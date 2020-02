Lähi-idän rauhansuunnitelman pääarkkitehti Jared Kushner syyttää Abbasia väkivallan lietsomisesta

Israelin asemaa pönkittävä suunnitelma on saanut aikaan levottomuuksia, jotka ovat jatkuneet jo päiviä.

Lähi-idän rauhansuunnitelman pääarkkitehti Jared Kushner syyttää palestiinalaisten presidenttiä Mahmoud Abbasia jännitteiden ja väkivallan lietsomisesta Israelin miehittämän Länsirannan alueella. Asiasta kertoo uutistoimisto AP.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi viime viikolla rauhansuunnitelman, jonka laatimista hänen vävynsä Kushner on luotsannut. Levottomuudet alkoivat välittömästi suunnitelman julkaisemisen jälkeen ja ovat jatkuneet miltei päivittäin.

Kushner on sanonut, etteivät omaa valtiota toivovat johtajat lietso kansaa väkivaltaisuuksiin, jos oma tahto ei toteudu. Hänen mukaansa Abbas on uudesta suunnitelmasta huolimatta pitänyt keskustelua vanhoilla urilla.

Palestiinalaisten presidentin mielestä on itsestäänselvää, että palestiinalaisia syrjivä suunnitelma johtaa tilanteen kärjistymiseen. Abbasin on tarkoitus puhua tilanteesta YK:n turvallisuusneuvostolle ensi viikon tiistaina.

Sen jälkeen Abbas pitää tiedotustilaisuuden yhdessä Israelin entisen pääministerin Ehud Olmertin kanssa. Olmert on vastustanut (siirryt toiseen palveluun)Yhdysvaltain suunnitelmaa.

Kushner on kritisoinut myös Olmertin toimia ja sanonut, että Olmert yrittää saada huomiota asettumalla suunnitelmassa Yhdysvaltoja vastaan. Kushnerin mukaan rauhansuunnitelman vastustajat ovat kateellisia siitä, etteivät he itse saaneet suunnitelmaa aikaiseksi.

Kushnerin mukaan rauhansuunnitelma "voi olla viimeinen mahdollisuus ratkaista tilanne hyvällä tavalla", sillä Israel rakentaa siirtokuntiaan nopeaan tahtiin ja palestiinalaisten toiveet ovat täysin toisenlaiset.

Suunnitelma ei vastaa palestiinalaisten toiveita

Kushnerin rauhansuunnitelma antaisi palestiinalaisille oman valtion, mutta palestiinalaisten näkökulmasta huonoilla ehdoilla.

Palestiinalaiset haluasivat, että he saisivat koko Länsirannan ja Itä-Jerusalemin. Lisäksi toiveissa on, että iso osa Länsirannalla olevista siirtokuntien asukkaista poistuisi alueelta. Alueella asuu arvioiden mukaan noin 700 000 siirtokuntalaista.

Yhdysvaltain suunnitelma on kuitenkin kädenojennus Israelille, joka suunnitelman toimeenpanon myötä saisi Jerusalemin jakamattomaksi pääkaupungikseen ja voisi liittää Länsirannalle rakentamansa siirtokunnat virallisesti osaksi Israelia. Siirtokuntia pidetään kansainvälisesti laittomina.

Lisäksi suunnitelma tunnustaa Israelin itsemääräämisoikeuden Jordanjoen laaksossa, joka on merkittävä sekä sotilaallisesti että vesivarantojen kannalta.

Lue lisää rauhansuunnitelman yksityiskohdista:

Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma: palestiinalaisille oma valtio, siirtokunnat osaksi Israelia – Jerusalemin lopullinen asema jää epäselväksi

Palestiinalaiset eivät osallistuneet rauhansuunnitelman laatimiseen. Trump on kertonut yrittäneensä tavoitella Abbasia puhelimitse. Abbas ei vastannut yhteydenottoihin. Hän on kertonut, (siirryt toiseen palveluun)ettei halunnut antaa Trumpille mahdollisuutta väittää, että palestiinalaisia on konsultoitu asiassa.

Kushner on arvellut Abbasin olleen yllättynyt siitä, miten hyvä suunnitelma lopulta on. Kushnerin mukaan Abbas ei ole voinut muuttaa mieltään suunnitelmasta, koska oli jo etukäteen tuominnut sen.

Israelilainen sanomalehti Haaretz uutisoi torstaina, että Länsirannan levottomuuksissa on kuollut vuorokauden sisällä kolme palestiinalaista (siirryt toiseen palveluun). 12 israelilaissotilasta loukkaantui (siirryt toiseen palveluun), kun auto kiihdytti heidän päälleen. Sotilaista yksi on lehden tietojen mukaan vakavasti loukkaantunut.

Lähteet: AP