Irlannin vaaleissa historiallinen tulos: nationalistipuolue Sinn Féin nousi ensimmäistä kertaa suosituimmaksi puolueeksi

Irlannissa on laskettu lauantaisten parlamenttivaalien ääniä yöhön asti. Lopullinen tulos selviää aikaisintaan maanantaina päivällä.

Irlannin lauantaisten parlamenttivaalien ääntenlaskenta on jatkunut maanantain vastaiseen yöhön asti. Kansallismielinen vasemmistopuolue Sinn Féin on saanut 24,5 prosenttia ensisijaisista äänistä ja on noussut yllättäen maan suosituimmaksi puolueeksi. Puolueen ensisijaisten äänien määrä lähes tuplaantui sitten viime vaalien vuonna 2016.

Oppositiossa nyt oleva keskustaoikeistolainen Fianna Fáil -puolue on saanut 22,2 prosenttia ensisijaisista äänistä. Pääministeri Leo Varadkarin keskustaoikeistolainen Fine Gael -puolue on vasta kolmantena 20,9 prosentilla.

Irlannin vaalijärjestelmässä äänestäjä voi antaa ensisijaisen äänen lisäksi useita toissijaisia ääniä eri puolueiden ehdokkaille. Tämän vuoksi lopullisten tulosten saamisessa voi mennä vielä useita päiviä. Virallinen vaalitulos voidaan saada mahdollisesti maanantain aikana.

Lauantaina vaalihuoneiden sulkeutumisen jälkeen julkaistujen ovensuukyselyiden perusteella maan kolme suurinta puoluetta ennakoitiin päätyvän lähes tasapeliin reilulla 22 prosentin kannatuksella.

Muutos on merkittävä, sillä keskustaoikeistolaiset puolueet ovat johtaneet maan politiikkaa hallituksessa vuodesta 1922 asti. Varadkarin Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen, ja Fianna Fail on tukenut sitä oppositiosta.

Sinn Féinillä oli kuitenkin lauantain vaaleissa vain 42 ehdokasta, joten se ei välttämättä nouse maan suurimmaksi puolueeksi. Irlannin parlamentissa on 159 paikkaa. Sinn Féinin arvioidaan saavan korkeintaan tukipuolueen paikan hallituksessa, jos kumpikaan valtapuolueista suostuu tehdä yhteistyötä nationalistipuolueen kanssa.

Sekä Fianna Fáil että Fine Gael ilmoittivat jo vaalikampanjan aikana, etteivät ne aio tehdä hallitusyhteistyötä Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n poliittisena siipenä alkunsa saaneen Sinn Féinin kanssa. Pääministeri Leo Varadkar toisti kantansa sunnuntaina.

Kahta vanhaa valtapuoluetta hiertää myös vasemmistopuolueen ajama talouspolitiikka. Hallituksen muodostamisesta onkin ennakoitu haastavaa.

Ensisijaiset äänet on laskettu kaikissa 39:ssä vaalipiirissä, mutta muiden äänien laskeminen jatkuu yhä. Irish Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaikki äänet on laskettu vasta kahdeksassa vaalipiirissä. Yhdeksän vaalipiiriä jatkoi laskemista vielä aamuyöllä Suomen aikaa, ja loput 22 vaalipiiriä jatkaa urakkaa maanantaiaamuna.

Lähteet: Reuters, AFP