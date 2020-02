Eurooppa-kirje: Irlannin vaaleja varjostaa murha – Kansallismieliset kirivät valtaan pitkää ja kivistä tietä

Huomenna lauantaina pidetään taas vaalit, tällä kertaa parlamenttivaalit Irlannissa. Olen käynyt Irlannissa varmasti parikymmentä kertaa raportoimassa taloukriisistä, vaaleista, kansanäänestyksistä ja Pohjois-Irlannin tilanteesta, mutta nyt ilmassa on jotain uutta.

Mielipidemittausten johtoon on noussut kansallismielinen ja vasemmistolainen (siirryt toiseen palveluun) tasavaltalaispuolue SinnFéin. Sen perimmäinen tavoite on ollut itsenäinen Irlanti, ja myöhemmin briteille jääneen Pohjois-Irlannin yhdistäminen Irlantiin.

Tämä juttu on Eurooppa-uutiskirjeestä, joka ilmestyy perjantaisin. Voit tilata kirjeen tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)

Seurasin keskiviikkona lastentarhaopettajien valtavaa mielenosoitusmarssia (siirryt toiseen palveluun) Dublinin keskustan läpi.

“Lisää palkkaa niin, että sillä elää! Panostakaa lastenne tulevaisuuteen!” Kymmenien tuhansien lastenhoitotyöläisten marssi oli vaikuttava – Suomessa sellaista ei ole nähty.

Kommentit olivat vielä hämmentävämpiä. Kaikki, joiden kanssa puhuin, olivat päättäneet tai harkitsivat äänestävänsä SinnFéiniä.

Puolue ei ole koskaan istunut hallituksessa saati voittanut vaaleja. Nyt sen vasemmistolainen politiikka tuntuu purevan, kun Irlannin hyvinvointivaltio yskii pahasti. Taloustiikeri nousi euro- ja finanssikriisistä, mutta jäljelle jäi huutava asuntopula, sairaalajonot ja liian kallis lastenhoito.

Kaksi keskustaoikeistolaista puoluetta, Fine Gael ja Fianna Fáil, ovat vuorotelleet hallitusvastuussa koko itsenäisyyden ajan.

Nyt näyttäisi olevan töitä tarjolla vasemmalta hyökkäävälle oppositiolle. Vanha peikko, irlantilaisten väkivaltainen tasavaltalaisarmeija IRA, on noussut haudan partaalta kummittelemaan.

13 vuotta vanha murha Pohjois-Irlannissa on varastanut shown, eikä SinnFéinin puheenjohtaja Mary Lou McDonald ehtinyt kauan nauttia gallupkuningattaren osasta.

21-vuotias katolilainen kuorma-auton kuljettaja Paul Quinn hakattiin hengiltä Pohjois-Irlannissa (siirryt toiseen palveluun), ja tekijöiksi epäillään kymmenkuntaa IRA:n jäsentä. Tapaukseen liittyy Pohjois-Irlannin silloinen ja nykyinen SinnFéiniä edustava ministeri, joka väitti Quinnia rikolliseksi. Perhe vaati ministeriltä anteeksipyyntöä ja rikoksen selvittämistä. Mary Lou McDonald epäonnistui tukemaan vaatimuksia televisiohaastattelussa.

SinnFéinin historia IRA:n poliittisena julkisivuna on ollut pääsyy puolueen matalalle kannatukselle tähän asti. Tilanne on muuttunut McDonaldin siirryttyä johtoon Gerry Adamsin jälkeen. Adams johti puoluetta 35 vuotta, ja häntä on epäilty useaan otteeseen suorasta toiminnasta IRA:ssa.

Pitkäperjantain rauhansopimus solmittiin yli 20 vuotta sitten, mutta väkivallan muistot seuraavat SinnFéiniä.

Tie todelliseen rauhaan on pitkä ja voi olla, että McDonald ei koskaan saa karistetuksi menneisyyden haamuja harteiltaan. Vaikka puolue nousisi vaalivoittoon, suuret puolueet Fine Gael ja Fianna Fáil kieltäytyvät aina vain yhteistyöstä.

#SOMESSA: Ensimmäinen brexit-sota on käyty – kalastajien välillä

Twitter

Kalastus on ala, joka herättää kaikkein kiivaimpia tunteita Britannian EU-erossa. Esimakua saatiin heti ensimmäisenä brexit-päivänä, 1. helmikuuta. Pieni Guernseyn kanaalisaari – joka ei virallisesti kuulu ei Britanniaan eikä EU:hun (siirryt toiseen palveluun), mutta on Britannian kruunun alla – päätti kieltää ranskalaisten kalastusalusten tulon (siirryt toiseen palveluun)rannikolleen. Kalastajiensa kohtelusta suivaantuneena Normandian rannikkokaupungit sulkivat (siirryt toiseen palveluun) puolestaan satamansa guernseyläisiltä (siirryt toiseen palveluun).

Guernseyläiset perääntyivät, kun (siirryt toiseen palveluun)oivalsivat, että he eivät saa saalitaan enää myydyksi Ranskaan, ja kalat mätänivät hyvää vauhtia laivoilla.

Etenkin brexitiä vastustavat britit väänsivät selkkauksesta puujalkavitsejä ja päivittelivät kalastajien logiikkaa koko "4-päiväisen sodan" ajan sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) alkuviikosta.

EU:n puolella neuvotteluja uudesta Britannia-suhteesta vetää ranskalainen Michel Barnier, joka on jo ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että ilman sopimusta kalastusoikeuksista ei tule kauppasopimustakaan.

Eurooppa-kirjeen toimitus jää mielenkiinnolla odottamaan, miten muut EU-maat suhtautuvat siihen, että kalastus on nostettu neuvotteluagendalla yhdeksi tärkeimmistä teemoista.

#FAKTA: Suuria eroja nuorten itsenäistymisessä

Kaikista eurooppalaisista suomalaiset naiset muuttavat nuorimpina pois kotoaan. Alle 24-vuotiaista suomalaisnaisista vain vajaa viidennes asuu enää vanhempiensa luona. Samanikäisistä suomalaisista miehistä kotonaan asuu yli joka kolmas.

Erot ovat suuria, sillä selvä enemmistö eurooppalaisista asuu tuossa iässä lapsuudenkodissaan.

Vanhempien luona asumiseen on useita syitä, jotka vaihtelevat maittain. Esimerkiksi espanjalaiset ajattelevat, että pohjoisessa ihmiset eivät rakasta perheitään (siirryt toiseen palveluun), kun sieltä muutetaan niin nuorena pois. Toisaalta takavuosien talouskriisi pakotti nuoria espanjalaisia muuttamaan takaisin vanhempien helmoihin.

Ylen Roomassa asuva toimittaja Jenna Vehviläinen vastasi kysymyksiin Italian nuorten aikuisten tilanteesta Mistä maailma puhuu -podcastissä.

EU:n Eurostat-tilastokeskuksen sivulla voit verrata, (siirryt toiseen palveluun) miten oman ikäryhmäsi ihmiset elävät eri puolilla EU:ta.

ÄLÄ MISSAA NÄITÄ: Britannia jätti EU:n, uusia maita tulee lähivuosina tilalle

Yle seurasi historiallista hetkeä, Britannian EU-eroa, viime perjantain ja lauantain välisenä yönä erikoislähetyksessä, voit katsoa sen täältä. Uudessa vapauden hurmassa brexit-Britannian kannattaa muistaa, että edessä voi olla vielä kylmää kyytiä.

Myös A-studiossa oli aiheena brexit maanantaina, tästä linkistä pääset suoraan keskustelun alkuun. Britannia lähti, mitä nyt EU? Studiossa on Petri Raivion haastateltavina tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa. Matthew Gorrie kertoo Minna Pyen raportissa Skotlannista, miksi hän ja monet muut skotit surevat brexitiä.

Heti brexit-päivän jälkeen alkoi nokittelu paitsi kalastajien myös Britannian ja EU:n johtajien välillä. EU tarjosi Britannialle kunnianhimoista kauppasopimusta, Britannian pääministerin Boris Johnson taas ei näe tarvetta sopeutua yhteisiin kauppapolitiikan sääntöihin. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto pelkää, että siirtymäajan päätyttyä vuoden lopussa on edessä taas uusi kriisi.

Yksi Britannian EU-eron hyviä puolia on se, että Suomi sai yhden Britannialta vapautuvista meppipaikoista. Svenska Ylen Brysselin-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu tapasi vihreiden Alviina Alametsän tämän ensimmäisenä työpäivänä Brysselissä.

Alviina Alametsä, Suomen 14. EU-parlamentaarikko. Mårten Lampén / Yle

Brysselin koneessa puhuttiin tällä viikolla uuden komission suurimmasta hankkeesta eli Green Deal –ohjelmasta. Vihreän kehityksen ohjelman tavoite on tehdä EU:sta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Odotettavissa on iso määrä kokouksia asian tiimoilta, kun kaikista tulevista käytännön toimista aletaan sopia. Mistä asioista on odotettavissa isoimpia kiistoja? Haastateltavana on EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kansliasta.

EU valitsee tulevaisuudessa uusia jäsenmaita aiempaa tiukemmilla säännöillä, ainakin jos jäsenmaat hyväksyvät komission keskiviikkona esittelemät muutosehdotukset. (siirryt toiseen palveluun) Ranska ja useat muut maat haluavat uudistaa neuvotteluprosessia, koska aiemmat jäsenyysneuvottelut on viety läpi vauhdilla, jopa liian nopeasti, ja nyt monet uudet jäsenmaat rikkovat esimerkiksi unionin oikeusvaltioperiaatetta. Komission ehdotuksessa on lisätty sekä porkkanaa että keppiä (siirryt toiseen palveluun) jäsenyyttä hakeville maille. Jäsenyysjonossa seuraavina ovat Pohjois-Makedonia ja Albania.

SEURATTAVAA ENSI VIIKOLLA:

EU:lla voi pian olla kauppasopimus Vietnamin, mutta ei Britannian kanssa. Parlamentin täysistunto äänestää tiistaina (siirryt toiseen palveluun) EU–Vietnam -kauppasopimuksesta, jonka uskotaan lisäävän kauppaa osapuolten välillä miljardeilla euroilla. Etenkin tuonnin Vietnamista lasketaan lisääntyvän.

Parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta antoi sopimukselle jo selvän hyväksyntänsä (siirryt toiseen palveluun)tammikuun lopulla. Jäsenmaat ovat myös jo hyväksyneet sen (siirryt toiseen palveluun). EU:lla on kauppasopimus Kaakkois-Aasian maista vasta Singaporen kanssa.

"Tšekin Trumpin", pääministeri Andrej Babišin petossyytteet ovat Strasbourgin täysistunnon käsittelyssä ensi keskiviikkona. Miljardöörin epäillään siirrelleen omistuksiaan saadakseen pk-yrityksille tarkoitettua tukea pääosin EU:n varoista (siirryt toiseen palveluun). Babiš olisi hyötynyt epäillystä petoksesta kaksi miljoonaa euroa.

Tätä nykyä vain kansalliset viranomaiset voivat tutkia EU-varoihin liittyviä väärinkäytöksiä, joten parlamentti antaa asiassa lausunnon. Vuoden loppuun mennessä EU:hun on määrä perustaa Euroopan syyttäjänvirasto EPPO, jonka kautta EU-maat vaihtavat tietoa ja koordinoivat poliisitutkintaa. Sen tarkoitus on yhdenmukaistaa syyttäjien työtä (siirryt toiseen palveluun).

Haluatko koosteen tärkeimmistä EU-uutisista ja Brysselin sisäpiirin kuulumisista suoraan sähköpostiisi? Voit tilata uutiskirjeen tästä linkistä. (siirryt toiseen palveluun)