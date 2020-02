“Tulee pieni olo ihmisenä, kun minut voidaan vain vaihtaa halvempaan työvoimaan” – Tältä postilakko tuntui 25-vuotiaasta Suvi Saraivasta

Suvi Saraiva valvoo pimeässä kaksiossaan. 25-vuotiaan posteljoonin olo on ahdistunut ja pelokas, vihainenkin. Nukahtaminen on ollut vaikeaa jo usean päivän ajan. Onneksi lääkärin määräämät rauhoittavat auttavat nappaamaan unen päästä kiinni.

On marraskuu vuonna 2019, ja postilaiset ovat lakossa. Lakko alkoi, koska Postin työntekijöitä edustava PAU katsoi, että Posti pyrkii alentamaan postilaisten palkkoja.

Lakossa päivät lipuvat Saraivan ohi pitkinä ja levottomina. Hän on tottunut aamuherätyksiin, mutta nyt vuorokaudessa ei ole kunnon rytmiä. Mieli elää jatkuvassa epätietoisuudessa.

Varovaisen toiveikkaat ajatukset sekoittuvat päässä kauhukuviin työn loppumisesta.

– En yksinkertaisesti pysty rentoutumaan. Tuntuu, että teen pidempiä päiviä nyt lakossa, kuin mitä teen normaalisti töissä, koska ajattelen töitä 24 tuntia vuorokaudessa, Saraiva sanoo.

Lakkovahdissa lasketaan leikkiä

Postin jakelukeskuksen pihalla Riihimäellä on viileä ilma. Lastauslaiturin kupeessa seisoo joukko toimettoman oloisia ihmisiä. Suvi Saraiva työkavereineen on kietaissut päällensä keltaiset huomioliivit.

Sisällä hallissa on kasapäin kirjeitä, paketteja ja lehtiä, jotka odottavat oikeaan osoitteeseensa pääsemistä.

– Tuntuu oudolta olla työpaikalla, kun ei voi tehdä töitä, Saraiva sanoo.

Lakkovahtien tehtävä on valvoa lakon toteutumista. Se tarkoittaa, että he kehottavat lakonalaiseen työhön pyrkiviä poistumaan työpaikalta. Lakkorikkureita ei ole Riihimäellä näkynyt, mutta vuokratyöntekijöitä pyrkii säännöllisesti sisälle halliin.

Se turhauttaa.

– Lakossa oleminen on turhaa, jos tänne hiipii koko ajan porukkaa tekemään meidän töitämme takaovista, Saraiva sanoo.

Lakkovahdissa oleminen tuo Laura Venäläisen ja Suvi Saraivan päiviin sisältöä lakon aikana. Jyrki Lehtonen / Yle

Ikävästä tilanteesta huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Saraiva työkavereineen pitää naureskelun ja lauleskelun avulla tunnelman iloisena. Mitä pahempi paikka, sitä rajumpi huumori.

Kun tupakka syttyy Saraivan kädessä, kulman takaa kaartaa Postin auto. Kuljettajalla on vieraat kasvot. Päivän ensimmäinen vuokratyöntekijä bongattu.

Suvin ilme vakavoituu, kun hän lähtee ripein askelin kävelemään kohti pakettiautoa. Kun kuski huomaa lakkovahdit, auto alkaa pakittaa.

– Vihani ei kohdistu vuokratyöntekijöihin, koska se ei ole heidän vikansa, että heitä on pyydetty töihin. Olen vihainen Postin johdolle valehtelusta, Saraiva sanoo.

Lakon aikana Posti kertoi useaan otteeseen, että se ei käytä vuokratyövoimaa lakon murtamiseen.

Väkijoukosta saa voimaa

Mielenosoitukseen on saapunut satoja ihmisiä. Väkijoukon ärhäkät huudot kajahtelevat megafoneista eduskuntatalon edessä Helsingissä.

Lakko on jatkunut jo 11 päivää.

Kyltteihin on raapustettu päättäjille ja Postin johdolle suunnattuja voimakkaita viestejä:

Olen posteljooni en orja!

Johto ulos niin paranee tulos.

Kuinka kehtaatte?

Saraiva ei odottanut näkevänsä näin paljon ihmisiä mielenosoituksessa. Hän meinasi itsekin jättää tällä kertaa tulematta.

Saraivalla ei ole kylttiä kuten viime mielenosoituksessa. Kotona tuli mieleen ainoastaan rumia sanoja, joita hän ei halunnut raapustaa ylös.

Lakon toisena viikkona Saraiva on tietoisesti yrittänyt kääntää ajatuksensa muualle, sillä tilanteen jatkuva pyörittely päässä uuvuttaa. Voimakas viha on vaihtunut jonkinlaiseen lamaantumisen tunteeseen.

Tuohtuneesta väkijoukosta saa kuitenkin uutta energiaa. Saraiva nostaa megafonin suulleen ja yhtyy muiden huutoon: “Y-LEIS-LAK-KO, Y-LEIS-LAK-KO, Y-LEIS-LAK-KO!”

Suvi Saraiva osallistui postilakon aikana kahteen suureen mielenosoitukseen. Harri Lehtikevari / Yle

Hyvät työkaverit tärkein asia työssä

Mikäli työnantajan ajamat uudet työehdot menisivät läpi, Saraiva ei pystyisi enää jatkamaan Postilla. PAU:n laskelmien mukaan hänen 2100 euron bruttopalkkansa saattaisi tippua 500-600 euroa.

– Kyllähän se on surullista, jos täältä joudun lähtemään. Tuntuu, että jään tyhjän päälle. Minun pitäisi äkkiä etsiä itselleni uusi työpaikka, että saisin maksettua asuntolainaa, Saraiva sanoo.

Kaikista tukalimmalta hänestä tuntuu ajatus siitä, että täytyisi luopua omasta työyhteisöstään. Viimeisen kolmen vuoden aikana Riihimäen postilaisista on muodostunut Saraivalle perhe.

"Ihmiset ovat huolissaan siitä, miten he jaksavat tehdä töitä eläkeikään asti." Tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen

– Sosiaalinen elämäni on tällä hetkellä enimmäkseen työporukassa. Ehkä jos olisi jotain harrastuksia, tai jotain muuta mikä veisi vapaa-aikaa, niin työ jäisi sivualalle. Mutta tällä hetkellä Posti on aika iso osa arkea.

Suvi Saraiva ei ole tuntojensa kanssa yksin. SAK:n teettämästä jäsentutkimuksesta selviää, että työyhteisöllä on suomalaisille todella iso merkitys. 20-40-vuotiaista suomalaisista yli 81 prosenttia piti tärkeimpänä asiana työssään hyviä työkavereita.

– Hyvältä työyhteisöltä saa tukea hankalissa tilanteissa, ja onhan töissä yksinkertaisesti mielekkäämpää olla, kun ympärillä on kivoja ihmisiä, SAK:n tutkimusasiantuntija Riitta Juntunen sanoo.

Lotta Raiski ja Suvi Saraiva tutustuivat ja ystävystyivät työpaikallaan Postin jakelukeskuksessa Riihimäellä. Harri Lehtikevari / Yle

“Lakkoon liittyy paljon henkistä kuormitusta”

Tutkimusasiantuntija Juntusen mukaan yhä useampi duunari on huolissaan siitä, miten työn rasitukset vaikuttavat omaan terveyteen.

– Erityisesti duunariammateissa työ on usein sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa. Ihmiset ovat huolissaan siitä, miten he jaksavat tehdä töitä eläkeikään asti.

"Vaikka tykkään työstäni, minulle on tärkeää, että työnteolla on enemmän merkitystä." Postityöntekijä Suvi Saraiva

Juntusen mukaan terveydelle kuormittavaa on esimerkiksi jatkuva yötyö tai kolmivuorotyö. Lisäksi kiireen tuntu töissä on koko ajan lisääntynyt. Työntekijöitä turhauttaa, että kiireen ja stressin vuoksi työtä ei välttämättä pysty hoitamaan niin hyvin kuin haluaisi.

SAK ei ole tutkinut lakkojen vaikutuksia työntekijän terveyteen, mutta lakkotilanne voi Juntusen mukaan olla myös kuormittava.

– Lakkotilanteeseen liittyy paljon henkistä kuormitusta, kun ei tiedä, miten kauan lakossa ollaan ja mikä sen tulos lopulta on.

Lakko loppui, epävarmuus jäi

Tabletilla pyörii tilannekatsaus käynnissä olevista työehtoneuvotteluista. Lakon aikana Suvi Saraiva on seurannut tiiviisti mediasta Postin tilannetta.

Tuntuu epätodelliselta, kun ruudussa kerrotaan, että sopu on vihdoin löytynyt. Se tarkoittaa, että Saraiva pääsee huomenna töihin.

– Tuntuu kuin tämä lakko olisi kestänyt monta kuukautta, Saraiva huokaa.

Aamulla työmatkalla auton ratissa Saraivan olo on jännittynyt, mutta jollain tapaa juhlava. Hän tietää, että edessä on kova rutistus, sillä kahden viikon työnseisaus on aiheuttanut sekamelskan työmaalla. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä töihin on kiva palata.

Saraiva on aina viihtynyt työssään posteljoonina, mutta työtaistelun myötä mieleen hiipi epäilys oman työn ja työpanoksen merkityksellisyydestä.

– Kyllä siitä tulee todella pieni olo ihmisenä, että minut voidaan vain vaihtaa halvempaan työvoimaan. Tuntuu todella voimattomalta. Väkisinkin tulee mieleen, että elämmekö tosiaan luokkayhteiskunnassa, jossa pienipalkkaisia poljetaan ja johto saa tehdä mitä haluaa? Saraiva kysyy.

Suvi Saraiva haluaa löytää uuden työpaikan, jossa hän voi käyttää enemmän luovuutta. Harri Lehtikevari / Yle

SAK:n tutkimusasiantuntija Juntusen mukaan työn kuormittavuus kasvaa, jos työntekijä kokee, ettei tule kuulluksi työpaikallaan. Sen sijaan työhyvinvointi lisääntyy, kun ihminen pystyy itse vaikuttamaan asioihin työssään. Tällöin työntekijä on myös tuottavampi.

– Se on aivan ilmiselvää, kun talonpoikaisjärjellä ajattelee. On aivan eri asia olla käskytettävänä, kuin olla yhdessä tekemässä päätöksiä ja näkemässä, minkälainen merkitys omalla työllä on. Kun pystyy itse vaikuttamaan työhönsä, ihminen jaksaa paremmin ja se näkyy jopa sairauspoissaolojen vähäisyytenä, Juntunen sanoo.

Vaikka työriita ratkesi Suvi Saraivan kannalta onnellisesti, hän on valmistautunut ajatukseen, että samanlainen vääntö työehdoista saattaa olla edessä tulevaisuudessakin, vuoden tai kahden päästä. Silloin hän ei toivon mukaan ole enää töissä Postilla.

– Vaikka tykkään työstäni, niin minulle on tärkeää, että työnteolla on enemmän merkitystä. Haluaisin toteuttaa itseäni enemmän.

Perjantai-dokkari: Posteljooni Suvi nyt Areenassa.

