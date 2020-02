Etelämantereella tehtiin lämpöennätys – Yli 18 asteen lämpö sulattaa jäätiköitä vauhdilla

Argentiinalainen mittausasema on havainnut korkeimman lämpötilan, mitä Etelämantereella on nykyaikaisin laittein koskaan mitattu. Tilastot alkavat vuodesta 1961.

18,3 asteen lämpötila mitattiin Esperanzan mittausasemalla Etelämantereen niemimaalla. Asiasta kertoo Argentiinan ilmatieteellinen laitos ja siitä uutisoi brittiläinen The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️



Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) 6. helmikuuta 2020

Edellinen Etelämantereen lämpöennätys oli maaliskuulta 2015. Tuolloin mitattiin 17,5 asteen lämpötila.

Lehden haastattelema Uuden-Seelannin Wellingtonin yliopiston ilmastotutkija James Renwick sanoo, että mittaustulos tarkistetaan. Hän sanoo kuitenkin, että mittausasema on hyvin hoidettu, eikä ole mitään syytä epäillä, että tulos olisi virheellinen.

Hän pitää hämmästyttävänä, että edellisestä lämpöennätyksestä on vain viisi vuotta, ja uusi ennätys on lähes asteen korkeampi.

– Se on merkki lämpenemisestä, joka on siellä paljon nopeampaa kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin.

Etelä-Amerikkaa kohti suuntautuva Etelämantereen niemimaa on yksi alueista, joilla maapallon ilmasto lämpenee nopeimmin. Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n (siirryt toiseen palveluun)mukaan niemimaan ilmasto on lämmennyt viimeisten 50 vuoden aikana noin kolme astetta, kun globaalisti lämpötilat ovat nousseet keskimäärin yhden asteen.

Käytännössä kaikki Etelämantereen niemimaan jäätiköt ovat sulamassa.

Nyt havaittu lämpöennätys näyttää liittyvän Esperanzan alueella viime päivinä vallinneeseen säähän. Voimakas luoteistuuli puhaltaa alas pitkin vuorenrinteitä. Hetkellinen sääilmiö yhdistettynä globaaliin lämpenemiseen on saanut aikaan ennätyksellisen lämpötilan, Renwick selittää.

– Tämä ennätys on mitattu vain yhdeltä mittausasemalta, mutta se on linjassa sen kanssa, mitä on havaittu muualla. Tämä on jälleen lisätodiste, että planeetta lämpenee ja saamme yhä lisää lämpöennätyksiä, mutta kylmyysennätyksiä yhä harvemmin, sanoo Australian kansallisen tiedejärjestön CSIRO:n valtameritutkija Steve Rintoul.

Etelämantereella mitattiin heinäkuussa 1983 matalin lämpötila, mitä maapallolla on koskaan mitattu. Neuvostoliittolaisella Vostok-asemalla lämpötila laski 89,2 asteeseen.