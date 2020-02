Herätys: Suomen sähköautotavoite sakkaa, pikkurikosten tutkintaa linjataan uusiksi, Sinn Féin taistelee voitosta Irlannin vaaleissa

Osittain tai kokonaan sähköllä toimivia sähkö- ja hybridiautoja on Suomessa nyt noin 30 000.

Sähköautojen määrä halutaan kymmenkertaistaa vuoteen 2030, mutta pärjääkö niillä läpi Suomen?

Suomella on kovat tavoitteet sähköautojen lisäämisestä, mutta tie niihin pääsemiseen näyttää pitkältä ja kiviseltä. Hankintatuki ei houkuta, koska sähköautot ovat kalliita. Latausverkosto on harva ja alueellinen epätasaisuus hankaloittaa täyssähköauton käyttöä esimerkiksi pitkien etäisyyksien Lapissa. Osittain tai kokonaan sähköllä toimivia sähkö- ja hybridiautoja on Suomessa nyt noin 30 000. Kymmenen vuoden päästä niitä pitäisi olla tavoitteen asettajasta riippuen jopa 800 000.

Paperiliiton ja Pron työkiistoissa jätettiin sovintoesitys

Sovintoesitykset on annettu sekä Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron että Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa. Kuvassa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidan sovittelussa Helsingissä perjantaina. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Valtakunnansovittelija kertoi keskiyön tunteina jättäneensä sovintoesityksen Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron työriidassa. Vain muutamia hetkiä myöhemmin jätettiin sovintoesitys myös Paperiliiton ja Metsäteollisuuden työriidassa. Esityksiin odotetaan vastauksia tänään illalla. Molemmissa neuvotteluissa on kiistelty erityisesti ns. kiky-tuntien kohtalosta.

Poliisihallitus linjaa uusiksi kansalaisten arvostelemaa pikkurikosten tutkintaa

Marja Väänänen / Yle

Poliisilaitosten kesken on ollut suuriakin eroja siinä, miten arkisia pikkurikoksia selvitetään. Rikosilmoituksensa kohtaloon pettyneiltä kansalaisilta on tullut viime vuosina myös paljon kritiikkiä poliisille. Yle selvitti, miten Poliisihallitus ohjeistaa paikallispoliisia toimimaan rikosten esikäsittelyssä ja tutkinnan ensi metreillä.

Koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti sarsiin kuolleiden määrän

Pelkästään Manner-Kiinassa uuteen koronavirukseen on kuollut tähän mennessä 722 ihmistä. Nicolas Asfouri / AFP

Koronavirus on vaatinut lisää kuolonuhreja Kiinassa. Viruskriisin keskiössä olevan Hubein maakunnan viranomaiset ovat kertoneet 86 uudesta kuolemantapauksesta eilisen jälkeen. Pelkästään Manner-Kiinassa uuteen koronavirukseen on kuollut 722, kun vuosituhannen alussa riehuneeseen sars-virukseen kuoli lähes 650 ihmistä lähes vuosina 2002–2003.

Irlannissa on parlamenttivaalit, miten käy Sinn Féinin?

Irlanti äänestää tänään parlamentista. Ben Stansall / AFP

Sinn Féin perustettiin jo 1905, ajamaan Irlannin itsenäisyyttä ja sittemmin yhdistynyttä Irlantia. Viime vuosisadalla äänestäjiä karkotti puolueen läheinen suhde terroristijärjestö IRA:han, joka teki verisiä iskuja Pohjois-Irlannissa ja Britanniassa. Nyt puolue on ponnahtanut Irlannin mielipidetiedusteluissa kärkeen, ja asialistalla on vasemmistolaisia, sosiaaliturvaan ja palkkatason nostoon liittyviä teemoja. Täysin puolue ei ole kuitenkaan päässyt IRA-leimasta, ja nykyinen hallituspuolue sekä tukipuolue ovat ilmoittaneet jo etukäteen, etteivät ne halua hallitusyhteistyöhön Sinn Féinin kanssa.

Sää lauhtuu selvästi

Seija Paasonen / Yle

Tänään on lauha ja pilvinen päivä melkein koko maassa. Aurinko pilkahtaa korkeintaan Lapin länsiosassa. Lapissa tulee paikoin lumikuuroja ja paikoin sataa jäätävää tihkua. Etelässä lämpötila nousee parin pakkaspäivän jälkeen taas selvästi plussalle, noin kolmeen asteeseen. Huominen sunnuntai on melkein samanlainen, ehkä hieman poutaisempi.

