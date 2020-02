Lehti: Trumpin hallinto jahtaa paperittomia siirtolaisia ostamalla kännyköiden paikannustietoja

Yhdysvaltain viranomaiset ovat ostaneet kännyköiden paikannustietoja löytääkseen maahan tulevat paperittomat siirtolaiset, kertoo The Wall Street Journal -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Trumpin hallinto on hankkinut maahanmuutto- ja rajaviranomaisille pääsyn kaupalliseen tietokantaan. Valtio on maksanut pienelle virgianialaiselle Venntel-yhtiölle tiedoista yli miljoona euroa. Ventell puolestaan on saanut tiedot haltuunsa ostamalla ne markkinointiyhtiöiltä.

Näin viranomaiset pääsevät käsiksi matkapuhelimien paikkatietoihin, jotka ovat päätyneet tietokantaan muun muassa pelejä ja sääpalveluja käytettäessä. Viranomaisia kiinnostavat erikoisiin paikkoihin, kuten tiettömään erämaahan paikantuvat matkapuhelimet.

Paperittomien siirtolaisten ohella viranomaiset pyrkivät paikannustietojen avulla löytämään Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle raja-alueelle kaivetut salakuljetustunnelit. Lehden tietojen mukaan paikannustietojen hyödyntäminen on johtanut paperittomien siirtolaisten pidätyksiin.

WSJ:n mukaan Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö on ostanut tietoja vuodesta 2017 alkaen. Ministeriö myöntää paikkatietojen ostamisen, muttei halua kertoa hankitun tiedon käytöstä.

Tällainen tietojen ostaminen kaupallisten yritysten tapaan on ilmeisesti täysin laillista, vaikkei toiminnan laillisuutta olekaan testattu oikeudessa, kirjoittaa WSJ.