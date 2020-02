Syyrian Idlibistä lähdössä pakosalle puoli miljoonaa ihmistä – Turkki ja Venäjä puivat pakolaiskriisiä ja keskinäistä sodankäyntiään

Venäjän edustajat saapuvat tänään perjantaina Turkkiin neuvottelemaan Syyrian Idlibin tilanteesta. Asiasta kertoo Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu.

Syyrian armeija on Venäjän joukkojen tukemana pommittanut Syyrian kapinallisten viimeistä hallussaan olevaan aluetta, Idlibiä kuukausien ajan. Viime päivinä taistelut ovat kiihtyneet.

Syyrian hallituksen joukot ovat rajujen yhteenottojen jälkeen ottaneet haltuunsa Saraqebin kaupungin Idlibin itäosassa.

Saraqeb on Idlibin alueen ehkä tärkein strateginen kohde, koska se on kolmen valtatien risteys. Kaupungin halki kulkee valtatie M5, joka yhdistää etelässä pääkaupungin Damaskuksen ja Homsin suurkaupungin Syyrian pohjoisosassa sijaitsevaan Aleppoon. M5 liittyy Saraqebissä M4-tiehen, joka kulkee Välimeren rannalla sijaitsevan Latakiaan.

Turkki mukana yhteenotoissa

Turkin joukot ovat olleet mukana Saraqebin taisteluissa. Turkki on antanut tukeaan Syyrian kapinallisille. Turkki on myös valvonut vuonna 2017 perustettua niinsanottua Idlibin de-eskalaatioaluetta, jonka tarkoituksena on estää sisällissodan leviäminen Idlibiin.

Käytännössä de-eskalaatioalueella on ollut vain vähän vaikutusta. Turkilla on kuitenkin ollut Idlibin alueen rajoilla kymmenkunta vartiopistettä, joihin on sijoitettuina turkkilaisia sotilaita.

Syyrian joukot ovat vallanneet jo osan vartiopisteistä. Saraqebin lähellä ollut vartiopiste joutui alkuviikosta sodan jalkoihin. Turkin sotilaat tulittivat raskailla aseilla syyrialaisia ja venäläisiä joukkoja, joiden sotilaita kuoli yhteenotossa.

Turkin hallitus painottaa edelleen, että Idlibin de-eskalaatioalueen rajat on säilytettävä, kertoo hallitusta lähellä oleva turkkilainen Hürriyet Daily News -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

Massoittain pakolaisia

Idlibin alueen taistelut ovat pakottaneet yli 550 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Avustusjärjestöt vetoavat sotiviin osapuoliin, koska liikkeellä on massoittain pakolaisia talvisissa olosuhteissa.

Pelkästään Saraqebin kaupungissa asui ennen sotaa noin 110 000 ihmistä. Nyt kaupunki on autiona.

Turkin ja Venäjän edustajat yrittävät tapaamisessaan keksiä keinoja Idlibin sotatilanteen ja pakolaisongelman lievittämiseksi.

Lähteet: Reuters, AP, AFP