Onko amerikkalainen häivehävittäjä hintansa arvoinen? Viisi kysymystä tänään Suomessa testattavasta F-35:stä

F-35 Lightning II Satakunnan lennoston kentällä Pirkkalassa. Petteri Bülow / Yle

Vauhti kiihtyy ja panokset kovenevat Suomen mittavassa hävittäjäkaupassa. Amerikkalainen Lockheed Martin teki maanantaina selväksi, että se on tosissaan mukana kilpailussa.

Tosin lentokonevalmistaja sai tuotua Satakunnan lennoston tukikohtaan Pirkkalaan vain kaksi konetta. Suomalaisten testattavaksi piti tulla neljä konetta, mutta kaksi jäi Yhdysvaltoihin ilmatankkauskoneeseen tulleen vian takia.

Pirkkalaan tulleet kaksi konetta eivät myöskään nousseet maanantaina ilmaan lentäjien lepoajan vuoksi.

Valmistaja Lockheed Martinin on kuitenkin päättänyt todistaa suomalaisille asiantuntijoille, että nyt koelentäjien käsissä on maailmanluokan hävittäjä. Markkinoinnin vetoapua antoi myös Yhdysvaltain suurlähetteliläs Robert Pence, joka kiitteli maanantaina Lockheed Martinin PR-tilaisuudessa Suomea Euroopan turvallisuuden rakentamisessa.

Myyntipuheissa F-35 on brändätty kilpailun ainoaksi tutkassa näkymättömäksi häivekoneeksi. Mutta onko puheille katetta?

Suomen hävittäjähankeen (HX-hankkeen) johtaja, eversti Juha-Pekka Keränen kertoo, että suomalaiset ovat jo aiemmin tutustuneet F-35:een, mutta nyt alkavat laajimmat ja tärkeimmät kokeet. Kone joutuu samanlaisiin testeihin kuin muutkin ehdolla olevat koneet.

Niissä selvitetään, pystyvätkö koneet verkottumaan keskenään ja väistämään vihollisen tutkia, niin kuin myyjä väittää. Mittaukset tapahtuvat lähettämällä samanaikaisesti ilmaan sekä omia koneita että testattavia hävittäjiä.

HX-hankkeen johtajan, eversti Juha-Pekka Keräsen mukaan kokeissa testataan, kuinka hyvin hävittäjät välittävät tietoa keskenään, ilmasta maahan ja ilmasta merivoimille. Petteri Bülow / Yle

– Meillä on Horneteja ja Hawkeja ilmassa. Ne lentävät tutka päällä ja pois päältä.

Ilmavoimat selvittää myös, pystyvätkö amerikkalaiset koneet laskeutumaan suomalaisille maantietukikohdille. Tosin yhtään laskeutumista ei tehdä. Keräsen mukaan keskeistä ei ole maantiekentän pituus vaan se, kuinka vakaasti kone siihen laskeutuu.

– Selvitämme muilla keinoilla, kuinka vakaana konee pysyy ja kuinka se pystyy jarruttamaan.

Millainen ehdokas on F-35?

F-35 on yksimoottorinen monitoimihävittäjä.

Suomeen harkitaan koneen A-mallia. Koneesta on myös B-malli, joka on tarkoitettu muun muassa lentotukialuksiin. F-35B pystyy laskeutumaan ja nousemaan pystysuoraan.

Kone pystyy kantamaan yli 8 000 kg aseita. Sen keskeinen ominaisuus on myös tiedonkeruujärjestelmä. Yksi hävittäjä voi jakaa tietoa muille koneille ja maassa oleville yksiköille.

Konetyypillä on tällä hetkellä takanaan yli 250 000 lentotuntia.

AOP. Grafiikka: Laura Merikalla / Yle

Missä maissa F-35 on käytössä?

Hävittäjää on kehitetty jo parikymmentä vuotta. Yhdysvaltain lisäksi hankkeeseen lähti alunperin mukaan kahdeksan muutakin maata. Tällä hetkellä F-35:tä on tilannut kaksitoista valtiota, joille on jo toimitettu viitisensataa konetta.

Kaikkiaan valmistaja tähtää jopa 3500 koneen myyntiin.

Euroopassa F-35 on käytössä tai tulee käyttöön Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Hollannissa, Italiassa, Britanniassa ja Puolassa. Myös Turkki aikoi ostaa konetta, mutta Yhdysvallat on keskeyttänyt kaupan. USA:ta hiertää Turkin päätös ostaa ohjuksia Venäjältä.

Konetta valmistetaan Yhdysvalloissa, Japanissa ja Italiassa.

Laura Merikalla/Yle

Mitkä ovat F-35:n vahvuuksia?

Valmistajan mukaan hävittäjä kantaa mukanaan aivan uudenlaista elektroniikkaa ja sensoreita. Niiden avulla saadaan kattavampi tilannekuva vihollisesta ja omista joukoista.

F-35:ssä kaikki on rakennettu koneen sisään, mukaan lukien antennit, sensorit ja aseet. Tämän vuoksi sitä on vaikea havaita tutkassa.

Valmistaja uhoaa, että sotaharjoituksissa F-35 on osoittanut täysin ylivoimaiseksi muihin koneisiin nähden.

Pirkkalaan saapui maanantaina kaksi F-35 -konetta. Lentäjien lepoaikojen vuoksi ne eivät lähteneet testilennnolle. Petteri Bülow / Yle

Koneen suuren käyttäjämäärän lisäksi sillä on pitkä käyttöikä edessään. Yhdysvaltojen puolustusvoimat aikoo käyttää konetta 2070-luvun puoliväliin saakka. Valmistaja uskoo, että koneen vuosittainen tuotantomäärä nousee 180 koneeseen neljän vuoden sisällä.

Mitkä ovat F-35:n heikkouksia?

Keskeisin ongelma on koneen korkea hinta.

Toimittaja Pekka Perttula arvioi kirjassa Paras hävittäjä Suomelle, että kehitysohjelman kustannukset ovat nousseet jo yli 400 miljardin dollarin.

Koneen valmistaja Lockheed Martin kertoo hävittäjän myyntihinnaksi tällä hetkellä noin 78 miljoonaa euroa kappaleelta, mutta lopullinen hinta voi olla jotain ihan muuta.

Kaikissa koneissa yksikköhinnan päälle tulee muita kustannuksia tilauksesta riippuen. Viimeksi Puola osti tammikuussa 32 hävittäjää 3,2 miljardilla eurolla. Se tekee 131 miljoonaa euroa kappale.

Lisäksi koneen käyttökustannusten epäillään nousevan suuriksi, jopa kolminkertaisiksi ostohintaan verrattuna. Suomessa hävittäjien käyttökustannukset täytyy kuitenkin pystyä kattamaan puolustusvoimien budjetista.

Stephen Sheehyn mukaan Lockheed Martin tietää hyvin, että koneen ylläpito pitää pystyä kattamaan Suomen puolustusbudjetista. Sheehy on Lockheed Martin Aeronautics-liiketoimintayksikön ylläpitostrategian kehittämisestä vastaava johtaja. Petteri Bülow / Yle

Se saattaa olla F-35:lle kova haaste.

Lockheed Martinin Aeronautics liiketoimintayksikön ylläpitostrategian kehittämisestä vastaava johtaja Stephen Sheehy vakuuttaa sen kuitekin onnistuvan. Hän ennustaa, että F-35:n lentotunnin hinta laskee nyikyisestä 32 000 eurosta viidessä vuodessa noin 25 000 euroon.

Hävittäjästä on myös paljastunut paljon teknisiä vikoja, jotka ovat myöhästyttäneet sarjatuotantoa useita vuosia. Vikoja on löydetty muun muassa koneen ohjelmistoista ja viimeksi tykistä. Uutistoimisto Bloombergin(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) mukaan tykki on epätarkka ja huonosti kiinni.

Koneen käyttötarkoitus on myös herättänyt keskustelua. Perttulan kirjan mukaan Yhdysvaltain merivoimat pitääkin F-35:tä ensisijaisesti tiedustelukoneena. Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan se on kuitenkin perinteinen monitoimihävittäjä.

Suurimmassa osassa F-35:n valinneista maista kone tulee käyttöön jonkun toisen hävittäjän rinnalle. Esimerkiksi juuri Puolassa toinen kone on saman valmistajan F-16.

Onko ratkaisulla puolustuspoliittista merkitystä?

Yhdysvaltalaisen ilmailualan tutkimuslaitoksen Teal Groupin johtaja ja hävittäjäasiantuntija Richard Aboulafia sanoi Ylen haastattelussa syyskuussa, että Suomen hävittäjäpäätös on poliittinen tai ainakin geopoliittinen yhtä paljon kuin tekninen.

Jos Suomi valitsee F-35:n, se tarkoittaisi Aboulafian mukaan lähentymistä Natoon. Kriisissä Suomella olisi silloin Aboulafian mukaan täysi yhteistoimintakyky Naton kanssa.

Richard Aboulafia uskoo, että Suomen hävittäjävalinta kertoo myös tulevasta Nato-suhteestamme. Nina Svahn / Yle

Suomeen on ehdolla viisi hävittäjää: Yhteiseurooppalainen Eurofighter, ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gripen E ja yhdysvaltalaiset Super Hornet ja F-35.

Testilennot ovat osa ilmavoimien kaikille hävittäjäkandidaateille tammi-helmikuussa järjestämää testausjaksoa. Tarkoituksena on punnita, miten hyvin hävittäjävalmistajien lupaukset pitävät suomalaisissa olosuhteissa.

Puolustusvoimat sai tammikuun lopussa tarkennetut tarjoukset kaikilta viideltä valmistajalta. Lopulliset tarjoukset pyydetään ensi syksynä, ja hallitus tekee mahdollisesti hankintapäätöksen ensi vuonna.

Viimeisenä testataan amerikkalainen Super Hornet.

