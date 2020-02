Villikettuja vilisee nyt metsissä, mutta kettujahtiin ei ole tungosta – kokenut ketunmetsästäjä tietää, että kettu ei luovuta turkkiaan helpolla

Jorma O. Tarkka on käynyt kettumetsällä pojasta lähtien. Tälläkin kertaa jahdin voittaja painuu maan alle ja pelastaa nahkansa.

Ketunmetsästäjälle lumi maassa on kaikki kaikessa. Lumi paljastaa jäljet – ei vain ketun vaan myös suden.

Kettujahtipäivän alkajaisiksi Teuvan miehet ovat varmistelleet, ettei Luovankylän maastoissa kierrä susilaumaa. Aamuvarhaisella miehet ovat löytäneet metsätien ylittävät, tuoreet ketun jäljet. Kakkakikkareenkin se on jättänyt miehille merkiksi.

Susista ei näy jälkeäkään.

Metsästäjä Jorma O. Tarkka uskaltaa päästää suomenajokoiransa Paten ketun jäljille. Haukku alkaa heti ja koira pinkaisee melkoisella tuntivauhdilla ketun perään.

Muut metsästäjät ovat valmiina omilla passipaikoillaan, yhteyttä pidetään radiopuhelimilla ja koiran liikkeet näkyvät kunkin metsästäjän puhelimeen ladatusta sovelluksesta.

Pate järjestää metsästäjille heti alkajaisiksi yllätyksen: se juoksee takaisin omia jälkiään. Koiranomistaja pyörittää päätään.

– Tällaista ei ole koskaan tapahtunut: täysi fiasko, Jorma Tarkka harmittelee, mutta pian Pate saadaan uudelleen ketun jäljille.

Kettumetsällä koiran ajoa seurataan näppärästi puhelimeen ladattavasta sovelluksesta. Päivi Rautanen / Yle

“En ehtinyt kissaa sanoa”

Kettujahti on päättyä, ennen kuin se pääsee kunnolla edes vauhtiin. Passissa seisova Urmas Pollari kääntää päätään ja siinä se seisoo kettu tiellä, muutaman kymmenen metrin päässä.

– En ehtinyt kissaa sanoa, kun se oli jo poissa. Ei vanha mies ehdi. Pitää olla tosi kätevä, että onnistuu.

Mollaavatkohan jahtikaverit, kun päästit ketun livahtamaan?

– Sellaista leikkimielistä sanailua saattaa tulla, mutta kyllä he itse tietävät. Meille jokaiselle tämä on sattunut.

Pieni selityksen paikka vielä.

– Oli niin tiheä kuusikko. Jos olisi ollut harvempi metsä, niin näkisi vähän aikaisemmin, kun kettu vilahtaa, Urmas Pollari miettii, mikä meni pieleen.

Pate ajaa väsymättä kettua. Passimiehet vaihtavat paikasta toiseen, mutta kettu päätyy eri suuntiin kuin metsästäjät otaksuvat sen menevän.

Jukka Tarkka patistaa radiopuhelimella miehiä kokoontumaan niin sanottuun Laukkuristeykseen: nuotion ja makkaranpaiston vuoro.

– Söin kyllä aamulla tarpeeksi kaurapuuroa, Jukan isoveli Jorma Tarkka tuumaa, mutta ryhtyy nuotion tekoon.

Vitonen turkista

Jorma Tarkka on metsästänyt kettuja nuoresta pojasta lähtien. Kettumetsälle häntä ajaa metsästyksen haastavuus. Kettu on maineensa mukaisesti ovela ja arvaamaton liikkeissään.

– Kettu ei helpolla anna turkkiaan.

Vuosikymmeniä sitten raha saattoi motivoida kettumetsälle, mutta ei enää.

– Markka-aikana yhdestä ketunnahasta maksettiin jopa 200–250 markkaa. Nyt siitä saa viisi euroa, Jorma Tarkka vertaa.

Jorma Tarkan motto metsästyksessä on se, että kaikki mikä ammutaan myös käytetään, eli kettu päätyy aina nyljettäväksi. Tarkan varastoissa on tälläkin hetkellä useita kymmeniä ketunnahkoja. Aiemmin hän on muun muassa teettänyt nahoista itselleen ja vaimolleen kettuturkin.

– Minulla on kolme tytärtä, mutta heille eivät kettuturkit kelpaa. Ehkä teetän näistä sängynpeiton.

Tarkka kertoo, ettei häntä yhtään hävetä kulkea kylänraitilla kettuturkki päällä – tosin talvikelit ovat viime vuosina olleet niin leutoja, ettei turkille juuri ole ollut pakkasen puolesta käyttöä.

Tarkka ei myöskään ole saanut kritiikkiä harrastuksestaan.

– Ei mun kohdalle ole tullut. Meillä päin ketunmetsästys hyväksytään.

Kettu jätti teuvalaiselle jahtiporukalle selvät merkit itsestään. Päivi Rautanen / Yle

Kettuja on nyt runsaasti, jahtiporukkoja harvakseltaan

Jorma Tarkka arvioi kettukannan runsaaksi ja samaa sanotaan Suomen riistakeskuksesta. Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi huomauttaa, että kettujen määrä kulkee käsi kädessä myyrien määrän kanssa.

– Kettuja on nyt erityisen paljon. Kettu on sopeutuvainen eläin, joka on hyötynyt monista ihmisen toimista ja runsastunut myös tämän vuoksi, Nurmi arvioi.

Teuvan ketunmetsästäjät huomauttavat, että runsastuessaan kettu verottaa muun muassa seudun lintukantaa.

Jarkko Nurmen mukaan kettua metsästetään monin eri tavoin, muun muassa loukuilla ja houkuttelupyynnillä. Teuvan jahtiporukan kaltaisia ketunmetsästäjiä ei ole mitenkään suuria määriä, maltillisesti kuitenkin.

– Pohjalaispitäjistä löytyy arviolta joka kunnasta viidestä kahdeksaan tällaista ketunmetsästykseen erikoistunutta porukkaa. Heillä on spesiaalikoirat koulutettu juuri ketun jäljille. Ne eivät lähde ajamaan takaa jänistä silloin, kun ollaan kettumetsällä, Nurmi tarkentaa.

Teuvan miesten jahtaama kettu hakeutui turvaan ojan viereisen maapenkan luolastoon. Päivi Rautanen / Yle

Loppunäytös maan alla

Passiin jääneeltä tulee kesken makkaranpaiston ilmoitus, että Pate-koira on ajanut ketun Peränevalle ojan viereiseen penkkaan maan alle.

– Niin kiire ei ole, etteikö makkaroita ehditä ensin syömään, Jukka Tarkka huomauttaa nuotiolta.

Pate on juossut yli 20 kilometriä. Seuraavaksi se pääsee huilaamaan ja Jorma Tarkan terrieri Santeri aloittaa työt.

Santeri syöksyy maan uumeniin johtavaan aukkoon ja tulee toiselta laidalta ulos, syöksyy jälleen uuteen aukkoon ja on vähällä juuttua seuraavaan. Se haukkuu maan alla luolastossa kettua, joka on ilmiselvästi päässyt koiraa karkuun paikkaan, minne tämä ei mahdu.

Tarkka on lähes varma, että Santeri on ketun eikä jonkun muun eläimen jäljillä.

– Kyllä kettu siellä on, mutta joskus on toki ollut supikoira ja mäyräkin, Jorma Tarkka tuumaa.

Kettu oli ovelampi

Ketun luolasto on hankalassa paikassa.

– Tämä on haastava paikka. Nyt on oltava varovaisia, ettei vaan ammuta toisiamme, Jorma Tarkka varoittaa varmuudeksi kokenutta jahtiporukkaansa.

Aika kuluu. Kettua ei ilmaannu.

Yli viiden tunnin jahtipäivän jälkeen Jukka Tarkka komentaa porukkaa ottamaan panokset pois haulikoista. Kettu voitti!

– Nyt lähdetään makoolle. Nähtiin millainen on repolainen, Jukka Tarkka virnistää.

Isoveljeä harmittaa enemmän.

– Kyllä se vähän ottaa päähän. Kettu oli ovelampi, ei voi mitään, Jorma Tarkka päättää helmikuisen kettujahtipäivän.

Paten, Santerin, Tarkan veljesten ja Urmas Pollarin kanssa kettujahtiin osallistuivat Harri Teirilä, Veli-Matti Laitala ja Kari Harjula.