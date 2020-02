Postin uusi toimitusjohtaja: Kirjeiden jakelukustannuksissa alueiden välillä jopa monikymmenkertaisia eroja

– Meitä on 22 000 postilaista. Yhdessä uudistamme Postin 2020-luvulle, sanoo Postin toimitusjohtajaksi valittu Turkka Kuusisto.

– Meitä on 22 000 postilaista. Yhdessä uudistamme Postin 2020-luvulle, sanoo Postin toimitusjohtajaksi valittu Turkka Kuusisto. Toni Määttä / Yle

Postin toimitusjohtajan Turkka Kuusiston mukaan kirjepostin jakelun kannattavuus vaihtelee eri puolilla Suomea voimakkaasti.

– Kirjepostin volyymikehitys on Suomessa ennennäkemättömän nopeasti laskevaa. Yli kymmenen prosentin vauhtia volyymit laskevat. Sehän tarkoittaa sitä, että joka viiden vuoden välein jakajan reppu puolittuu, Kuusisto laskee.

– Samaan aikaan, kun ymmärretään Suomen pitkät etäisyydet ja harveneva maaseutu, niin siellä ajellaan välillä aika pitkiä etäisyyksiä tämän tyhjenevän repun kanssa, hän jatkaa.

Liiketoiminnan näkökulmasta tämä on ongelmallista.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että jakelukustannusten ero per jaettu kirje saattaa olla monikymmenkertainen Helsingin kantakaupungissa verrattuna haja-asutusalueen maaseutuun, toteaa Kuusisto.

Kuusisto tuli valituksi Postin toimitusjohtajaksi hoidettuaan sitä ennen tehtävää väliaikaisesti. Paikka vapautui lokakuun alussa aiemman toimitusjohtajan Heikki Malisen irtisanouduttua.

Tuuliselle paikalle useita hakijoita

Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan mukaan toimitusjohtajan tehtävään oli tarjolla useita korkeatasoisia ehdokkaita. Kuusiston valintaa puolsivat muun muassa hänen aiemmat näyttönsä Postin tehtävissä.

– Päädyimme Turkka Kuusistoon sen johdosta, että hän pärjäsi erinomaisesti ulkopuolisia kandidaatteja vastaan ja heidän kanssaan. Sen lisäksi hänellä on selkeä näyttö siitä, että hän on johtamiskykyinen, saa tuloksia aikaan ja osaa suhtautua tulevaisuuden asioihin avoimin silmin.

Postin hallitukseen puheejohtajan Markku Pohjolan (oik.) mukaan viime syksyn työmarkkinatilanne oli nyt toimitusjohtajaksi nimitetylle Turkka Kuusistolle näytön paikka. Toni Määttä / Yle

Pohjola kehuu myös Kuusiston ihmissuhdetaitoja sekä onnistumista väliaikaisessa tehtävässä.

– Hän selvisi tuosta näytön paikasta väliaikaisena toimitusjohtajana syksyllä, aika lailla pyörteisissä olosuhteissa.

Entä millainen on hänen palkkionsa ja miten on sovittu toimittavan, jos tiet erkanevat?

– Turkka Kuusiston kuukausipalkka on 37 500 euroa. Sopimuksessa on normaali valtionyhtiöitä koskeva irtisanomismenettely, jonka irtisanomisaika on molemmilta puolilta kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, hänelle maksetaan kuuden kuukauden irtisanomiskorvaus, vahvistaa Pohjola.