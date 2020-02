Demokraatit ottavat tänään mittaa toisistaan tv-debatissa – haastavatko puoluetoverit parrasvaloissa paistattelevan Buttigiegin?

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkuudesta kisaavat kandidaatit ottavat tänä yönä toisistaan mittaa televisioidussa tv-väittelyssä Manchesterissä New Hampshiressä.

Väittely on tärkeä tilaisuus demokraateille, jotka haluavat haastaa istuvan presidentin, Donald Trumpin, marraskuun presidentinvaaleissa. Televisioitu tv-väittely alkaa kello kolmelta aamulla Suomen aikaa.

Esivaalikierros jatkuu New Hampshiressä ensi tiistaina. Edelliset esivaalit Iowassa menivät pannukakuksi, kun tulosten raportointi viivästyi useita päiviä teknisten ongelmien vuoksi.

Iowan demokraattisen puolueen johtaja Troy Price on vaatinut itsenäistä tutkintaa tapahtuneesta. Tämänhetkisten tietojen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että esivaalien voittajaksi selviytyi lopulta ennestään melko tuntematon Pete Buttigieg.

Biden terästää kampanjaansa

Entinen South Bendin pormestari pärjäsi odotettua paremmin Iowassa päihittäen täpärästi ennakkosuosikki Bernie Sandersin. Parrasvaloissa paistatteleva Buttigieg voi joutua puoluetovereidensa haastamaksi tärkeässä debatissa.

Ryöpytystä saattaa tulla erityisesti entisen varapresidentin, Joe Bidenin, suunnalta. Biden voi yrittää kyseenalaistaa Buttigiegin kokemusta, ja päästä näin itse paistattelemaan omilla meriiteillään.

Biden sanoi aiemmin tällä viikolla kampanjatilaisuudessaan, että on olemassa riski, että demokraattipuolue valitsee ehdokkaakseen "jonkun, jolla ei ole koskaan ollut korkeampaa virkaa kuin 100 000 asukkaan pormestarilla Indianassa".

Iowassa neljänneksi sijoittunut Biden on päättänyt koventaa kampanjointiaan. Esivaalien heikon menestyksen jälkeen Bidenin kampanjatoimisto ilmoitti, että pitkäaikainen demokraattistrategi Anita Dunn astuu aiempaa suurempaan rooliin Bidenin kampanjassa. Dunn on toiminut muun muassa presidentti Barack Obaman kampanja-avustajana.

Sandersille luvassa kotipeli?

Tavallisesti Iowan esivaalit ovat povanneet hyvää menestystä myös New Hampshiressä. Sanders on tyypillisesti pärjännyt hyvin osavaltiossa.

New Hampshiren esivaalia voidaan pitää Sandersille jonkinlaisena kotipelinä, sillä hän on kotoisin naapuriosavaltio Vermontista. Vuoden 2016 presidentinvaaleissa Sanders pärjäsi New Hampshiressä yli 20 prosenttiyksikköä paremmin kuin hänen vastustajansa Hillary Clinton.

Nyt vanhana vaalikonkarina Sanders on näyttänyt olevansa uhka presidenttiehdokkuudesta kilpaileville puoluetovereilleen, joten muut voivat yrittää päästä kuulustelemaan Sandersia esimerkiksi siitä, voiko hänen vasemmistolainen agendansa todella saada tarpeeksi ääniä Trumpin peittoamiseksi.

Lisäksi väittelylavalle kapuavat Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Tom Steyer ja Andrew Yang. Miljardööri Michael Bloomberg jättää New hampshiren väliin ja keskittyy kampanjoiman isosti myöhempien esivaalien osavaltioissa.

Lähteet: Reuters