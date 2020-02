Japanissa karanteeniin suljetulla risteilyaluksella matkustajille jaettiin ristisanatehtäviä ja värikyniä – "En usko, että on turvallista olla täällä"

Jokohaman satamaan ankkuroidun loistoristeilijän matkustajia ahdistaa toimettomuus ja epätietoisuus. Uusia koronavirustartuntoja on todettu lisää kymmenillä.

Japanilaisen Diamond Princess -loistoristeilijän piti tarjota unelmaloma, mutta matka on muuttunut koronaviruksen vuoksi painajaiseksi. Alus seisoo Japanin Jokohaman satamassa ja on karanteenissa helmikuun loppupuolelle saakka.

– Olemme olleet melko hyväntuulisia, mutta nyt alamme olla jo aika peloissamme, kertoi laivalla oleva matkustaja Philip Courter uutistoimisto Reutersille.

– Olemme valmiita olemaan täällä kaksi viikkoa, jos se on turvallista. Mutta en usko, että on turvallista olla täällä niin pitkään, Courter jatkoi.

Yli 40 uutta tartuntaa

Laiva joutui karanteeniin ja sen matkustajia alettiin tarkastaa sen jälkeen kun kävi ilmi, että laivalla ollut ja Hongkongissa pois jäänyt mies oli sairastunut koronavirukseen.

Japani vahvisti aiemmin, että laivalla on todettu yli 40 uutta virustartuntaa. Tartunnan saaneita on kaikkiaan ollut tähän mennessä yli 60. Sairastuneista parikymmentä on poistettu laivasta ja siirretty sairaaloihin hoidettaviksi.

Yksi tartunnan saaneista oli häämatkalla vaimonsa kanssa ollut brittimies.

Laivalla on yhä lähes 3 700 ihmistä ja noin puolet heistä on japanilaisia. Japanin ulkoministeriön mukaan karanteeni lopetetaan 19. helmikuuta.

Matkustajille jaettu ristisanatehtäviä ja värikyniä

Laivalle jääneet matkustajat on määrätty pysyttelemään hyteissään. Heillä on pääsy internetiin.

Yksi matkustajista, 57-vuotias Matt Smith kertoi, että hytteihin suljetut matkustajat ovat saaneet käyttöönsä lisää tv-viihdettä.

Matkustajille on jaettu myös ristisana- ja sudokutehtäviä sekä pelikortteja. Lapsille on järjestetty ajanvietteeksi värikyniä ja naamareita.

Laivalla oleva britti David Abel on kuvannut Facebook-julkaisuissaan, kuinka sisäkannen hyteissä ei ole ikkunaa. Päivänvaloa ei näe eikä raitista ilmaa saa, hän kertoi.

Jotkut matkustajat parvekkeettomista hyteistä ovat päässeet kannelle ulkoilemaan tiukkojen sääntöjen vallitessa. Ulkoilevien on käytettävä kasvosuojia ja he saavat puhua toisilleen vain metrin päästä.

Matkustajille on lisäksi jaettu kuumemittarit, ja heidän on tarkkailtava lämpöään.

Jekuilla kevennystä päiviin

Joillekin päivän kohokohtia on ollut pyykin pesu käsisaippualla, toisille ruokatoimitukset.

– En pidä eristyksestä. Se ei ole hauskaa, mutta ymmärrän, että se on tarpeellista, sanoi laivalla oleva yhdysvaltalainen Susan Archer NBC-kanavan mukaan.

Tylsistyminen on pakottanut keksimään ajanviettotapoja.

Eräs japanilaismatkustaja kertoi Twitterissä aikovansa säikäyttää miehistön, kun nämä tulevat tuomaan karanteenihytteihin lounasta. Hän oli naamioinut kasvonsa merilevävalmisteella.

– Lounas saapui. Hulluttelunaamani ei saanut ketään nauramaan, hän raportoi myöhemmin.

Toinen matkustaja ripusti hytin ikkunasta lakanan, jossa toivottiin tuomaan olutta.

Useiden alusten kohtalo epävarmaa

Japanin pääministeri Shinzo Abe on ilmoittanut, että toinen Japaniin pyrkivä risteilyalus Westerdam ei pääse satamaan virusepäilyjen vuoksi.

Laivan varustamon mukaan kenelläkään laivalla ei kuitenkaan ole koronavirusta.

Laivalla on yli 2 000 ihmistä ja se sijaitsee Ishigakin tuntumassa, Japanille kuuluvan saariryhmän lähellä Itä-Kiinan merellä. Laiva etsii toista satamaa, johon se voisi rantautua.

Myös Hongkongissa on risteilijä karanteenissa. Kahdeksan aluksen matkustajaa oli saanut virustartunnan. Laivalla on 3 600 ihmistä. Toistaiseksi laivalla ei ole todettu muita tartuntoja.

Japaniin on matkalla myös neljä muuta risteilyalusta. Japani haluaa käännyttää nekin pois, mikäli laivoilla ilmenee tartuntoja.

