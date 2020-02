Herätys: Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron työriidassa neuvottelutulos, yhä useampi joutuu pakkoyrittäjäksi, Oscar-palkinnot jaettiin

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro päässeet sopuun työriidassa – nevottelutulos vielä hyväksyttävä

Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta, liitot kertovat verkkosivuillaan. Liittojen hallintojen pitää vielä hyväksyä neuvottelutulos maanantaina pidettävissä kokouksissa. Jos ratkaisu hyväksytään, puolenyön jälkeen alkanut Ammattiliitto Pron lakko päättyy.

Tiina Jutila / Yle

Stina Tuominen / Yle

Joaquin Phoenix ja Renée Zellweger voittivat pääosien Oscarit

Elokuva-alan suurimmat palkinnot Oscarit on jaettu Yhdysvalloissa. Parhaimman miespääosan palkinnon sai odotetusti Joker-elokuvan päätähti Joaquin Phoenix. Parhaan naispääosan palkinnon sai Renée Zellweger elokuvasta Judy. Lisää palkituista täällä.

Joaquin Phoenix voitti parhaan miespääosan palkinnon tänä vuonna. Etienne Laurent / EPA

Itä-Afrikassa heinäsirkkaparvet syövät satoa

Valtavana punaisena pilvenä liikkuvat heinäsirkkaparvet syövät satoja Etiopiassa, Somaliassa, Ugandassa ja Etelä-Sudanissa. Aavikkoheinäsirkkoja lisää se, että alueella on ollut tänä talvena erityisen runsas ja pitkäkestoinen sadekausi. Torjunta on vaikeaa, sillä esimerkiksi Keniassa on vain muutama torjunta-aineiden levittämiseen soveltuva lentokone ja sateet ja tuulet estävät myrkytyksiä.

Fredrik Lerneryd

Maanantaina myrskytuulta ja sadetta

Maanantaina tuuli on merellä myrskyisää ja maa-alueillakin tuuli on puuskissa myrskylukemissa etelä- ja keskiosassa maata. Matalapaine pitää sään pilvisenä ja suurimmaksi osaksi sateisena. Etelässä ja lännessä sateet tulevat vetenä, idässä myös räntänä tai lumena ja pohjoisessa lumena.

