Presidentti Macron ajaa Ranskan ydinasetta osaksi EU:n puolustusta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on esittänyt EU-kumppaneilleen keskusteluja Ranskan ydinpelotteen roolista Euroopan turvallisuudessa. Ranska jäi unionin ainoaksi ydinasemaaksi Britannian erottua EU:sta.

Ranska näkee itsensä tämän vuoksi johtavassa asemassa Euroopan turvallisuudesta puhuttaessa.

– Ranskan elintärkeillä eduilla on nyt eurooppalainen ulottuvuus, sanoi Ranskan sotakorkeakoululla puhunut Macron.

Hän myös tarjoasi halukkaille EU-maille pääsyä mukaan Ranskan ydinkoeohjelmaan.

Hän vaati, että EU:n tulisi ajaa kansainvälistä asevalvontaa, jotta vältettäisiin ydinaseiden kilpavarustelu. Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinaseiden rajoitussopimuksista on voimassa enää New START, joka loppunee ensi vuonna.

Presidentti Macron ranskalaisen sukellusveneen vesillelaskutilaisuudessa viime vuonna. Romain Gaillard / AOP

Ranska uudistaa ydinasettaan

Ranskalla on arviolta 280 toimintakuntoista ydinkärkeä, joista suurin osa on sukellusveneissä olevissa ohjuksissa. Loput ovat lentokoneista laukaistavissa risteilyohjuksissa. Ydinohjuksilla varustettuja sukellusveneitä on neljä, joista yksi on jatkuvasti merellä valmiudessa.

Enimmillään Ranskalla oli yli 500 ydinasetta 1990-luvun alussa.

Ranska on aloittanut ydinaseensa modernisointiohjelman. Maan parlamentti on osoittanut 37 miljradia euroa ydinasepelotteen ylläpitoon vuosille 2019-2025.

Läntinen puolustusliitto Nato on nojannut ja nojaa edelleenkin Yhdysvaltain ydinasepelotteeseen. Ranskan ja Britannian ydinaseet ovat olleet sen lisänä, mutta kumpikin maa pitää niitä myös osana omaa kansallista puolustustaan.

Presidentti Macronin mukaan Ranskan ydinaseyhteistyö Britannian kanssa jatkuu brexitistä huolimatta.

Ranskan presidentti on jo pidemmän aikaa puhunut EU:n oman puolustuskyvyn puolesta.

Lähteet: AFP, AP, Reuters