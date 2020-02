Instagram tekee enemmän rahaa kuin Youtube eikä jaa tekijöille mitään, mutta on todennäköistä, että tämä muuttuu, sanoo asiantuntija

Nyt se on selvitetty: Instagram (siirryt toiseen palveluun) on voittanut Youtuben (siirryt toiseen palveluun) ainakin jos mittarina käyttää sitä, kuinka paljon dollareita palvelut takovat.

Google kertoi muutama päivä sitten, että Youtuben mainostulot olivat vuonna 2019 vajaat 13,8 miljardia euroa (siirryt toiseen palveluun). Kun yhtiö oli saanut tämän kerrottua, Bloomberg-uutistoimisto raportoi (siirryt toiseen palveluun), että Facebook panee paremmaksi ja nettoaa Instagramilla yli 18,2 miljardia dollaria.

Mitä väliä tällä on? Sen verran ainakin, että Youtube maksaa Digidayn mukaan enemmistön tuloistaan sisällöntuottajille (siirryt toiseen palveluun). Samaan aikaan Instagram ei maksa kuvien ja videoiden tekijöille mitään, vaikka on siis paljon tuottavampi palvelu.

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä uskoo, että siinä vaiheessa, kun Instagramille tulee merkittävää kilpailua muualta, Facebook alkaa Googlen tavoin maksaa tekijöille. Toistaiseksi Instagram on ollut ylivoimainen omassa sarjassaan eikä sen ole tarvinnut muuttaa tulonjakoperiaatteitaan. Se kokoaa laajasti eri ikäluokkia siinä missä vaikkapa Tiktok on pääasiassa yli kymmenvuotiaiden suosikki.

Pönkä sanoo, että muutokseen riittäisi se, että muutama iso somevaikuttaja maailmalla ilmoittaisi häipyvänsä Instagramista. Hän pitää todennäköisenä, että jossain vaiheessa näin käy, vaikka sitä ei olekaan nyt näköpiirissä. Somejättien valtakaudet eivät ole ikuisia.

Anniina Jalkasella on Instagramissa 20 000 seuraajaa. Anniina Jalkasen Instagram-tili

Tubettaja: Nykytilanne on ihan ok

Anniina Jalkanen asuu Mäntyharjulla miehensä Juha Jalkasen ja perheen tyttären Julian kanssa. Jalkasilla on Youtubessa 30 000 seuraajaa ja Instagramissa 20 000. He vloggaavat siitä, millaista on muuttaa Espoosta maalle. (siirryt toiseen palveluun)

Jalkanen saa tuloja sekä Youtubesta että Instagramista (siirryt toiseen palveluun) tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa.

– Sisällöntuottajana en koe Instagramista suoraan saaduille tuloille isoa tarvetta, sillä Instagram on sellaisenaan loistava alusta tehdä yritysten kanssa huolellisesti toteutettuja yhteistöitä. Tällöin sivuni mainostaa vain yrityksiä, jotka sopivat luonnollisesti muuhun sisältööni ja tilini pysyy seuraajillekin mieluisampana, Jalkanen sanoo.

– Liian suuri määrä mainoksia voisi häiritä seuraajiani ja osa voisi lopettaa seuraamisen jos tilini olisi enimmäkseen vilkkuva mainostaulu.

Tällä hetkellä hänellä on parempi näkyvyys Youtubessa kuin Instagramissa.

– Teen enemmän yhteistöitä Instagramissa kuin YouTubessa, tosin näkyvyys on pienempi kuin YouTubessa, joten laskutan niistä vähemmän.

Mainokset purevat Instagramissa

Instan erottaa Youtubesta se, että Instagramissa käyttäjät ovat hyväksyviä mainosten suhteen. Siinä samalla kun seurataan kavereiden päivityksiä, katsotaan mielellään myös eri kaupallisten brändien julkaisuja. Youtubessa mainokset ovat enemmän mainosmaisia, esimerkiksi videoita varsinaisen sisällön alussa eivätkä siksi niin houkuttelevia, Harto Pönkä sanoo.

Myös Anniina Jalkanen sanoo, että hän ei laita omiin Youtube-videoihinsa mainoskatkoja, koska ne ärsyttävät häntä itseäänkin. Videon alussa saattaa sen sijaan pyörähtää mainosvideo.

Viimevuotinen tutkimus kertoo, että suomalaisista Instagramin käyttäjistä jopa 40 prosenttia on halukkaita seuraamaan brändejä (siirryt toiseen palveluun) palvelussa, Youtubessa vastaava luku on vain 12 prosenttia ja Facebookissa 27 prosenttia.

Loppujen lopuksi somejätit saavat rahansa siitä, kuinka sitoutuneita käyttäjät ovat mainoksiin.