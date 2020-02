Valvontakuvat paljastivat hengenvaarallista toimintaa – lapsiperheet ja lenkkeilijät oikovat kielletyn ratatyömaan läpi

Luumäki–Imatra-ratatyömaan alueella on törmätty toistuvasti ilkivaltaan ja vaaralliseen alueelle tunkeutumiseen.

Suuri rautatietyömaa näkyy vahvasti Luumäelle Imatralle asti, kun Helsingistä Joensuuhun kulkevalle Karjalanradan tehdään peruskorjausta. Lappeenrannan ja Imatran välille tulee 19 kilometriä uutta kaksiraiteista rataosuutta ja samalla Luumäen ja Lappeenrannan välille tehdään rautatien perusparannus.

Uudelle rataosuudelle valmistuu 12 uutta siltaa. Lappeenrannan kaupungin keskustan lähistöllä olevan Saimaan kanavan kohdalla rakentajat ovat toistuvasti törmänneet ilkivaltaan ja työmaa-alueelle tunkeutumiseen.

Työmaalla on havaittu nuoria, lenkkeilijöitä ja aikuisia lastensa kanssa. Havainnot ovat tallentuneet valvontakameroihin.

– Työmaalla ei saa oleilla, eikä sen poikki saa koskaan oikoa. Rautatien ylittäminen muualta kuin tasoristeyksistä on asiatonta liikkumista ratalinjalla ja siten lain mukaan rangaistava teko, projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Luumäki-Imatra-ratahankkeesta sanoo.

Työmaalla ei saa liikkua, sen kautta ei saa oikoa tai sen rakenteissa kiipeillä. Pahimmillaan alueella tunkeutuminen voi olla hengenvaarallista tai tuoda sakot. Kare Lehtonen/Yle

Sillalla kiipeilyä ja ilkivaltaa

Työmaa-alue jatkuu Saimaan kanavan läheisyydessä parin kilometrin verran. Alueen läpi pääsee kulkemaan merkittyjä reittejä pitkin. Merkityt reitit ovat katettuja, sillä alueella on vaara saada tavaraa niskaansa.

Työmaa-alueelle tunkeutumisen lisäksi rautatien rakennustyö on kokenut myös ilkivaltaa. Vielä pystyttämisvaiheessa oleviin meluesteisiin on maalattu suuria graffiteja ja lisäksi kanavasillan rakenteissa on kiipeilty.

— Valitettavasti on havaintoja, että sillan päädyssä on käyty pyörähtämässä ja on menty jopa tukien sisälle sillan rakenteisiin, projektipäällikkö Joonas Hämäläinen kertoo.

Projektipäällikkö Hämäläinen muistuttaa, että työmaa-alueella on myös runsaasti vaaranpaikkoja, joita ulkopuoliset eivät osaa varoa.

Työmaalla on kaivantoja, jotka ovat vaarallisia, vaikka ne onkin eristetty kevytaidoin. Toinen hyvä esimerkki työmaan vaarallisuudesta on uuden sillan päällä oleva sääsuoja, josta putoilee lunta alas. Lumi voi olla kelistä riippuen jäistäkin, Hämäläinen sanoo.

Uusi silta valmistuu vanhan viereen. Kare Lehtonen/Yle

7 syytä, miksi radalla ei saa liikkua