Sakari Paunila halusi suojella kanalintuja ja pisti pystyyn supikoirajahdin – nyt pyyntikilpailuun osallistuu satoja metsästäjiä ja koiria

Nokian Sarkolassa asuva Sakari Paunila, 38, sanoo olevansa metsästäjä ja luonnonsuojelija. Omat kokemukset supien ja minkkien aiheuttamista lintujen pesätuhoista saivat miehen toimimaan. Hän pisti pystyyn supikoirajahdin, joka järjestetään viikonloppuna kolmatta kertaa.

Tapahtuma on paisunut kerta kerralta isommaksi. Tällä kertaa mukana on yli 300 metsästäjää ja 400 koiraa. Kilpailualueita on 17 ja ne sijaitsevat noin 100 kilometrin säteellä Sastamalan Häijään kilpailukeskuksesta. Yhteensä metsästysmaata on 150 000 hehtaaria. Kilpailu alkoi perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina.

Suomenajokoira Tikka käy isäntänsä Mika Honkiniemen kanssa supikoirametsällä Nokian Sorvassa. Miikka Varila / Yle

Joukkuekisan idea on yksinkertainen.

– Yritetään pyytää mahdollisimman paljon vieraspetoja samanaikaisesti ja mahdollisimman laajalta alueelta. Supikoirat liikkuvat ja vaihtavat paikkaa hyvinkin paljon ja kun keväällä ennen lisääntymiskautta saadaan samanaikainen poisto isolla alueella, se on kaikista tehokkain, Sakari Paunila sanoo.

Lainsuojaton supikoira

Supikoira on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Yksi syy on sen vaikutus lintuihin. Alkujaan laji on Aasiasta. Suomeen se on levinnyt Neuvostoliitosta, sillä supikoiria istutettiin 1900-luvun alkupuoliskolla rajan taakse turkiseläimeksi.

Suomessa metsästyslakia muutettiin viime vuonna niin, että supikoirasta tuli lainsuojaton. Lakimuutoksen jälkeen supikoiria saa tappaa ilman metsästäjäntutkintoa ja niiden metsästyksessä saa käyttää myös välineitä, jotka muussa metsästyksessä ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi yöammuntaan tarkoitetut tähtäyslaitteet, valot ja koneelliset äänet.

Sakari Paunila (vas.) ja Mika Honkiniemi seuraavat suomenajokoira Tikan toimintaa supikoirajahdissa. Miikka Varila / Yle

Lainsuojattomuus koskee myös minkkiä, joka on levinnyt luontoon turkistarhoilta ja joka on määritelty kansallisesti merkittäväksi haitalliseksi vieraslajiksi. Paunila oli alullepanijana lakimuutokseen johtaneessa esityksessä.

Pienpetopyyntikilpailussa vaikeasti saalistettavasta minkistä saa eniten pisteitä. Edellisessä, pari vuotta sitten järjestetyssä kisassa saaliksi tuli yli 230 supikoiraa, mutta ei yhtään minkkiä.

Tikka-ajokoira etsii pesät luolakoirille

Yksi kisaan osallistuvista on nokialainen maanviljelijä Mika Honkiniemi. Hän on valmistautunut kisaan harjoituttamalla suomenajokoiraansa Tikkaa supien pesäkoloilla Nokian Sorvassa.

Noin sata metriä metsätiestä parivaljakko pysähtyy kivisessä maastossa olevan siirtolohkareen viereen.

– Tultiin nyt justiinsa luolalle, missä on useampi suuaukko ja jokaisessa näkyy kuraisia jälkiä. Siinä ovat supikoirat käyneet ulkona ja menneet ilmeisesti takaisin sisälle, Honkiniemi selittää.

Pienikokoiset tassunjäljet erottuvat lumesta. Pesäkokon eteen on muodostunut pieni polku. Miikka Varila / Yle

Viikonlopun kisassa Honkiniemi ei saa etua tutusta maastosta. Honkiniemi on Tikkansa kanssa Kangasalla ja näissä maisemissa liikkuu toinen joukkue.

– Jokaisella joukkueella on kuitenkin paikalliset oppaat, muuten koko viikonloppu voisi mennä pesien etsimiseen, sanoo Honkiniemi, joka on itse aiempina vuosina toiminut muualta tulevien joukkueiden oppaana.

Metsästys herättää myös vastustusta

Vieraspetojen metsästys herättää myös vastustusta. Esimerkiksi Animalia vastusti pyyntirajoituksien poistamista (siirryt toiseen palveluun) (Animalian sivut) supikoiralta, minkiltä ja kolmelta muulta vieraslajilta.

Keskustelua on käyty myös supikoiran osuudesta pesätuhoihin. Muun muassa Helsingin yliopisto on selvittänyt supikoirien roolia pesärosvoina, esimerkiksi keinopesillä tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) supikoirien osuus pesäryöstöissä vaihteli vuosittain.

Pienpetojen pyyntikilpailussa metsästettäviä lajeja on kaikkiaan yhdeksän: minkki, supikoira, näätä, kettu, mäyrä, varis, harakka, harmaalokki ja naakka. Sakari Paunila vakuuttaa, että pitkään listaan on syynsä.

– Kaikilla näillä eläimillä on erittäin vahva kanta tällä hetkellä. Esimerkiksi varislinnut aiheuttavat merkittäviä tuhoja sorsalintujen pesille ja ovat maanviljelijöiden ja karjatilallisten harmina, sen takia ne ovat listalla. Näädät ja ketut ovat uhka metsäkanalinnuille ja niidenkin kanta on nyt todella vahva.

Kun Tikka on saanut vainut supikoirasta Mika Honkiniemi soittaa luolakoiran kanssa liikkuvalle joukkuekaverilleen. Tarkka sijainti selviää mukana olevasta paikantimesta helposti. Miikka Varila / Yle

Supiluolissa vastaan voi tulla myös mäyriä.

– Mäyräkanta kestää metsästyksen, mutta pisteytyksellä on varmistettu, ettei kukaan lähde erityisesti metsästämään mäyrää.

Mäyrästä saa 3 pistettä, se on yhtä paljon kuin variksesta. Minkki on kisassa arvokkain saalis 30 pisteellä, supikoirasta pisteitä saa 20.

Pyyntitapoja on monia, loukuista syötteihin. Mika Honkiniemi luottaa koiriin, joita yleensä tarvitaan kaksi.

– Näillä isoilla koirilla jäljitetään, mihin eläimet menevät ja luolakoirilla otetaan ne pois kivien koloista.

Ilveksiä enemmän kuin supikoiria

Supien tehopyynti on tuonut Pirkanmaalla tulosta, ainakin paikallisesti. Paunila pitää hyvänä supi-indikaattorina teiden varsilla näkyviä raatoja: jos kanta on vahva, autojen alle jääviä yksilöitä on paljon.

– Tällä vuosia jatkuneella tehopyynnillä supikoirakanta on saatu hyvinkin alhaiselle tasolle. Paikoin täällä Pirkanmaalla supikoiria on vähemmän kuin ilveksiä. Meillä on myös vahva metsokanta, mikä on poikkeuksellista Pirkanmaalla, Paunila sanoo.

Viikonlopun supijahdissa pyydettävät eläimet päätyvät hyötykäyttöön. "Tällä kertaa ne menevät Kemiön perinnenahkurikouluun", Painila sanoo. Miikka Varila / Yle

Häijään pienpetopyynnin joukkuekilpailu on järjestetty talkootyönä, parin miehen voimin. Nyt kilpailu alkaa olla liian raskas pienellä porukalla tehtäväksi. Pääpukarina oleva Paunila toivoo, että joku muu innostuisi nyt viemään asiaa eteenpäin.

– Jos jostain löytyisi taho, joka haluaisi kopioida tai monistaa tapahtuman idean, niin mielelläni antaisin viestikapulaa eteenpäin ja neuvoisin kaikessa tarvittavassa, Paunila sanoo.