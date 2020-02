Metsäteollisuuden kiky-kiistaan odotellaan sovintoesitystä – neuvottelut jatkuvat taas eilisen 16 tunnin jälkeen

Paperi- ja sellutehtaiden 17 000 työntekijää on ollut lakossa lähes kaksi viikkoa.

Paperi- ja sellutehtaiden 17 000 työntekijää on ollut lakossa lähes kaksi viikkoa. Paulus Markkula / Yle

Metsäteollisuuden työehtosopimusta yritetään rakentaa jälleen valtakunnansovittelijan toimistossa.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala sanoi neuvottelujen alussa, että hänellä on "kovat odotukset tälle istunnolle".

Metsäteollisuus ja Paperiliitto hakivat yhteisymmärrystä eilen kuusitoista tuntia kestäneissä neuvotteluissa ja tänään klo 14 neuvottelijat kokoontuivat jälleen valtakunnansovittelijan pitkän pöydän ääreen.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoi ennen kokousta, että tapaamiselta "odotetaan jälleen paljon". Ainakin Vanhalan odotuksissa on myös sovintoesitys.

– Oletan, että sovittelija varmaan ottaa oman roolinsa, Vanhala muotoili Ylen haastattelussa.

Myös Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén tuntuu pitävän sovintoesityksen antamista mahdollisena, sillä hänen mukaansa "pöydässä on paljon palikoita" sopimuksen löytämiseksi.

– Esityksen antaminen on täysin sovittelijan arviosta kiinni. Meillä on paljon elementtejä, jolla tämä saataisiin ratkaistua, mutta erimielisyyttäkin on, Hollmén sanoi.

Tähän saakka sovittelija on seurannut, pystyvätkö osapuolet löytämään neuvottelutuloksen keskenään.

Metsäteollisuus ry jätti eilisten, yöhön saakka venyneiden neuvottelujen jälkeen Paperiliitolle oman sopimusehdotuksensa ja Hollménin mukaan siihen palataan tänään.

Kemian jälkeen kikyn säilyttäminen entistä vaikeampaa

Kemianalan eilen tekemästä sopimuksesta on odotettu vauhtia myös metsäteollisuuden sopimuksiin. Ainakin työntekijäpuolella katsotaankin, että sopimuksesta tuli yksi "uusi tolppa" neuvotteluihin myös metsäteollisuudessa.

– Eilinen paalu oli sellainen paalu, että vaikea kuvitella sen jälkeen, että kikytunnit jäisivät enää kenenkään sopimukseen, Vanhala sanoi.

Metsäteollisuuden tavoitteissa kustannuskilpailukyvyn parantaminen on kuitenkin keskeisin tavoite.

– Metsä haluaa kustannuskilpailukykyä parantavan sopimuksen ja tehtaat toimimaan, Hollmén tiivistää.

Paperiliiton julistamassa lakossa on 17 000 työntekijää. Jos sopimusta ei saada sitä ennen, kolmas lakkoviikko on alkamassa ensi maanantaina.

Työnantajan työsulku on puolestaan alkamassa maanantaina kahdessatoista paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden tuotantolaitoksessa.

Mekaaninen metsäteollisuus jonossa

Metsäteollisuuden Hollménilla työt valtakunnansovittelijan pöydän ääressä jatkuvat myös maanantaina, jolloin käsitellään sahojen ja muun mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta Teollisuusliiton kanssa.

Tänään Hollmen totesi, että mekaanisen metsäteollisuuden sopimusta on vaikea saada aikaan, ennen kuin Paperiliiton kanssa on päästy sopimukseen.