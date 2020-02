Viekö eteläkorealainen Parasite Oscar-kuninkuuden? Tässä syyt siihen, miksi Oscarit voivat yllättää tänä vuonna

Maailman katseet kääntyvät ensi yönä Hollywoodiin, kun elokuva-alan kerma kokoontuu 92. kertaa Oscar-gaalaan juhlimaan kuluneen vuoden elokuvia. Viime vuoden tapaan showlla ei tälläkään kertaa ole varsinaista juontajaa.

Parhaan elokuvan palkinnosta kisaa yhdeksän elokuvaa, jotka ovat The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Le Mans 66, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Pikku naisia ja Taistelulähetit - 1917.

Gaalasta on ennustettu tulevan tylsä ja ennalta-arvattava. Erityisen tasokas elokuvavuosi voi kuitenkin aiheuttaa myös Oscar-äänestäjien valinnoissa hajautumista, mikä voi johtaa yllätyksiin.

Kokosimme alle viisi asiaa, jotka voivat aiheuttaa yllätyksiä ja pettymyksiä gaalayön aikana.

1. Joker: Kuka viimeksi nauraa?

Muutama vuosi sitten supersankarisarjakuvaan perustuvan elokuvan ei olisi voinut kuvitella saavan parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuutta. Viime vuonna Black Panther kuitenkin mursi muurin ja raivasi tilaa myös tuleville superelokuville.

Tammikuussa tuosta aukosta astui Batmanin arkkivihollisesta kertova Joker. Sisääntulo oli komea. Kiistelty mutta huippumenestynyt elokuva kahmi enemmän ehdokkuuksia kuin mikään muu tämän vuoden elokuvista.

Joaquin Phoenixin heittäytyvä roolisuoritus Jokerissa on tehnyt näyttelijästä ennakkosuosikin parhaan miespääosan Oscar-palkinnon voittajaksi. Warner Bros. Entertainment

Joker on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan, ohjauksen, miespääosan, kuvauksen ja musiikin kategorioissa. Yksitoista ehdokkuutta tarkoittaa, että elokuvalle löytyy laajasti kannatusta kautta elokuva-akatemian.

Ainakin yksi palkinto Jokerille on likipitäen varma. Pääosaa esittävän Joaquin Phoenixin lähes universaalisti ylistetty roolisuoritus on voittanut kilpailijansa kaikissa Oscareita edeltävissä pienemmissä palkintogaaloissa.

2. Taistelulähetit - 1917: V niin kuin voitto

Taistelulähetit - 1917 on elokuva, jonka uskotaan hyvin todennäköisesti voittavan parhaan elokuvan Oscar-palkinnon. Yksi syistä on se, että vakavahenkiset sotaelokuvat ovat historiallisesti olleet elokuva-akatemian äänestäjien suosikkeja.

Toinen selitys veikkaukselle on se, että Sam Mendesin elokuva on voittanut kevään aikaisemmissa palkintogaaloissa Golden Globe -gaalan sekä tuottajien ja ohjaajien kiltojen pääpalkinnot. Ne ennakoivat historiallisesti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saamista.

Oscareiden historiaan perustuvien tilastojen mukaan parhaan elokuvan palkinnon tulee saamaan ensimmäisen maailmansodan brittisotilaista kertova Taistelulähetit - 1917. Universal Pictures

Parhaan elokuvan pysti on kuitenkin harvemmin mennyt elokuvalle, joka ei voita myös näyttelijä- ja käsikirjoitus-Oscareita. Siihen Mendesin elokuvalla ei ole mahdollisuutta, sillä sen näyttelijöillä ei ole ainuttakaan ehdokkuutta.

Suurin häviäjä näyttäisi olevan Netflix. Kolmelle elokuvalle ehdokkuuksia saanut suoratoistojätti saattaa ennakkoarvioiden mukaan saada vain yhden Oscarin. Se tulisi Laura Dernille parhaasta naissivuosasta elokuvassa Marriage Story.

Vielä Netflixiäkin isompia häviäjiä olivat kuitenkin naiset ja ei-valkoiset elokuvantekijät.

3. Pikku naisia: Elokuva, joka ohjasi itsensä

Suurin häly Oscar-gaalan alla nousi, kun Greta Gerwig jäi ilman parhaan ohjaajan ehdokkuutta. Parhaan ohjaajan palkintoehdokkaat suorassa tv-lähetyksessä ilmoittanut näyttelijä Issa Rae onnitteli ehdokkaita ironisesti sanoilla ”onnea näille miehille”.

Naisten osuus Oscar-ehdokkuuksista on historian varrella ollut häviävän pieni. Erityisen vaikeaa naisten on ollut päästä ehdolle ohjaajana. Viimeisten 91 vuoden aikana näin on käynyt vain viisi kertaa. Ainoa voittaja on Kathryn Bigelow, jonka vakavahenkinen sotaelokuva The Hurt Locker voitti myös parhaan elokuvan Oscarin.

”Ajatteleeko akatemia, että Pikku naisia ohjasi itse itsensä”, kysyi nettilehti Slate (siirryt toiseen palveluun) aihetta käsitelleessä artikkelissaan. Kysymys viittasi siihen, että Gerwigin ohjaus kelpasi ehdolle muissa tärkeissä palkintokategorioissa.

Pikku naisia -elokuva sai paljon ehdokkuuksia, mutta Greta Gerwig jäi ilman parhaan ohjaajan ehdokkuutta. Oscareiden historiassa naisohjaaja on ollut ehdolla parhaaksi ohjaajaksi vain viisi kertaa. CTMG

Naisten vähäisen edustuksen lisäksi Oscareita on syytetty valkoisten elokuvantekijöiden suosimisesta. Vuosien 2015 ja 2016 kokonaan valkoiset näyttelijäehdokkuudet saivat aikaan metelin. Tämän vuoden perusteella mikään ei ole muuttunut: Harriet-elokuvan pääosasta ehdolla olevaa Cynthia Erivoa lukuun ottamatta kaikki ehdolla olevat näyttelijät ovat jälleen valkoisia.

Kritiikkiä on esitetty tänäkin vuonna. Esimerkiksi Joker-elokuvan tähti Joaquin Phoenix nosti asian esille viime viikonlopun palkintopuheessaan brittien Bafta-gaalassa.

4. Muutoksen tuulet

Oscar-ehdokkuuksiin liittyvien epäkohtien on epäilty johtuvan siitä, että elokuva-akatemian jäsenistö on keskimäärin hyvin iäkästä, kovin valkoista ja erittäin miesvoittoista.

Kritiikin seurauksena akatemia on pyrkinyt muuttumaan nopeasti nuorentamalla ja kansainvälistämällä jäsenistöään. Neljän viime vuoden aikana sen jäsenmäärä on kasvanut reilusta 6 000:sta noin 9 000:een.

Esimerkiksi viime vuonna jäseniksi kutsutuista puolet oli naisia ja noin kolmasosa ei-valkoisia elokuvantekijöitä.

Uudistukset voivat näkyä myös yllätyksinä itse palkintojenjaossa. Yhtenä sellaisena on pidetty Barry Jenkinsin elokuvan Moonlight voittamaa parhaan elokuvan palkintoa vuoden 2017 gaalassa.

Moonlightin yllätysvoittoa vuonna 2017 on pidetty esimerkkinä siitä, mihin Yhdysvaltain elokuva-akatemian yritykset uudistua ovat alkaneet näkyä palkintogaalassa. Plan B

Tämän vuoden ehdokkuuksista akatemian uusien jäsenten näpit ovat olleet pelissä todennäköisesti siinä, että Antonio Banderas on ensimmäistä kertaa ehdokkaana ja vieläpä espanjalaisesta elokuvasta Kärsimys ja kunnia.

Vielä enemmän uudistunut akatemia tuntuu vaikuttaneen siihen, että verraten pienestä eteläkorealaisesta Parasitesta on jo nyt tullut gaalan isoin yllättäjä.

5. Parasite: Jymy-yllätys Koreasta

Jos Jokerin 11 ehdokkuutta oli yllätys, oli eteläkorealaisen Parasiten menestys jotakin täysin uutta. Elokuvalla on kuusi Oscar-ehdokkuutta, mikä on enemmän kuin yhdelläkään ei-englanninkielisellä elokuvalla ennen sitä.

Ennusteiden mukaan Bong Joon-hon absurdilla trillerillä on hyvät saumat voittaa parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnon lisäksi esimerkiksi parhaan ohjaajan ja käsikirjoituksen palkinnot.

Eteläkorealainen Parasite on eniten ehdokkuuksia saanut ei-englanninkielinen elokuva Oscareiden historiassa. ENM

Viime toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon voittaneen Parasiten maine on kevään mittaan vain kasvanut. Esimerkiksi sivuosa-Oscarin ennakkosuosikki Brad Pitt on tunnustautunut elokuvan faniksi ja levittänyt sanaa sen erinomaisuudesta.

The Hollywood Reporterin Oscar-toimittaja Scott Feinbergin tämän vuoden ennusteissa (siirryt toiseen palveluun) Bong on kivunnut parhaan ohjauksen ennakkosuosikkina jo ohi Quentin Tarantinon, joka ei ole koskaan voittanut Oscaria ohjauksesta.

Rohkeimmissa veikkauksissa (siirryt toiseen palveluun) Parasiten uskotaan kykenevän nappaamaan jopa parhaan elokuvan palkinnon Taistelulähetit - 1917 -elokuvan edestä. Se olisi jotain ennenkuulumatonta ja todiste elokuva-akatemian muutoksesta.

Samalla se olisi sitä, minkä Oscarit osaavat parhaiten: yllätys, joka oli koko ajan ihan nenän edessä.