Irlanti äänestää tänään parlamentista – Voiko terroristijärjestö IRA:n poliittinen siipi Sinn Féin nousta maan johtoon?

DublinMary Lou McDonald ja hänen johtamansa kansallismielinen Sinn Féin ovat matkalla historialliseen vaalitulokseen tänään lauantaina pidettävissä Irlannin parlamenttivaaleissa.

McDonald on johtanut kaksi vuotta puoluetta, joka ponkaisi mielipidetiedusteluiden johtoon kuluneella viikolla. Nopea suosion nousu on ollut kaikille yllätys, myös Sinn Féinille.

– Me toivomme, että saamme mahdollisuuden todistaa kansalaisille, että ajamme kaikkien etuja, sanoi Mary Lou McDonald lehdistölle tavatessaan äänestäjiä torstaina Dublinin keskustassa.

Sinn Féin teki surkean tuloksen euro- ja paikallisvaaleissa, mutta nyt on toinen ääni kellossa.

Keskiviikkona useat tuhannet lastenhoitajat marssivat paremman palkan ja työehtojen puolesta. Suurin osa Dublinin kadulle lähteneistä hoitajista oli nuoria naisia, joiden tuntipalkka lähentelee 9,80 euron minimituntipalkkaa.

– Menon täytyy muuttua, sanoi 31-vuotias Áine McNamara, joka kertoo äänestävänsä nyt ensimmäistä kertaa Sinn Féiniä.

Hänen äitinsä Nessa on äänestänyt puoluetta ikänsä, sillä hän tukee myös Irlannin yhdistämistä.

Lastenhoitaja Áine McNamara (toinen oikealta) ja hänen äitinsä Nessa (kolmas oikealta) päättivät lähteä marssimaan työntekijöiden oikeuksien puolesta. Äänensä he antavat Sinn Féin -puolueelle. Susanna Turunen / Yle

Keskustaoikeistolaiset hallituspuolueet ovat finanssikriisin jäljiltä keskittyneet talouskasvuun, ja säästötoimet ovat heijastuneet palkkoihin, veroihin, rakentamiseen ja hyvinvointiin.

Áine McNamara uskoo, että Sinn Féin saisi palkat nousuun ja sosiaaliedut kohdalleen. Hän uskoo puolueen myös muuttuneen ja väkivallan jääneen historiaan.

Sinn Féin on iskenyt hallituksen epäonnistumisiin. Maassa on huutava asuntopula, vuokrat ovat nousseet työläisten ulottumattomiin ja jonot sairaalapalveluihin ovat pitkät.

– Sinn Féin on jo nyt tehnyt paljon, ehdokkaat ovat laskeutuneet kansan pariin ja todella kuuntelevat ja välittävät, sanoi Nessa McNamara.

Tuhannet lastentarhan opettajat ja hoitajat tukkivat keskiviikona Dublinin keskustan mielenosoitusmarssillaan parempien palkkojen ja sosiaalietujen puolesta. Susanna Turunen / Yle

Ideologia vasemmalta, toimintavat äärioikeistolta?

Sinn Féin -puolue on ollut olemassa Irlannin tasavallan alusta alkaen. Se on ollut mukana itsenäisyyssodassa Britanniaa vastaa, sisällissodassa vastustamassa Irlannin jakoa ja lopulta mukana taistelemassa yhdistyneen Irlannin puolesta.

Mutta äänestäjiä on karkottanut puolueen läheinen suhde terroristijärjestö IRA:han, joka organisoi verisiä iskuja Pohjois-Irlannissa ja Britanniassa 70-, 80- ja 90-luvuilla.

Äänestäjät punnitsevat mielessään kumpi ratkaisee, politiikka vai historia.

– Aseelliseen taisteluun ei ole enää mitään syytä, sota on ohi. Nyt tehdään töitä demokraattisin keinoin, vakuutti McDonald kampanjatilaisuudessa.

Vaalien alla esille on noussut 13 vuotta vanha murha Pohjois-Irlannissa, jossa nuori miesuhri oli ajautunut riitoihin IRA:n paikallisten päällikköjen kanssa. Tutkinnan alla on myös IRA:n pommi-iskuyritys laivalle, joka oli matkalla Pohjois-Irlannista Britanniaan brexit-päivänä.

Dan O´Brian, Irlannin kansainvälisten ja Eurooppa-asioiden instituutista pitää Sinn Féiniä demokratian vastaisena puolueena, jota voi verrata eurooppalaisiin äärioikeistolaisiin kansallispuolueisiin.

Dan O´Brien Irlannin kansainvälisten ja Eurooppa-asioiden instituutista varoittaa nostamasta Sinn Féiniä hallitukseen. Susanna Turunen / Yle

Vaikka Sinn Féin on vasemmalla poliittisesti, on sen toimintatavat verrattavissa äärioikeistoliikkeisiin, joiden keinoihin kuuluu väkivalta, sanoo Dan O´Brien.

O´Brienin mielestä olisi outoa hyväksyä Sinn Féin hallitukseen, sillä puolueen avoin strategia on ollut heiluttaa yhtäällä äänestyslippua ja toisaalla asetta. IRA on yhä olemassa ja Sinn Féin on yhä kiinteästi suhteessa terrorijärjestöön, arvioi O´Brien.

Kenestä hallituskumppani?

Sinn Féin on vuosia yrittänyt karistaa IRA-leiman tässä kuitenkaan täysin onnistumatta. Koska puolue ei ole milloinkaan selvästi irtisanoutunut IRA:n väkivaltaisista teoista ja koska puolueessa on terroristijärjestön entisiä jäseniä, on epäluulo puoluetta kohtaan tasavallan puolella Irlannissa laajaa.

Fine Gael ja Fianna Fáil, pääministeripuolue ja sen tukipuolue, ovat ilmoittaneet jo etukäteen, että hallitusyhteistyö Sinn Féinin kanssa ei ole mahdollista.

Historiallisesti Sinn Féin on aina saanut vaaleissa mielipidemittauksia huonomman tuloksen. Jos se jostain kumman syystä yltäisikin ennustettuun 25 prosentin osuuteen äänistä, on pääministeripuolueen asema silti mahdoton.

Puolueella ei ole tarpeeksi ehdokkaita eikä yhteistyöhalukkaita kumppaneita. Mahdollisuus hallitukseen voi silti avautua, jos vaalitulos aiheuttaa muille puolueille suuria poliittisia paineita.

