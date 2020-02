Lue minuutissa: UM päivitti suositustaan – tarpeetonta matkustusta koko Manner-Kiinaan vältettävä

Ulkoministeriö on päivittänyt tänään matkustussuositustaan ja kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista koko Kiinaan koronavirusepidemian vuoksi.

Ulkoministeriö suosittaa välttämään kaikkea matkustamista Hubein maakuntaan. Tästä eteenpäin ulkoministeriö suosittaa harkitsemaan erityisen tarkkaan matkustamista myös Zhejiangin maakuntaan.

THL on määritellyt aiemmin koko Manner-Kiinan epidemia-alueeksi.

Erityisesti Hubein sekä Zhejiangin maakunnissa on kaupunkeja tai kaupunginosia asetettu eristykseen tai jonkinasteiseen ulkonaliikkumiskieltoon.

Tähän mennessä koronavirustartuntoja on todettu yhteensä yli 31 500, joista suurin osa on Kiinassa. Ulkomailla tapauksia on todettu noin 250. Virukseen on kuollut tähän mennessä 638 ihmistä.

Lentoja Kiinaan ja Kiinasta on huomattavasti vähennetty ja useat maat ovat kieltäytyneet vastaanottamasta Kiinasta tulevia matkailijoita tai asettavat heidät karanteeniin.

Matkustussuosituksen laajentaminen koko Kiinaa koskevaksi johtuu osittain näistä rajoituksista. Kiinassa on tällä hetkellä myös kuormittunut terveydenhuolto ja joidenkin elintarvikkeiden saatavuus on paikoitellen heikkoa, kerrotaan ulkoministeriöstä.

Ajantasaisin tieto lentoyhtiöillä

Useat maat ovat ottaneet käyttöön matkustukseen liittyviä erityis- ja turvajärjestelyitä. Lentomatkustajia kehotetaan monissa maissa varaamaan lisäaikaa turva- ja matkaselvityksiin.

Ulkoministeriön matkustustiedotteiden ja suositusten lisäksi Suomesta ulkomaille matkustavien kannattaa tarkistaa tarkemmat maa- ja lentokenttäkohtaiset turva-ja erikoisjärjestelyt oman lentoyhtiön kautta.

–Ajantasaisin tieto löytyy lentoyhtiöiltä, sillä tilanne elää kaiken aikaa, neuvoo Finavian Helsinki Vantaan lentoaseman apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola.

Suomessa uusia virustartuntoja ei toistaiseksi ole todettu, eikä THL ole antanut lentokentille erityisohjeita korovavirukseen liittyen.

Finaviasta kerrotaan, että lentoasemilla on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota käsihygieniaan. Suomessa turvatarkastuspisteille on lisätty käsidesiä matkustajien käyttöön. lisäksi lähtöselvitystiskejä ja näyttöjä pyyhitään tavallista tiheämmin.

