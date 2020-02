Kiinassa koronavirukseen kuolee päivä päivältä enemmän ihmisiä – kuolonuhreja nyt yli 900

Eilisen jälkeen virukseen on kuollut yli 90 ihmistä. Todettuja tartuntoja on jo miltei 40 000.

Kiinassa leviävä uusi koronavirus on vaatinut maassa jo 902 kuolonuhria. Viruksen levinneisyyden ydinalueelta Hubein maakunnasta kerrottiin, että eilisen jälkeen virukseen on kuollut 91 ihmistä.

Virukseen on jälleen kuollut enemmän ihmisiä kuin kertaakaan taudin puhkeamisen jälkeen. Lukumäärä on ylittynyt nyt kolmena päivänä peräkkäin.

Hubein viranomaiset kertoivat myös, että maakunnassa on todettu yli 2 600 uutta tartuntaa. Kiinassa on vahvistettu nyt yhteensä lähes 40 000 tartuntatapausta.

Paikalliset viranomaiset kertoivat tuoreet luvut tilannepäivityksessään varhain maanantaina Suomen aikaa.

Kuolonuhrien määrä on miltei tuplaantunut keskiviikon luvuista. Tuolloin kuolonuhreja oli 490.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi vielä lauantaina, että Kiinan ilmoittamat lukumäärät tartuntatapauksista olisivat tasaantumassa. Järjestö varoitti samalla, että on liian aikaista todeta, onko virus saavuttanut jo huippunsa.

WHO on julistanut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Sunnuntaina kerrottiin, että koronavirukseen on kuollut enemmän ihmisiä kuin sars-virukseen kuoli maailmanlaajuisesti vuosituhannen alussa. Sarsiin kuoli maailmanlaajuisesti 774 ihmistä vuosina 2002–2003.

WHO lähetti sunnuntai-iltana asiantuntijaryhmän tutkimaan virusepidemiaa Kiinaan. WHO sai Kiinan valtiolta luvan tammikuun lopussa asiantuntijoiden lähettämiseen maahan.

Ensimmäiset tiedot ennestään tuntemattomasta koronaviruksesta saatiin Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla. Viruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä.

Lue lisää:

Tuhannet risteilyalukselle eristetyt ihmiset pääsivät vapauteen – henkilökunnalla ei ollut koronavirusta

Koronavirukseen on nyt kuollut enemmän ihmisiä kuin sarsiin kuoli maailmanlaajuisesti vuosituhannen alussa

Koronavirus leviää maailmalla koko ajan kovempaa vauhtia

Lähteet: AFP, Reuters