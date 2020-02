Japanin eristetyllä luksusristeilijällä yli 40 uutta koronavirustapausta – tartuntoja maailmalla yhteensä 31 000

Hongkongin edustalla on myös edelleen eristettynä toinen risteilyalus koronaviruksen takia.

Japanin Jokohamassa karanteeniin asetetulla luksusristeilyaluksella on todettu 41 uutta koronavirustartuntaa, kertoo maan terveysministeri Katsunobu Kato.

Yhteensä tartuntoja Diamond Princess -aluksella on havaittu yli 60. Sairastuneet on kuljetettu pois laivalta ja uusien potilaiden siirtoa kaavaillaan tälle päivälle. Risteilijän 3 700 matkustajaa on asetettu kahden viikon karanteeniin.

Myös Hongkongin edustalla on yhä eristettynä toinen risteilyalus koronaviruksen takia.

Virustartuntojen määrä maailmalla on noussut yli 31 000:een, ja virukseen on kuollut yhteensä 636 ihmistä Manner-Kiinassa. Yksi heistä on lääkäri Li Wengliang, joka oli ensimmäisten joukossa varoittamassa uudesta, sars-viruksen kaltaisesta taudista.

Kiinan kansallisen terveyskomitean mukaan uusia kuolemantapauksia on tullut vuorokauden aikana yli 70, joista suurin osa viruksen riivaamassa Hubein maakunnassa.

