voit seurata haastattelutuntia suorana Yle TV1:ssä tai Ylen nettilähetyksestä. Kyselytunnin juontaa Ylen politiikantoimittaja Pirjo Auvinen.

Viime viikon perjantaina Euroopan unionin historiassa tapahtui käänne, kun Britannia erosi unionista. Britannia on ollut unionin suurimpia talouksia ja se on ollut myös yksi unionin rahoittajista. Britannian lähdön takia muut jäsenmaat joutuvat maksamaan unioniin hieman aiempaa enemmän. Myös Suomen maksuosuus kasvaa. Budjetista aletaan neuvotella jäsenmaiden kesken Brysselissä helmikuun lopulla.

Kotimaassa hallitus puolestaan on viime ja tällä viikolla lykkinyt eteenpäin kahta suurta tavoitettaan: työllisyys on tarkoitus nostaa 75 prosenttiin ja ilmastopolitiikassa tehdä ratkaisut, joilla Suomesta tulisi hiilineutraali vuonna 2035. Valmistelu on kuitenkin vienyt aikaa eikä konkreettisia ratkaisuja ole vielä kuultu. Oppositiossa erityisesti kokoomus on hoputtanut hallitusta.

Tänään torstaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli saavutuksia yhden SDP:n tärkeimmän vaalilupauksen toteuttamisesta. Lakiesitys sitovasta vanhusten hoitajamitoituksesta on valmistunut, ja hallitus kertoo löytäneensä rahat hoitajien palkkaamiseen. Rahat tulisivat esimerkiksi apteekkareilta apteekkiveroa nostamalla ja yksityisiä erikoislääkäreitä käyttävien asiakkaiden kelakorvausten leikkaamisesta. Oppositio on epäillyt, että rahoitus ei ole uskottava.

Kyselytuntiin oman jännitteensä antaa myös Ylen tänä aamuna julkaisema puoluekannatuskysely. Suurin puolue on yhä perussuomalaiset. Hallituspuolueiden kannatus on kasvanut, paitsi keskustan kannatus laskee.