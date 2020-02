Emma-palkinnot jaetaan tänään – näistä asioista gaalassa kohistaan

Emma-gaala on tällä kertaa ollut etukäteen useamman kohun keskellä.

Kotimaisen musiikkialan parhaimmistoa palkitaan Emma-gaalassa jo 34. kerran. Illalla Helsingin areenassa järjestettävässä juhlassa palkintoja jaetaan yli 20 kategoriassa.

Vaikka luvassa on tähtiloistetta ja näyttäviä esityksiä, Emma-gaalan ympärillä on riittänyt ennakkokuohuntaa aiempia vuosia enemmän.

Maustetytöt-kohu

Maustetytöt eli siskokset Kaisa (vas) ja Anna Karjalainen

Etukäteen suurin puheenaihe on ollut viime vuoden menestynein tulokas Maustetytöt. Anna ja Kaisa Karjalaisen duo jäi ilman ehdokkuutta Vuoden tulokas -kategoriassa rasistisen ilmauksen takia. Myöhemmin Maustetytöt pyysi anteeksi n-sanan käyttöä Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Maustetytöt ovat kuitenkin ehdolla Kriitikon valinta -kategoriassa. Saapuvatko vähäeleiset siskokset gaalaan ollenkaan?

Pyhimys boikotoi

Pyhimys voitti vuoden 2019 Emma-gaalassa kuusi palkintoa.

Viime vuonna Emma-gaalassa pöydän putsannut räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala boikotoi juhlia tällä kertaa. Syynä on se, että hänen tuottamansa, vuosi sitten menehtynyt 21-vuotias räppäri MKDMSK eli Atte Toikka jäi ilman palkintoehdokkuuksia. Siitäkin huolimatta, että nuoren artistin kappaleet ovat striimanneet miljoonia kertoja.

– En ole menossa Emma-gaalaan edustamaan. En voi juhlia siellä, jos on tällainen epäoikeudenmukaisuus olemassa, Pyhimys kertoi MTV:lle (siirryt toiseen palveluun).

JVG:n ikuinen vappu jatkuu?

Rap-duo JVG eli Jare ja VilleGalle

Emma-gaalassa riittää jännitettävää ainakin artisteille itselleen. Tänä vuonna eniten ehdokkuuksia on kahminut JVG, joka on ehdolla kuuden palkinnon saajaksi. Duo on Spotify-kuningas kotimaisessa musiikissa ja vain vajaa vuosi sitten julkaistu Ikuinen vappu -biisi nousi viime vuosikymmenen soitetuimpien kappaleiden joukkoon. Olisi ihme, jos Jare ja VilleGalle poistuisivat gaalasta ilman yhtään pystiä.

"Emma-gaalan voisi räjäyttää"

Kake Randelinin Avaa hakas voitti Vuoden iskelmä -palkinnon ensimmäisessa Emma-gaalassa vuonna 1983.

"Musiikkialan selkääntaputtelutilaisuus", "vain kaupallisesti menestynyt musiikki palkitaan" ja "vuodesta toiseen samat voittavat". Emma-gaalaan liittyvää arvostelua on ollut varmasti aina, mutta viime vuosina arvostelu palkintojuhlaa kohtaan on kiihtynyt.

Arttu Seppänen kirjoitti Soundin kolumnissa (siirryt toiseen palveluun), että koko gaala on yhdentekevä, sillä se ei ole lähelläkään totuutta suomalaisesta musiikkivuodesta. Hänen mielestään juhlan voisi kuvainnollisesti räjäyttää.

Emma-gaalan on viime vuosina järjestänyt Nelonen Media, joka on pikkuhiljaa kasvattanut rooliaan Suomen pienillä musiikkimarkkinoilla. Vuosi sitten gaalassa kohistiin Iltalehden jutusta (siirryt toiseen palveluun), jossa tuotiin esiin Nelonen Median käyttämää valtaa. Asiasta kirjoitti myös YleX.

Antti Tuisku

Antti Tuisku

Emma-gaalan "yllätysesiintyjä" on perjantaina uuden Valittu kansa -albuminsa julkaissut Antti Tuisku. Hänen uusin levynsä leikittelee uskonnollisella tematiikalla, mikä nosti sopivasti kierroksia ja kiinnostusta juuri ennen gaalaa.

Tuiskun esitys todennäköisimmin päättää juhlat ja artistin tietäen luvassa on varmasti illan näyttävin show, josta puhutaan jälkikäteen.

Lue myös: Antti Tuisku ratsastaa nyt uskonnolla – laulaja kritisoi musiikillaan tapauskovaisuutta ja tekopyhyyttä