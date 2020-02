Mehiläinen avaa sairaalan Rovaniemelle

RovaniemiYksityinen terveydenhuoltoyhtiö Mehiläinen rakennuttaa sairaalan Rovaniemelle. Kyseessä on yhtiön 14. sairaala ja toinen Pohjois-Suomessa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä ja sairaala valmistuu syksyllä 2021. Investoinnin suuruus on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

– Rovaniemi on Lapin pääkaupunkina tärkeä ja toimintaympäristöltään kehittyvä talousalue. Alueen väestömäärä on kasvava ja työllisyyden ennustetaan paranevan entisestään. Tapahtuvan kehityksen myötä alueen palvelutarpeet tulevat kasvamaan, ja tähän haluamme omalta osaltamme vastata, Mehiläinen Rovaniemen yksikönjohtaja Seija Henttonen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Mehiläisen sairaala nousee Lampelan kaupunginosaan Minimanin myymälän naapuriin.

Kolmesta eri paikasta saman katon alle

Tiloihin avataan täysin uusi sairaala ja magneettitutkimusyksikkö. Lisäksi sinne sijoitetaan kaikki yhtiön toiminta Rovaniemellä.

Mehiläisellä on tällä hetkellä toimipisteet kolmessa paikassa: työterveysasema Urheilukadulla, lääkärikeskus Vartiokadulla ja hammashoitola Valtakadulla. Vartiokadulla on myös yhtiön laboratorio.

Rovaniemen sairaala tulee toimimaan vuokratiloissa.

Mehiläinen työllistää Rovaniemellä noin 85 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Sairaalan rakentaa RovaLappi Rakennus Oy, joka oli aiemmalta nimeltään Levi Rakennus Oy. Mehiläinen kertoi investoinnista perjantaina.

KORJATTU: Virheellinen tieto siitä että Rovaniemen sairaala olisi Mehiläisen oma tila, mutta kyse on vuokratilasta.