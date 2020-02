Noin 200 peruttua lentoa, Kiinan-lentojen työntekijöille tarjolla vapaaehtoisia vapaita – koronavirus kurittaa Finnairia, näin yhtiö varautuu

Kiina on Finnairin tärkein markkina kotimaan ja Japanin jälkeen. Yhtiöllä on tavallisesti lentoja kuuteen Kiinan kaupunkiin. Ne ovat nyt katkolla.

Kiina on Finnairin tärkein markkina kotimaan ja Japanin jälkeen. Yhtiöllä on tavallisesti lentoja kuuteen Kiinan kaupunkiin. Ne ovat nyt katkolla. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Yli 30 000 tartuntaa ja satoja kuolleita: Kiinan koronaviruksen pelko on piinannut markkinoita ja tavan tallaajia koko alkuvuoden, ja vauhti vain kiihtyy.

Kymmenet lentoyhtiöt ympäri maailmaa ovat keskeyttäneet Kiinan-lentonsa, ja myös Finnair on perunut noin 200 lentoa.

Yhtiö päätti vuotensa vahvasti, mutta uhkaako virus kuluvaa vuotta?

Kysyimme toimitusjohtaja Topi Mantereelta viisi kysymystä tilanteesta.

Kiina on Finnairin tärkeimpiä markkinoita, mutta nyt koko alkuvuoden lennot jäävät lentämättä. Miten iso taloudellinen isku tämä on yhtiölle?

– Jos lentokeskeytykset jatkuvat maaliskuun loppuun asti, sillä on suhteellisen rajallinen merkitys meidän liiketoimintaamme. Nämä kiinalaisen uudenvuoden jälkeiset viikot ovat tyypillisestikin kaikkein hiljaisinta aikaa vuodessa, ja sen vuoksi kannattavuusvaikutus on aika rajallinen.

Mitä jos tilanne jatkuu maaliskuun yli?

– Sitten vaikutukset ovat suuremmat. Isossa kuvassa koronavirustilanne on kuitenkin väliaikainen juttu. Viruksella on pieni vaikutus tämän vuoden lentoliikenteen kasvuun globaalisti, mutta lentoliikenneala on kasvun ala. Aikaisemmat kokemukset viittaavat siihen, että tällaisten asioiden vaikutus on väliaikainen.

Hongkongissa Cathay Pacific -yhtiö laittoi alkuviikolla lähes koko henkilöstönsä pakkolomalle, kun virus perui lennot. Joutuuko Finnair turvautumaan lomautuksiin?

– Meillä katsotaan rauhassa miten tilanne kehittyy. Tällä hetkellä sellaisille työntekijöille, jotka normaalisti lentäisivät nyt Kiinaan, tarjotaan vapaaehtoisia vapaita tai toteutetaan koulutuksia.

Finnair on tähän mennessä perunut noin 200 lentoa. Nousevatko lippujen hinnat viruksen aiheuttamien tappioiden vuoksi?

– Lippujen hinnat määräytyvät viime kädessä kilpailussa markkinoilla, enkä näe koronaviruksella olevan suoraa painetta niihin. Pitkällä aikavälillä hintoihin vaikuttaa enemmän kestävämpään ilmailuun siirtyminen, sillä esimerkiksi biopolttoaineet ovat normaalia kerosiinia kalliimpia.

Varjostaako koronavirus kuluvaa vuotta?

– Lyhyellä aikavälillä koronavirustilanne varmasti heikentää näkymiä, mutta viime vuonna Finnairin kasvu jatkui ja matkustajamäärät kasvoivat. Uskon, että hyvä veto Euroopan-liiketoiminnassa jatkuu edelleen.

